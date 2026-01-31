Cum este promovată jucăria

Pe site-urile de vânzări, jucăria apare ca fiind sigură, educativă și ideală pentru bebeluși. Are șase șnururi lungi din silicon colorat și este prezentată drept un ajutor pentru calmarea durerilor cauzate de apariția dinților.

În realitate, spun autoritățile americane, aceste șnururi pot bloca căile respiratorii ale copiilor. În SUA, produsul a fost interzis după ce a fost asociat cu 30 de decese prin sufocare.

În România, aceeași jucărie se vinde online cu sume de până la 70 de lei.

Produse retrase în Vest, vândute online la noi

Potrivit Observator News, specialiștii atrag atenția că multe produse eliminate de pe piețele occidentale ajung ulterior pe platforme online accesibile românilor.

„Din păcate, multe produse care sunt delistate în vestul Uniunii Europene ajung pe diferite platforme online. În 2025, față de 2024, a fost o creștere de peste 20% a produselor notificate ca periculoase”, a explicat Sorin Mierlea, directorul asociației Infocons.

Reprezentanții magazinelor online spun că problema este și mai amplă. Peste 90% dintre produsele comercializate pe unele site-uri din Asia nu respectă normele de siguranță impuse în Uniunea Europeană, deși continuă să fie vândute.

Ce soluție pregătește Uniunea Europeană

La nivel european, este pregătită o măsură menită să limiteze astfel de riscuri. Producătorii de jucării vor fi obligați, în următorii doi ani, să introducă un pașaport digital al produsului, sub forma unui cod QR. Fără acest cod, jucăriile nu vor mai putea fi comercializate în UE.

Până la aplicarea acestei reguli, specialiștii recomandă părinților să cumpere jucării doar din magazine fizice verificate și să evite produsele fără informații clare despre producător și standarde de siguranță.

Ce trebuie verificat înainte să cumperi o jucărie

Medicii și autoritățile spun că primul lucru care trebuie verificat este marcajul CE, care arată că produsul respectă regulile de siguranță ale Uniunii Europene. Jucăriile cumpărate online, mai ales de pe platforme din afara UE, pot fi periculoase, fie din cauza materialelor, fie pentru că nu respectă standardele de siguranță aplicabile în România.

Medicul pediatru Camelia Păun avertizează că reacția rapidă poate face diferența. Dacă jucăria blochează respirația sau copilul nu mai poate vorbi, respiră greu, se învinețește sau plânge fără sunet, trebuie sunat imediat la 112.

