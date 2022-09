În cel mai recent single al rapperului britanic „Mel Made Me Do It”, actualul antrenor al lui AS Roma apare în câteva secvențe și chiar are o replică, e drept, una înregistrată dintr-o declarație a lui mai veche.

În vârstă de 59 de ani, Mourinho este văzut la jumătatea videoclipului de zece minute stând cu Stormzy și alți protagoniști într-un conac, cu brațele încrucișate, iar apoi își duce degetul la buze.

Jose Mourinho made it into Stormzys video. Unreal… 😂



pic.twitter.com/V5eJOI69d3 — SPORTbible (@sportbible) September 22, 2022

„Îți place să vorbești despre vremurile vechi, oamenii aceia sunt bătrâni ca Annie, ești bine? Prefer să nu vorbesc ca și cum aș fi Jose”, sunt versurile lui Stormzy, înaintea citatului celebru al lui Mourinho, spus într-o conferință de presă: „Prefer să nu vorbesc. Dacă vorbesc, voi avea mari probleme.”

Mourinho a postat un mesaj despre videoclip pe pagina sa de Instagram, unde a publicat o fotografie alături de Stormzy: „A fost foarte distractiv să fac acest cameo pentru noul videoclip muzical al lui Stormzy, lansat astăzi. M-am distrat de minune.”

Vedetele atletismului Usain Bolt și Dina Asher-Smith apar și ele în diferite părți ale videoclipului. Iar Stromzy, fan înfocat al lui Manchester United, l-a cunoscut pe Mourinho pe vremea când portughezul îi antrena pe diavolii roșii.

Pe 22 septembrie, cu o zi înainte să apară videoclipul rapperului din Marea Britanie, Jose Mourinho a sărbătorit 22 de ani de antrenorat.

„Mă simt bine, mă simt puternic, motivat, îmi place să câştig, urăsc să pierd, nimic nu s-a schimbat. Culoarea părului, da, chiar şi riduri, dar sunt gata să continui. Nu încă 22 de ani, fiindcă nu e timp, ci încă vreo câţiva ani.”, a spus Jose Mourinho, potrivit Calciomercato.

Videoclipul cu Jose Mourinho a strâns aproape 700.000 de vizualizări în 12 ore după ce a fost postat pe contul oficial al lui Stormzy.

