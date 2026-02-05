„Impasul” va fi depășit în curând

Întârzierea este justificată de natura tehnică și juridică a actului normativ, judecătorul descriind-o ca fiind „o lege mai greu de analizat, din multe perspective”.

Deși există un blocaj temporar, Dacian Dragoș și-a exprimat optimismul că acest „impas” va fi depășit în perioada imediat următoare.

Într-o intervenție la Antena 3, judecătorul CCR Dacian Dragoș a oferit clarificări joi seară despre stadiul sesizării privind legea pensiilor magistraților. Deși cauza se află pe rolul Curții de câteva luni, acesta a explicat motivele pentru care o decizie finală a fost amânată până în prezent.

„Este o lege mai greu de analizat, din multe perspective”, a afirmat judecătorul care a dat asigurări că „ea este încă în analiză la Curtea Constituţională”.

„De aceea mă voi limita să spun că şi colegii mei, chiar i-am văzut că acţionează cu bună credinţă şi din perspectiva propriei conştiinţe. Sigur că există păreri diferite cu privire la această lege şi în societate şi în cadrul magistraturii, cum spuneaţi. Aceste lucruri se reflectă şi în Curtea Constituţională. Sunt lucruri care probabil se blochează din această perspectivă”, a explicat Dragoș.

Magistratul este optimist că actualul blocaj va fi soluționat în scurt timp. „Cred că acest impas se va depăși în curând”, a afirmat judecătorul CCR, punctând totodată că nu susține modificarea legii ca soluție de moment.

CCR este „funcțională”

Acesta s-a declarat împotriva practicii de a modifica legislația pentru orice dificultate tehnică apărută, avertizând că intervențiile legislative constante pentru a rezolva „mici chichițe” pot fragiliza statul de drept.

Totodată, judecătorul Dacian Dragoș a precizat că CCR „este funcţională şi poate să să îşi facă treaba”.

„Sigur, unele legi sunt mai greu de trecut, altele mai uşor de trecut. Are o activitate extrem de intensă Curtea Constituţională, pentru că, pe lângă legile acestea care vin înainte de promulgare, avem foarte multe excepţii de neconstituţionalitate din spate, până de prin anii 2021 chiar de rezolvat, aşa că nu este aceasta singura activitate”, a mai afirmat magistratul.

Pus în fața ideii că opinia publică susține unanim eliminarea pensiilor speciale, Dacian Dragoș a subliniat complexitatea actului de justiție constituțională. Acesta a explicat că deliberarea este individuală, fiecare judecător decide conform propriei conștiințe și a principiilor juridice:

„Este o decizie grea, fiecare judecător e cu conştiinţa proprie şi cu propriile principii pe care şi le aplică în operaţionalizarea acestor analize pe legile care vin în faţa Curţii şi efectiv este o lege dificilă(…)”.

Dacă se pierd bani, „România este de vină”

Cauza este complexă, iar întârzierea a fost cauzată de necesitatea unei analize amănunțite a documentelor adiționale. Deoarece dosarul este „încă în lucru”, magistratul a evitat detaliile tehnice, dar a reafirmat că o decizie finală va fi pronunțată în curând.

Întrebat cine este de vină dacă România pierde bani pentru că nu a rezolvat acest jalon din PNRR, Dacian Dragoş a declarat:

„Toţi suntem de vină. România este de vină, de la decidenţii politici până la (…) şi sigur şi instituţiile, pentru că nu putem acuza numai Curtea Constituţională de aceste lucruri şi să punem pe Curtea Constituţională pentru că ştiţi că asta cu legile pe partea de pensii se discută de multă vreme şi reformele au stagnat şi s-au împotmolit încă înainte de a fi această ultimă formă a legii (…) Nu este căderea mea să spun cine este de vină”.

Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a scris vineri, 16 ianuarie, pe Facebook, că amânarea repetată de către CCR a unei decizii la pensiile magistraților poate duce inclusiv la pierderea de către România a 231 de milioane de euro din PNRR.

De 4 ori, amânare

Curtea Constituţională a României a amânat pentru a patra oară pronunţarea în cazul obiecţiilor de neconstituţionalitate a Legii privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, stabilind un nou termen pentru 11 februarie.

Blocajul repetat de la Curtea Constituțională a României (CCR), care a dus la amânarea deciziei privind tăierea pensiilor magistraților, a generat o reacție legislativă dură. Parlamentarii PNL Raluca Turcan și Daniel Fenechiu au depus un proiect de lege care prevede sancțiuni financiare și chiar revocarea din funcție a judecătorilor constituționali care absentează nemotivat de la ședințe.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE