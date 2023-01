INVESTIGAȚIE. Cunoscut activist vegan din București, acuzat că a abuzat sexual fete între 10 și 19 ani. Dezvăluirile a șase victime: „Criteriile lui: să fie virgine, tinere, inocente”

O investigație Libertatea arată cum, în decursul a cel puțin 16 ani, Alexandru Marcu, proprietarul unei afaceri cu bijuterii făcute manual și al unui restaurant vegan din București, a angajat la negru și a abuzat sexual minore vulnerabile, conform mărturiilor a șase victime și ale altor martori. Acesta și-a construit un business unde lucrau predominant adolescente, fără carte de muncă. Pe o parte dintre angajatele minore le-a convins să întrețină relații sexuale sau chiar să se mute cu el, au povestit mai multe tinere. Fetele proveneau din medii defavorizate, cu părinți absenți.

Înconjurat de adolescente și femei tinere dependente de el, Alexandru Marcu (azi 45 de ani) a format ceea ce unii intervievați au numit o „sectă”. Le impunea să rămână singurul bărbat din viața lor, odată ce și-au pierdut virginitatea cu el, au relatat fetele.

Am găsit, până acum, 8 victime. Șapte dintre ele erau minore când au întreținut relații sexuale cu Marcu, conform mărturiilor. Șase fete ne-au spus povestea lor, două nu au acceptat să vorbească, însă poveștile lor au fost confirmate de către mai mulți martori.

Acum, la maturitate, mai multe dintre acele victime încearcă să înțeleagă cum au ajuns să fie manipulate în adolescență de un bărbat despre care spun că le abuza sexual și psihologic.

Două tinere s-au întâlnit pentru prima dată în 2022, înainte de Crăciun, într-un local din București. Când Patricia*, 23 de ani, a văzut-o pe Corina*, nu i-a venit să creadă că are 31 de ani. O tipă așa „slăbuță și micuță”. Corina purta la gât un lănțișor făcut chiar de ea – o abilitate păstrată dintr-o perioadă care i-a întrerupt copilăria.

În ciuda diferenței de vârstă și a faptului că nu se cunoșteau, exista o legătură strânsă între ele: ambele spun că au fost abuzate sexual de același bărbat, Alexandru Marcu, fondatorul Forever Young din București și Brașov, o afacere cu accesorii și bijuterii făcute manual. Le fusese șef ambelor tinere.

Fetele au vrut să-și povestească experiența. Au ajuns să se cunoască printr-un prieten comun, care știa prin ce trecuseră.

„Aveam emoții și eram curioasă în același timp”, spune Patricia. S-au ascultat una pe alta la un ceai.

„A verificat cu un deget”

Corina avea 13 ani în 2003, când Alexandru Marcu, 26 de ani la vremea aceea și șeful ei la un stand de accesorii, a pus-o să se dezbrace în fața lui, adaugă ea. Și-a dat și el hainele jos și „a verificat cu un deget”, spune ea pentru Libertatea, dacă își pierduse sau nu virginitatea înainte să-l cunoască.

Fata avea doar 13 ani și 39 de kilograme când a penetrat-o prima dată, precizează ea. Povestește că a obligat-o să se uite la filme pornografice, să întrețină relații sexuale în timpul menstruației și să facă sex anal.

„Când mi-a zis vârsta ei de atunci, m-a luat un nod în stomac. Aveam ochii roșii de nervi, dar și pentru că îmi venea să plâng”, spune Patricia despre cum s-a simțit ascultând povestea Corinei.

Trăise ceva similar 16 ani mai târziu.

Patricia avea 19 ani când l-a cunoscut pe Marcu, în noiembrie 2018. Îi era șef tot la Forever Young. A înghețat, își amintește ea, în seara în care bărbatul, atunci în vârstă de 42 de ani, i-a atins sânii și vaginul și s-a masturbat.

