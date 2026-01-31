Cum este promovată jucăria

Pe site-urile de vânzări, jucăria apare ca fiind sigură, educativă și ideală pentru bebeluși. Are șase șnururi lungi din silicon colorat și este prezentată drept un ajutor pentru calmarea durerilor cauzate de apariția dinților.

În realitate, spun autoritățile americane, aceste șnururi pot bloca căile respiratorii ale copiilor. În SUA, produsul a fost interzis după ce a fost asociat cu 30 de decese prin sufocare.

În România, aceeași jucărie se vinde online cu sume de până la 70 de lei.

Produse retrase în Vest, vândute online la noi

Potrivit Observator News, specialiștii atrag atenția că multe produse eliminate de pe piețele occidentale ajung ulterior pe platforme online accesibile românilor.

„Din păcate, multe produse care sunt delistate în vestul Uniunii Europene ajung pe diferite platforme online. În 2025, față de 2024, a fost o creștere de peste 20% a produselor notificate ca periculoase”, a explicat Sorin Mierlea, directorul asociației Infocons.

Reprezentanții magazinelor online spun că problema este și mai amplă. Peste 90% dintre produsele comercializate pe unele site-uri din Asia nu respectă normele de siguranță impuse în Uniunea Europeană, deși continuă să fie vândute.

Ce soluție pregătește Uniunea Europeană

La nivel european, este pregătită o măsură menită să limiteze astfel de riscuri. Producătorii de jucării vor fi obligați, în următorii doi ani, să introducă un pașaport digital al produsului, sub forma unui cod QR. Fără acest cod, jucăriile nu vor mai putea fi comercializate în UE.

Până la aplicarea acestei reguli, specialiștii recomandă părinților să cumpere jucării doar din magazine fizice verificate și să evite produsele fără informații clare despre producător și standarde de siguranță.

Ce trebuie verificat înainte să cumperi o jucărie

Medicii și autoritățile spun că primul lucru care trebuie verificat este marcajul CE, care arată că produsul respectă regulile de siguranță ale Uniunii Europene. Jucăriile cumpărate online, mai ales de pe platforme din afara UE, pot fi periculoase, fie din cauza materialelor, fie pentru că nu respectă standardele de siguranță aplicabile în România.

Medicul pediatru Camelia Păun avertizează că reacția rapidă poate face diferența. Dacă jucăria blochează respirația sau copilul nu mai poate vorbi, respiră greu, se învinețește sau plânge fără sunet, trebuie sunat imediat la 112.

Tot în Statele Unite, autoritățile au retras recent și mai multe tipuri de cuburi magnetice, după ce numeroși copii au ajuns la spital cu blocaje intestinale sau episoade de sufocare. Specialiștii spun că jucăriile aparent inofensive pot deveni extrem de periculoase dacă nu sunt testate corect.