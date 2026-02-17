Donald Trump vrea să vadă o echipă de hochei a SUA care câștigă aurul olimpic

Conform planurilor preliminare, Donald Trump ar putea asista la finala turneului masculin de hochei pe gheață, care va avea loc la Ice Hockey Arena din Santa Giulia, Milano. Decizia finală va fi luată vineri, 20 februarie 2026, după anunțarea echipelor finaliste.

În prezent, echipa SUA și-a asigurat calificarea în sferturile de finală și așteaptă să își cunoască adversarul dintre Suedia și Letonia. Dacă va câștiga semifinala programată pentru vineri, prezența președintelui în Italia devine aproape sigură.

Amenințări cu molotoave și „război urban” dacă Donald Trump merge la Milano pentru JO de Iarnă
Elvețianul Timo Meier (în roșu) , aproape să înscrie în poarta italianului Damian Clara. Foto: Profimedia

Donald Trump, amenințat de grupări radicale de stânga cu molotoave

Anunțul despre posibila vizită a președintelui american a stârnit reacții vehemente din partea unor grupuri radicale din Milano. După cum relatează Il Giornale, pe rețelele lor de comunicare au apărut mesaje care incită la violență, precum: „Pregătiți macaralele, molotoavele: să facem o adevărată gherilă urbană”.

„În Piazzale Loreto îmoreună cu Meloni”, au scris aceștia, cu referiri controversate la piața unde Benito Mussolini a fost executat, utilizatorii sugerând că Trump ar trebui să împărtășească o soartă similară.

Trump, un simbol al valorilor pe care aceste grupări le contestă

Aceste grupuri radicale consideră prezența lui Trump ca pe un simbol al valorilor pe care le contestă, motiv pentru care își intensifică planurile de protest.

Rămâne de văzut dacă vizita lui Donald Trump, alături de participarea sa la evenimentele olimpice, va avea loc, dar pregătirile sunt deja în desfășurare, iar autoritățile sunt pregătite să gestioneze orice eventualitate.

Lotul SUA la hochei, JO de Iarnă 2026

SUA Portari: Jake Oettinger (Dallas Stars, NHL), Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets, NHL), Jeremy Swayman (Boston Bruins, NHL). Fundași: Zach Werenski (Columbus Blue Jackets, NHL), Brock Faber, Quinn Hughes (ambii Minnesota Wild, NHL), Jake Sanderson (Ottawa Senators, NHL), Jaccob Slavin (Carolina Hurricanes, NHL), Noah Hanifin (Vegas Golden Knights, NHL), Seth Jones (Florida Panthers, NHL), Charlie McAvoy (Boston Bruins, NHL). Atacanți: J.T. Miller, Vincent Trocheck (ambii New York Rangers, NHL), Brock Nelson (Colorado Avalanche, NHL), Clayton Keller (Utah Hockey Club, NHL), Dylan Larkin (Detroit Red Wings, NHL), Auston Matthews (Toronto Maple Leafs, NHL), Jack Hughes (New Jersey Devils, NHL), Tage Thompson (Buffalo Sabres, NHL), Brady Tkachuk (Ottawa Senators, NHL), Matthew Tkachuk (Florida Panthers, NHL), Matt Boldy (Minnesota Wild, NHL), Kyle Connor (Winnipeg Jets, NHL), Jack Eichel (Vegas Golden Knights, NHL), Jake Guentzel (Tampa Bay Lightning, NHL).

Ce a adus codul portocaliu de viscol și ninsori în România: școli și drumuri închise. Recomandările autorităților
Ce a adus codul portocaliu de viscol și ninsori în România: școli și drumuri închise. Recomandările autorităților
LiveText
Știri România 18:37
Ce a adus codul portocaliu de viscol și ninsori în România: școli și drumuri închise. Recomandările autorităților
Metoda simplă care te poate scăpa de escrocheria prin apelurile telefonice cu numere clonate
Știri România 18:16
Metoda simplă care te poate scăpa de escrocheria prin apelurile telefonice cu numere clonate
Cine este Ștefan Turian de la „Chefi la cuțite" 2026. Sezonul 17 începe din 2 martie. „Am venit să sting lumina"
Stiri Mondene 18:00
Cine este Ștefan Turian de la „Chefi la cuțite" 2026. Sezonul 17 începe din 2 martie. „Am venit să sting lumina"
Desafio: Aventura 17 februarie 2026. Vladimir Drăghia, în fața unei alegeri care schimbă tot
Stiri Mondene 17:18
Desafio: Aventura 17 februarie 2026. Vladimir Drăghia, în fața unei alegeri care schimbă tot
Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare: adoptarea bugetului pentru 2026, tema principală 
Politică 15:46
Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare: adoptarea bugetului pentru 2026, tema principală 
Nicușor Dan a explicat de ce merge la Comitetul pentru Pace de la Washington: „E în interesul României"
Politică 15:41
Nicușor Dan a explicat de ce merge la Comitetul pentru Pace de la Washington: „E în interesul României"