De la ce a pornit investigația

Ambele tinere știau că Alexandru Marcu a abuzat sexual mai multe fete și au vrut să oprească asta. Una dintre ele s-a decis să contacteze ziarul.

Pornind de la mărturia ei, redacția a început investigația. De-a lungul mai multor luni de cercetări jurnalistice am contactat peste 30 de persoane, victime și martori. Cele care au acceptat să vorbească au discutat doar sub protecția anonimatului.

Termenul de abuz sexual este folosit de către specialiști ca un termen-umbrelă pentru toate infracțiunile privitoare la viața sexuală.

Pe lângă interviuri, am adunat zeci de poze și comentarii de pe rețelele sociale, precum și mesaje private, care întăresc mărturiile. Am trimis solicitări la instituții ca Inspecția Muncii și Ministerul Justiției.

Interviurile cu victimele au fost realizate separat.

Una dintre victimele care au vorbit cu Libertatea, la standul „Forever Young”

Ce am aflat

Alexandru Marcu a creat ceea ce mai multe surse concordante numesc „sectă”. Acesta avea o afacere cu bijuterii făcute manual, unde adolescentele lucrau „la negru”. Pe unele dintre ele Marcu le aducea să locuiască împreună cu el și cu alte trei femei adulte, toate iubitele lui.



Fetele lucrau și peste 8 ore pe zi fără contract de muncă, potrivit mărturiilor. Businessul, care există de la începutul anilor 2000, se numește Forever Young / „Veșnic tânăr” și cuprinde un stand permanent la Universitate, în București, și un magazin în centrul Brașovului. Accesoriile erau, de asemenea, vândute în Vama Veche și la diferite festivaluri.



Ulterior, Marcu și-a deschis un restaurant vegan în București, Level Up, implicându-se ca activist în mișcarea vegană și pentru drepturile animalelor. S-a folosit de această activitate ca să atragă alte minore, conform mărturiilor acestora.



Dintre cele șase tinere care au vorbit, una avea 10 ani, două aveau 13, alte două 16 și una 19 ani când a început abuzul. Acestea erau mai mici decât Marcu și cu 15 sau 26 de ani. Mărturiile lor sunt susținute de către alte persoane.



Ele povestesc că au avut contact sexual cu Marcu în urma controlului, manipulării și violenței psihologice exercitate asupra lor, dar nu prin violență fizică. Fetele proveneau din medii vulnerabile, cu părinți neglijenți, în unele cazuri complet absenți.



Abuzurile sexuale documentate s-au întâmplat pe parcursul a 16 ani. Corina se numără printre primele victime, din 2003, iar Patricia, printre cele mai recente, din 2019.



Mai multe tinere au povestit că bărbatul întreținea relații sexuale în grup. Se asigura că minorele sunt virgine și le vorbea despre importanța „purității”, au specificat mai multe fete. Filosofia lui, redată și de martorii oculari: bărbatul poate să aibă mai multe femei, dar femeia trebuie să rămână cu primul cu care face sex.



Fondatorul „sectei” evita să-și spună vârsta, au povestit mai multe surse. Se impunea drept singurul bărbat din viața tuturor. Niciuna dintre cele care locuiau cu el nu avea voie să discute cu vreun alt băiat sau bărbat, să se machieze sau să se epileze.



Marcu le spunea că educația trebuie să fie una minimală și le convingea să se lase de școală.



Dacă fetele încălcau regulile, le pedepsea. Le dădea afară din casă.



Le interzicea să mănânce carne, el fiind vegetarian și ulterior vegan, adică nu mai consuma deloc produse de origine animală.

Alexandru Marcu: Mărturiile sunt „calomnii”

Contactat de Libertatea, Alexandru Marcu a spus că nu știe dacă să răspundă sau nu la întrebări și că se simte „ciudat”. „Mi se pare ceva trist că cineva a fost nemulțumit de mine.”