Tot în Statele Unite, autoritățile au retras recent și mai multe tipuri de cuburi magnetice, după ce numeroși copii au ajuns la spital cu blocaje intestinale sau episoade de sufocare. Specialiștii spun că jucăriile aparent inofensive pot deveni extrem de periculoase dacă nu sunt testate corect.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Gardul de la Palatul Parlamentului va fi demolat. Oamenii, despre proiectul USR: „Bani aruncați pe geam. Au rezolvat toate problemele Bucureștiului și rămăsese gardul…”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Florin Piersic, momente tandre cu soția lui la un eveniment! Anna Török nu a mai apărut de un an în public. Îmbrăcată în sacou alb, cu bluză de dantelă neagră, imaginile de acum cu ea sunt fără egal! Detaliul care i-a lăsat pe absolut toți fără grai. Jos pălăria!
Viva.ro
Florin Piersic, momente tandre cu soția lui la un eveniment! Anna Török nu a mai apărut de un an în public. Îmbrăcată în sacou alb, cu bluză de dantelă neagră, imaginile de acum cu ea sunt fără egal! Detaliul care i-a lăsat pe absolut toți fără grai. Jos pălăria!
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Unica.ro
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
Elle.ro
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
gsp
Întorsătură neașteptată! După ce a negat acuzațiile de infidelitate, fotomodelul a reapărut la meciul lui Zverev
GSP.RO
Întorsătură neașteptată! După ce a negat acuzațiile de infidelitate, fotomodelul a reapărut la meciul lui Zverev
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
GSP.RO
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
Parteneri
Val de tragedii la “Chefi la cuțite” și la “MasterChef”! 11 bucătari talentați au murit în ultimii ani. Rând pe rând au plecat dintre noi. Azi s-a dus și “cuțitul de aur” din ultimul sezon. Durere și destine frânte
Libertateapentrufemei.ro
Val de tragedii la “Chefi la cuțite” și la “MasterChef”! 11 bucătari talentați au murit în ultimii ani. Rând pe rând au plecat dintre noi. Azi s-a dus și “cuțitul de aur” din ultimul sezon. Durere și destine frânte
BREAKING! A murit marea actriță, pe care o vedem an de an la PRO TV, în cea mai iubită și cunoscută comedie! O adora toată lumea, o doamnă rafinată și distinsă, care ne-a adus zâmbetul pe buze
Avantaje.ro
BREAKING! A murit marea actriță, pe care o vedem an de an la PRO TV, în cea mai iubită și cunoscută comedie! O adora toată lumea, o doamnă rafinată și distinsă, care ne-a adus zâmbetul pe buze
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Misterul mormântului princiar descoperit într-o biserică faimoasă din România. Marea enigmă, pe cale să fie deslușită după mai bine de 100 de ani
Știri România 07:00
Misterul mormântului princiar descoperit într-o biserică faimoasă din România. Marea enigmă, pe cale să fie deslușită după mai bine de 100 de ani
Moartea a 535 de copii într-un orfelinat de stat, operat în timpul lui Nicolae Ceaușescu, investigată
Știri România 30 ian.
Moartea a 535 de copii într-un orfelinat de stat, operat în timpul lui Nicolae Ceaușescu, investigată
Parteneri
Scutul de la Deveselu, în pericol? Ce s-ar întâmpla dacă SUA intră în conflict cu China: „Războaiele între cei mari se poartă prin cei mici”
Adevarul.ro
Scutul de la Deveselu, în pericol? Ce s-ar întâmpla dacă SUA intră în conflict cu China: „Războaiele între cei mari se poartă prin cei mici”
Care a fost ultimul meci ce s-a jucat pe stadionul Dinamo. Momentul trist care i-a marcat pe toți dinamoviștii: ”Ce destin! Nu e întâmplător”
Fanatik.ro
Care a fost ultimul meci ce s-a jucat pe stadionul Dinamo. Momentul trist care i-a marcat pe toți dinamoviștii: ”Ce destin! Nu e întâmplător”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Parteneri
Prințesa Charlene a împlinit 48 de ani și marchează începutul unui nou capitol regal. Ce schimbare face soția Prințului Albert: „Lasă în urmă zvonurile despre căsnicie…”
Elle.ro
Prințesa Charlene a împlinit 48 de ani și marchează începutul unui nou capitol regal. Ce schimbare face soția Prințului Albert: „Lasă în urmă zvonurile despre căsnicie…”
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Roxana Condurache, detalii despre relația dintre Aris Eram și Bianca Stoica de la Survivor România 2026: „Am urmărit”. Ce a spus după ce a fost eliminată
Exclusiv
Stiri Mondene 08:45
Roxana Condurache, detalii despre relația dintre Aris Eram și Bianca Stoica de la Survivor România 2026: „Am urmărit”. Ce a spus după ce a fost eliminată
Cuvintele pe care le-a rostit Jorge când a rămas singur și nu găsea ajutor: „Chiar am zis”. Cum s-a vindecat artistul
Exclusiv
Stiri Mondene 30 ian.
Cuvintele pe care le-a rostit Jorge când a rămas singur și nu găsea ajutor: „Chiar am zis”. Cum s-a vindecat artistul
Parteneri
Diferența de vârstă e colosală! Cătălin Scărlătescu a publicat prima imagine cu noua iubită. Cine este Elena și cu ce se ocupă
TVMania.ro
Diferența de vârstă e colosală! Cătălin Scărlătescu a publicat prima imagine cu noua iubită. Cine este Elena și cu ce se ocupă
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
ObservatorNews.ro
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Primele de la accidentul în care a murit Tal Berkovich, concurenta de la “Chefi la cuțite”, care este înmormântată chiar acum! Tânăra nu a avut nicio șansă. Mergea cu fratele la ziua mamei ei. E jale mare în familia din Israel
Libertateapentrufemei.ro
Primele de la accidentul în care a murit Tal Berkovich, concurenta de la “Chefi la cuțite”, care este înmormântată chiar acum! Tânăra nu a avut nicio șansă. Mergea cu fratele la ziua mamei ei. E jale mare în familia din Israel
Parteneri
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
GSP.ro
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
Traian Băsescu, după decizia în cazul Ana Maria Bărbosu: „Americii nu i-au ajuns toate medaliile! E incorect”
GSP.ro
Traian Băsescu, după decizia în cazul Ana Maria Bărbosu: „Americii nu i-au ajuns toate medaliile! E incorect”
Parteneri
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Mediafax.ro
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Redactia.ro
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani
KanalD.ro
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani

Politic

Gardul de la Palatul Parlamentului va fi demolat. Oamenii, despre proiectul USR: „Bani aruncați pe geam. Au rezolvat toate problemele Bucureștiului și rămăsese gardul…”
Politică 08:37
Gardul de la Palatul Parlamentului va fi demolat. Oamenii, despre proiectul USR: „Bani aruncați pe geam. Au rezolvat toate problemele Bucureștiului și rămăsese gardul…”
Curtea de Apel București a amânat iar decizia în cazul judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, fix pentru ziua în care CCR dă verdictul la pensiile speciale
Politică 30 ian.
Curtea de Apel București a amânat iar decizia în cazul judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, fix pentru ziua în care CCR dă verdictul la pensiile speciale
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, lovitură de milioane de euro. Ce arenă au cumpărat în Europa
Fanatik.ro
Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, lovitură de milioane de euro. Ce arenă au cumpărat în Europa
Trucuri pentru a-ți aminti mereu unde ai pus lucrurile
Spotmedia.ro
Trucuri pentru a-ți aminti mereu unde ai pus lucrurile