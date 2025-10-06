Incidentul șocant a avut loc în jurul orei locale 15.40, un ceas mai târziu la București, la Curtea de Apel din capitala Albaniei.

Potrivit poliției, un bărbat a deschis focul în sala de judecată, rănindu-l grav pe judecătorul Astrit Kalaja, care a decedat în drum spre spital.

Procesul era legat de o dispută privind proprietatea. Elvis Shkëmbi, 30 de ani, ar fi tras 3 gloanțe în magistrat din cauză că știa că va pierde procesul. Poliția l-a arestat imediat.

În urma incidentului, alți 2 oameni au fost răniți, Rakip și Ervis Kurtaj, tatăl și fiul său, parte adversă în proces. Ambii au fost transportați la spital, starea lor fiind stabilă.

Premierul albanez Edi Rama a cerut pedepse mai aspre pentru infracțiunile cu arme de foc, iar președintele Bajram Begaj a vorbit despre „un atac teribil împotriva întregului sistem judiciar”.