A spus că declarațiile victimelor și ale martorilor sunt „calomnii”. A precizat că mărturiile citate nu par reale și că „poate sunt inventate” de redacție sau de alte părți. Acesta a mai declarat că nu vrea ca viața lui privată să apară într-un articol. De asemenea, a spus că Forever Young „nu are legătură cu niciun sistem ideologic, cum ar fi o sectă”, ci este doar o firmă.

După ce inițial a lăudat activitatea redacției, a afirmat că întrebările puse de reporterii Libertatea sunt „tendențioase” și „foarte vagi” și că „este o anchetă jurnalistică care scormonește trecutul inutil”.

„Eu personal nu mă ocup de angajări. Eu mai mult sunt pe partea de creație”, a răspuns la întrebarea dacă au lucrat minore la Forever Young, inclusiv persoane sub vârsta legală de angajare.

Este o acuzație serioasă, dar nu este o acuzație neapărat reală. Poate să fie reală, poate să nu fie reală, nu știu sigur. Din câte știu eu, toți oamenii care lucrează la noi au contracte de muncă. Alexandru Marcu, întrebat de ziar:

Alexandru Marcu, la un protest pentru drepturile animalelor. Fotografie: Răzvan (Raja Van Ik)

„Iubirea nu are legătură cu munca”

Confruntat cu mărturiile fostelor angajate care povestesc că el ar fi întreținut relații sexuale cu ele când erau minore, Marcu a declarat:

„În principiu, nu am întreținut relații sexuale cu nicio angajată de niciun fel. Ca principiu, nu are legătură cu întrebarea dvs: dacă aș întreține un raport de iubire cu cineva nu ar avea absolut nicio legătură cu faptul că ar fi angajate undeva, la mine sau în altă parte. Iubirea nu are legătură cu munca. Sunt lucruri complet diferite.”

„Este o întrebare care privește viața mea privată și nu mi se pare firesc să răspund la ea în niciun sens”, a mai adăugat el, întrebat din nou dacă a întreținut relații sexuale cu persoane care au lucrat la Forever Young.

Legat de mărturiile fostelor angajate minore care au spus că au și locuit cu el, Alexandru Marcu a răspuns: „Nu, din câte știu eu, nu am locuit niciodată cu minori.”

Despre mărturia fetei care avea 10 ani când, spune ea, Alexandru Marcu a sărutat-o și a mângâiat-o, dezbrăcat fiind în pat, bărbatul a specificat: „E o mărturie care pare spusă de dumneavoastră și nu de cineva real.”

Marcu: întrebări care stârnesc „mai mult scandal decât e nevoie”

Marcu a mai precizat că acuzațiile privind restricțiile impuse partenerelor, despre care au povestit mai multe surse, sunt „aberații”.

A negat că ar fi întreținut relații sexuale în grup cu fete minore și partenere adulte. „În primul rând, v-am spus că nu îmi face plăcere să vorbesc despre viața mea privată, dar la această întrebare vă pot răspunde ferm că nu”, a precizat el.

Întrebat despre tânăra care a povestit că a locuit cu grupul Forever Young din 2003, de când avea 13 ani, Alexandru Marcu spune că îi e greu să-și amintească. „2003 este un an care este absurd. Când cineva îți pune o asemenea întrebare înseamnă că caută înadins să stârnească mai mult scandal decât e nevoie”.

Despre copila care a locuit cu el și cu partenerele lui majore, începând cu vârsta de 11 -12 ani, conform mărturiilor a patru martori, precum și pe baza unor conversații private văzute de Libertatea, în care se specifică faptul că a locuit cu ei „de la o vârstă fragedă”, Alexandru Marcu a spus: „Pare o calomnie, nu cred că a locuit cu mine niciodată.”

Apoi a adăugat: „Absolut sigur (nu a locuit cu mine, n.r.)”.

Alexandru Marcu, mijloc, alături de una dintre iubitele lui și o angajată minoră. Pe tricoul lui scrie „I lost my virginity. Can I have yours?” (Mi-am pierdut virginitatea. Pot să o am pe a ta?”)

