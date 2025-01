Juan Pablo, tânărul din Uruguay fascinat de limba română, pe care a învățat-o singur. „Frații mei latini, vă salut și sper să vă pot vizita din nou într-o zi!”

Libertatea l-a contactat ulterior pe Juan Pablo pentru a-i afla povestea.

A fost în vizită la București și în Transilvania

Costin Giurgea a prezentat pe contul său de Instagram un jurnal video al călătoriei făcute cu motocicleta în America de Sud. Într-unul dintre episoade, jurnalistul român le-a făcut cunoștință urmăritorilor săi cu Juan Pablo, un tânăr din Uruguay care a descoperit limba română pe internet și a învățat-o de unul singur.

„Fiți atenți ce s-a întâmplat! Ne-am oprit să bem o cafea și să mâncăm o empanadas pe marginea drumului și ne-au auzit niște băieți vorbind românește și ce credeți? Juan Pablo este uruguayan. A învățat limba română și o vorbește din pasiune, doar pentru că i-a plăcut. A fost în București și Transilvania”, spune Costin Giurgea în filmulețul în care arată cum l-a descoperit pe Juan Pablo.

A economisit timp de mai mulți ani ca să poată vizita România

Recomandări Culisele concedierilor de la Senat. În ultimii doi ani și jumătate, peste 50 de angajări au fost pe filieră PNL

Contactat de Libertatea, Juan Pablo (22 de ani) a povestit cum a ajuns să vorbească limba română la un nivel foarte bun. Mai spune că a reușit să ne viziteze țara cu banii economisiți timp de mai mulți ani.

„M-am născut în Montevideo, Uruguay, și încă locuiesc aici. Anul trecut mi-am terminat studiile universitare în economie. Cred că sunt unul dintre puținii vorbitori de limba română din țara mea. Mi-a plăcut întotdeauna geografia și să învăț despre diferite culturi. Primul meu contact cu limba română a fost pur și simplu din curiozitate pentru că limba latină este uitată. Mereu m-a fascinat cum sună limba română. Este o limbă similară cu a mea, spaniola, dar despre care nu auzim aproape deloc în țara mea”, povestește „Ioan Pavel”.

Tânărul uruguayan susține că această curiozitate pentru limba română l-a făcut să se apropie mai mult de România. „Am început să aflu mai multe despre istoria, cultura, muzica voastră și am descoperit că mă fascinează”, mai spune tânărul sud-american.

Juan Pablo în București

Recomandări Marcel Ciolacu s-a înfuriat și dă vina exclusiv pe Olanda pentru furtul tezaurului românesc din Muzeul Drents: „Dacă asta s-ar fi întâmplat în România, eram făcuţi praf”

Pasionat de limbile străine

Juan Pablo mărturisește că a fost tot timpul pasionat de limbile străine. „Am început cu engleză și am continuat cu franceza și portugheza. În anul 2017 am început să învăț română pe Duolingo (n.r. – aplicație de învățare a limbilor străine) ca un simplu hobby.

După o vreme am început să ascult muzică și să mă uit la filme românești ca o modalitate de a învăța limba și de a mă apropia de cultura voastră. În timpul pandemiei simt că am învățat cel mai mult. Neavând multe activități de făcut, am dedicat mult timp studiului limbilor”, mai spune Juan Pablo pentru Libertatea.

Uruguayanul nu s-a limitat la a cunoaște limba română. „Acum câteva luni am dat un examen online la Institutul Limbii Române pentru nivelul B2 și l-am trecut. Cred că ceea ce mă atrage mai mult la această limbă este raritatea ei, faptul că este similară cu limba mea, dar care a rămas izolată de restul. În plus, este o poartă de intrare către cultura voastră, care mă fascinează de ani buni”, mai povestește tânărul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Recomandări O angajată a SRI a furat 915.000 de lei din fondurile operative și i-a trimis „iubitului” cunoscut pe Instagram. Banii pentru operațiuni secrete, virați în conturi din Turcia

Vizita în România, un vis împlinit

Juan Pablo a mai mărturisit că, de când a început să învețe limba română, a visat să viziteze România. „Nu este ceva ușor pentru noi din cauza distanței. După ce am economisit bani câțiva ani, anul trecut (n.r. – 2024) am reușit să vă vizitez pentru prima dată. Am profitat de ocazie pentru a vedea și alte țări din Europa. Am stat în România și în Republica Moldova timp de câteva săptămâni, în august 2024. Am început cu Brașov, unde am stat trei zile. M-au fascinat orașul vechi și natura care îl înconjoară. În prima zi am urcat pe muntele Tâmpa pe jos și am rămas uimit de priveliște”, mai povestește Juan Pablo, care nu a putut rata, în timpul vizitei sale din România, Castelul Bran.

Juan Pablo și-a împlinit visul de a vizita România

De la Brașov, tânărul a plecat spre Sibiu, unde a stat o zi. „A fost suficient pentru a explora partea istorică. În cele din urmă am ajuns în București, unde am stat șase zile. Acolo m-am întâlnit cu doi prieteni pe care îl cunoscusem online cu mulți ani în urmă. Unul este din Brăila și altul din Pitești. Amândoi au venit în capitala București pentru a o vizita împreună. M-au impresionat orașul, istoria și arhitectura sa atât de particulară. Am apucat să văd și spectacolul fântânii din Piața Unirii”, a mai povestit tânărul din Uruguay.

Sud-americanul spune că, în timpul vizitei din România, a putut folosi limba învățată în ultimii șapte ani și a fost surprins să vadă că înțelege și poate vorbi cu oamenii.

România mi-a lăsat o impresie foarte, foarte bună. Atât în orașele din Transilvania, cât și în Capitală m-am simțit foarte binevenit și confortabil, ca acasă. Fără îndoială, într-o zi mă voi întoarce pentru că sunt încă multe lucruri de văzut în țara voastră. Sper să vă mai vizitez în curând! Juan Pablo a declarat pentru Libertatea:

„Sper să știți cât de norocoși sunteți că v-ați născut în România”

Provocat de Libertatea să transmită publicului român un mesaj video în limba română, Juan Pablo a acceptat. Pentru acest moment a îmbrăcat tricoul galben al echipei naționale de fotbal a României.

„Vreau să vă spun că aveți o limbă foarte, foarte minunată, pe care am avut plăcerea să o învăț în ultimii ani. Sper că apreciați cultura și limba voastră la fel de mult cum o apreciez eu și că știți cât de norocoși sunteți că v-ați născut în România. Frații mei latini, vă salut de aici și sper să vă pot vizita din nou într-o zi”, este mesajul lui Juan Pablo pentru cititorii Libertatea din România.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News