Patru tinere au depus plângere penală împotriva lui Alexandru Marcu în toamna lui 2022, după ce au vorbit cu ziarul. Acestea îl acuză de act sexual cu minor, viol, coruperea și racolarea minorilor, folosirea abuzivă a funcției în scop sexual. Dosarul este în curs de investigație.

Cine e Alexandru Marcu

Născut în 1977, Alexandru Gabriel Marcu a crescut în București, a studiat arte plastice la liceu și la facultate. În anii ‘90 umplea orașul cu un graffiti, Allzdam, inițialele unui „fel de cult pe care își dorea să îl înființeze”, „ca un fel de zece porunci”, au povestit două persoane care l-au cunoscut chiar în acea perioadă.

La începutul anilor 2000 avea deja activitate cu Forever Young, afacerea de bijuterii lucrate manual, sub umbrela unei firme înființate de tatăl lui.

„El nu făcea nimic. Era trântor și avea albinuțe la muncă”, a povestit una dintre fete.

În 2015, a înființat Asociația Etică și Viitor, înregistrată formal pe numele uneia dintre iubitele lui majore, al unei adolescente care tocmai absolvise liceul și al mamei sale. Scopul organizației, potrivit Registrului Național ONG, este: „Reducerea sau eliminarea suferinței, a durerii produse asupra ființelor non-umane de activitățile societății umane (agricultură, industrie)”.

Patru ani mai târziu, a început o nouă afacere, de data asta cu un restaurant vegan. A deschis restaurantul Level Up în București, între Piața Unirii și Universitate.

În fața femeilor și fetelor, Marcu se prezenta drept un intelectual interesat de filosofie.

„Era cu artă, pictură, îmi trimitea filme, îmi trimitea cărți. Era un tip supercult și părea supersmart”, spune una dintre surse. Alta l-a perceput drept „generos, altruist”.

Alexandru Marcu este pasionat de kickbox. Fotografie de pe contul său de Facebook

O altă pasiune de-ale lui este kickboxul, după cum reiese din mărturii și de pe pagina lui de Facebook, unde a urcat fotografii cu el la bustul gol, expunându-și încordat bicepșii.

În 2003, când l-a cunoscut Corina, Marcu era vegetarian, nu mânca deloc carne, apoi, a devenit vegan, o versiune și mai restrictivă. În ultimii ani, a organizat manifestații în Centrul Vechi al Capitalei împotriva abuzurilor asupra animalelor.

Cum ajungeau fetițe și adolescente în „familia” Forever Young

„Criteriile lui: să fie virgine, tinere, inocente, pasive, feminine, să nu vorbească urât, muncitoare, deschise să învețe, să fie educate de el”, spune una dintre fetele care au lucrat pentru el.

Toate tinerele care au discutat cu reporterii Libertatea și au reclamat abuzuri sexuale au muncit pentru Forever Young, firma de accesorii. Niciuna nu a avut contract de muncă, au declarat ele. Unele, sub 15 ani, nici nu ar fi avut dreptul să lucreze, conform legislației din România.

Magazinul Forever Young

Partea comercială netezea drumul spre abuz, relatează fetele. Schema era următoarea: după ce deveneau „angajate”, Marcu și partenerele lui le chemau să petreacă timp împreună și în afara programului de muncă. Mergeau la mall, la cinema sau acasă la el și la partenerele sale. Acolo găteau, mâncau, se uitau la filme, făceau karaoke.

„Șefii” deveneau prieteni, iar astfel granița dintre muncă și privat se ștergea.

Apoi, tinerele „angajate” deveneau și ele „iubitele” lui Marcu, precum partenerele lui majore. Totul era învăluit într-o atmosferă de libertate spirituală, „flower power” sau chiar de „familie”, după cum o resimțeau fetele.

„Știu că îi întrebam câți ani au și ei ziceau că sunt Forever Young (veșnic tineri, n.r.)”, a povestit o tânără care avea 10 ani la momentul abuzului.

Grupul Forever Young folosea și altă metodă să le atragă pe adolescente. Le invitau în casa lor să pozeze ca modele și să fie desenate.

Am găsit două victime abordate pe stradă în acest fel de o parteneră adultă a lui Alexandru Marcu. Prima ne-a povestit experiența ei. A doua nu a dorit să stea de vorbă deloc cu ziarul, însă istoria ei ne-a fost confirmată de un martor direct.

„Pe stradă, una dintre fetele care locuiau cu el mi-a zis că aș putea fi model pentru ei, să mă deseneze. Și mi-a lăsat numărul sau l-am lăsat eu, și așa am ajuns să merg la ei acasă și să stau ca model. Desenele au ajuns să fie nuduri. Așa l-am cunoscut”, a relatat o tânără care avea 16 ani când a mers prima dată în casa Forever Young. Alex Marcu împlinise 32 de ani.

Unele fete au ajuns în grupul Forever Young prin intermediul interesului lor pentru veganism.

Obsesia pentru virginitate

Toate victimele cu care am vorbit au spus că erau virgine când s-a întâmplat abuzul sexual. Marcu le întreba dacă sunt virgine și pe unele le-a „verificat” cu degetul. Avea o obsesie pentru virginitate, relatează mai multe surse.

„Prima interacțiune sexuală s-a întâmplat în primele două săptămâni. N-a forțat lucrurile, dar îmi spunea că face pe doctorul ginecolog ca să se lămurească dacă sunt virgină sau nu. M-a dezbrăcat ca să se uite acolo. N-a fost suficient să se uite, a zis că trebuie să și verifice cu un deget”, povestește o fată care avea 13 ani atunci. Era în 2003. Bărbatul a repetat acțiunea timp de câteva luni, o dată la câteva zile, până când s-a întâmplat penetrarea.

O altă fată relatează un ritual similar de „dezvirginare”. Avea 16 ani la momentul acela, în 2016.

„La un moment dat, încearcă să-și introducă degetele în vagin și încep să plâng de durere, dar nu părea că îi pasă. Îi spun că mă doare, iar el spune: «Cum să te doară? Bucură-te!». Am înghețat efectiv și nu știam ce să mai spun sau ce să mai fac și am rămas statuie. Nu și-a introdus penisul, dar și l-a frecat de mine și a ejaculat pe fața mea. După aceea, m-a trimis în camera de la etajul 1”, povestește ea în plângerea penală.

O tânără, care abia împlinise 20 ani la momentul interacțiunii sexuale cu Marcu, își amintește că acesta a întrebat-o despre virginitate în timpul unui film, „Visătorii”. El l-a ales să-l vizioneze împreună. Filmul are ca temă „dezvirginarea” unei tinere.

„Cred că în primele câteva secunde a oprit filmul, s-a uitat la mine și m-a întrebat dacă mai sunt virgină. I-am spus că da, mai sunt. Mi-a spus că asta i se pare foarte unic și foarte pur și că sunt asemănătoare cu el. Așa cum el e raw vegan și e unic, așa sunt și eu virgină, și foarte rar găsești oameni în zilele astea care să fie așa puri și să țină la valorile astea”, povestește aceasta pentru Libertatea.

Traiul la comun

Cel puțin patru dintre victimele minore au locuit cu Alexandru Marcu în perioada 2003-2018 în casa lui, într-un fel de trai comunal. Atât partenerele majore, cât și minorele făceau curat, găteau, în paralel cu munca pentru Forever Young. El nu ajuta, arată mai multe mărturii.

„Noi făceam curățenie, noi spălam, noi făceam totul. Vorbeam între noi și ne făceam liste”, a spus una dintre tinerele care au locuit acolo.

Și alte două persoane care au lucrat pentru firmă în adolescență ne-au spus că Marcu le-a invitat să locuiască acolo, în repetate rânduri, însă ele au refuzat. N-au avut niciodată relații intime cu el, au precizat acestea.

Metoda lui: „Totul pentru Alex”

Metoda prin care Marcu le atrăgea și le controla pe fete combina cadouri și privilegii cu pedepse și restricții, arată multiple mărturii.

Cadourile, spun sursele, includeau bilete la film, mâncare, dulciuri, jocuri video, bijuterii, haine. Una dintre victimele lui, care a ajuns în grup când avea 11 sau 12 ani, conform mărturiilor a patru martori, a postat o fotografie pe Facebook cu ceasul pe care îl primise de la bărbat.

Ne oferea ce aveam nevoie, ne duceam în mall, cumpăra ce aveam nevoie. Simțeam că aveam și libertate și tot. Eu acasă nu aveam. Mărturia uneia dintre fete:

Avea 13 ani când a intrat în gașca Forever Young. De la 3 la 9 ani a crescut într-un centru de plasament.

Alexandru Marcu, mijloc, cu una dintre partenerele majore și cu o victimă

Marcu le învăța despre veganism și diferite filosofii. Fetele care veneau din familii fără posibilități îl priveau cu admirație. Relația de încredere se consolida și prin prisma diferenței de vârstă foarte mari. Dar și cu contribuția fetelor majore: „Au creat și normalizat ideea că el trebuie tratat ca un zeu, trebuie admirat și totul trebuie făcut pentru el. Totul pentru Alex. Toată viața lor se concentra în jurul lui și le făceau și pe cele mai mici să creadă că este normal”, explică una dintre fostele angajate.

Bărbatul poza și ca un veritabil mentor spiritual, care le oferea o îndrumare etică fetelor cu care făcea sex. De exemplu, le învăța că un bărbat are voie să facă sex cu mai multe femei, în timp ce o femeie trebuia să rămână cu primul bărbat din viața ei.

Alte lecții de-ale lui implicau insistența ca ele să devină vegane, au povestit mai multe tinere.

Victimele provin din familii defavorizate, unele violente, cu părinți absenți. Spun despre ele că aveau o stimă de sine foarte scăzută, iar bărbatul miza pe asta. Le făcea să se simtă importante, dar și că depind de el.

Pentru multe dintre fetele cu care am vorbit Marcu a suplinit o figură paternă. Ori nu își cunoșteau tații, ori aceștia erau foarte absenți în familie.

Totodată, existau foarte multe restricții în casa Forever Young. „Știu că erau ținute foarte din scurt, cu restricții la telefon, la internet, la banii ce-i aveau”, a povestit un bărbat care a cunoscut grupul Forever Young la mijlocul anilor 2000, pe când împletea codițe în stațiunea Vama Veche.

Știu că le dădea cu porția abonament, pe timp, trebuia să stea cu porția pe internet, nu le lăsa să se aranjeze, să se epileze. Bărbat care a fost apropiat grupului Forever Young:

O altă interdicție, arată mai multe mărturii, erau discuțiile cu alți bărbați, nu aveau voie nici măcar să dea mâna cu ei.

Loialitate

Unul dintre principiile de bază ale grupului, invocate de Marcu, era „loialitatea”. Dacă la un moment dat alegeai să părăsești grupul, nu te mai puteai întoarce. În conversații Marcu folosea grade militare, au povestit trei fete.

De exemplu, cele trei partenere majore erau „generalii Forever Young”.

„Ei aveau generali. Mi-a zis că dacă o să fiu cu el, o să devin și eu general”, a povestit pentru Libertatea o altă fată, care a lucrat pentru ei în adolescență, dar nu a avut legături sexuale.

Sexul ca plată și obligație

Bărbatul dădea de înțeles că sexul era o obligație, ca o plată pentru ce primeau, spun fetele. Una dintre ele, care avea atunci 13 ani, își amintește că a ieșit cu bicicleta lui Marcu să se plimbe, dar într-un moment de neatenție, când se oprise, i-a furat-o cineva.

La puțină vreme, bărbatul a inițiat o relație sexuală cu ea. Tânăra a înțeles atunci că asta era o plată pentru bicicletă. Spune că a simțit o constrângere, dar nu l-a perceput ca pe un viol, pentru că nu s-a opus activ. „Nu am putut să zic nu. Eu mă simțeam vinovată de treaba cu bicicleta. Dacă aș fi avut voce, nu știu dacă i-aș fi permis să meargă până la capăt. Mulți ani după am analizat și am ajuns la concluzia că a fost un abuz.”

O altă fată povestește că se simțea „ca o prostituată”. Avea 16 ani, lucra la Forever Young, locuia la ei și se simțea obligată să facă sex cu Marcu, ca să-și păstreze acoperișul și jobul.

Durere și rușine

Relațiile sexuale descrise de victime, relatează mai multe dintre ele, erau marcate de durere și pasivitate.

„Încă nu mă dezvirginase. Încerca, dar pe mine mă durea. A zis că poate o să mă ajute și filmele, să-mi arate ce fac oamenii care se iubesc, că fetei (din film, n.r.) îi place. Nu-mi plăceau deloc. La el am văzut filme porno”, povestește o tânără în vârstă de 13 ani la momentul acela.

A penetrat-o trei luni mai târziu. Fata nici nu avusese prima menstruație. „S-a întâmplat în cort într-o seară, după ce am strâns standul. N-am simțit ceva neobișnuit, când m-am ridicat, era o baltă de sânge sub mine. Fetele erau în cortul de alături, dormeau”, adaugă ea.

Bărbatul nu folosea niciodată prezervativ, mai povestește ea. „Ejacula în mine de multe ori. Cel mai mult ejacula afară și făcea ceva ce mie nu-mi plăcea și știa treaba asta, dar nu-l interesa, se pare: avea plăcerea să termine pe fața noastră”, spune fata.

Când ejacula în mine îmi cumpăra pastile de a doua zi. Luam pastile pe bandă rulantă. Tânără care a trecut prin abuzul sexual:

Mai multe tinere au descris scene de sex în grup, la care participau atât Alexandru Marcu, cât și minore și partenere majore.

„Trebuia să facem asta pentru el. Erau momente când făceam sex în grup și se vedea pe fața noastră că… era oribil”, spune una dintre fetele pentru care abuzul a început la 13 ani.

„Pur și simplu stăteam”

Și ea, și o altă victimă care avea 16 ani în perioada abuzului povestesc că Marcu le-a dat să inhaleze un ulei, ca să le ajute să își relaxeze mușchii vaginali și să nu simtă durere la primele contacte sexuale. Faptele descrise s-au petrecut la distanță de 13 ani. Metodele erau aceleași, așa cum reiese din mărturii multiple.

O altă tânără care avea, de asemenea, 16 ani când Marcu a penetrat-o povestește că a fost „ca o păpușă”. Nu a vrut, dar nici nu s-a împotrivit activ. Bărbatul nu i-a cerut consimțământul, mai spune ea.

„Nici nu am făcut nimic să arăt că nu vreau. Eram ca o păpușă, practic. Pur și simplu nu am spus nimic, nici nu, nici da. Am rămas așa. Mie nu îmi plăcea de el deloc, dar nu era singura persoană cu care am făcut asta. Sinceră să fiu, sunt mulți bărbați nebuni. Sper că nu mai e așa acum, dar mă îndoiesc, cred că e la fel, care profită de fete mici,” adaugă ea. „Pur și simplu stăteam”.

*Numele supraviețuitoarelor abuzului au fost schimbate pentru a le proteja identitatea.

În următoarele articole vom relata pe larg mărturiile tinerelor despre abuzul sexual și angajarea „la negru” prin care au trecut în copilărie și adolescență.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

