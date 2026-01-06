Noile prevederi ale Codului Fiscal introduc diferențieri bazate pe norma de poluare și capacitatea cilindrică a vehiculelor, se mai arată în comunicat.

Primar: În Sfântu Gheorghe, de 10-15 ani avem impozitul minim

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a precizat că politica de impozitare minimă pentru locuințele persoanelor fizice se menține de peste un deceniu.

„În Sfântu Gheorghe, noi și în ultimii 10-15 ani, în ceea ce privește imobilele la persoanele fizice am avut impozitul la minimum permis de lege și vom rămâne în continuare la acest nivel, deși asta va însemna o creștere a impozitelor pentru că Guvernul a crescut acest plafon minim. În ceea ce privește autoturismele, se merge pe ideea că poluatorul plătește. Este un alt mod de calcul decât până acum, fiind luată în calcul și norma de poluare, nu doar capacitatea cilindrică”, a declarat edilul, conform comunicatului publicat pe site-ul primăriei.

Primarul din Sfântu Gheorghe, municipiu de reședință al județului Covasna, a subliniat că majoritatea locuitorilor au autoturisme de până la 1.600 cmc și apartamente cu două sau trei camere, ceea ce implică un impozit anual de aproximativ 600 de lei, echivalentul a 50 de lei lunar.

„De banii ăștia, fiecare familie primește mai multe servicii asigurate de Primărie: creșă, grădiniță, școală, iluminat public, curățenia orașului, instituții de cultură, de recreere și așa mai departe”, a adăugat Antal Arpad.

În Târgu Secuiesc, impozitele nu s-au mărit de peste 10 ani

În Târgu Secuiesc, autoritățile locale au adoptat o abordare similară, menținând impozitele pe locuințe la nivel minim timp de peste zece ani, o politică ce va continua și în 2026.

„În municipiul Târgu Secuiesc nu au avut loc majorări de taxe în ultimii ani, în fiecare an fiind aplicate doar creșterile prevăzute de lege pentru anumite categorii. De mai bine de zece ani, în cazul imobilelor deținute de persoane fizice, impozitul a fost menținut la nivelul minim permis de lege, iar acest lucru va continua în 2026, chiar dacă aceasta va însemna o creștere, deoarece Guvernul a majorat pragul minim”, se arată într-un comunicat al primăriei.

În cazul autoturismelor, noile reguli vor favoriza proprietarii de mașini hibride și electrice, care vor plăti impozite simbolice, în timp ce pentru mașinile vechi, taxele pot crește cu până la 70%.

„Se va aplica principiul «poluatorul plătește»: cu cât mașina este mai veche, cu atât proprietarul va trebui să achite un impozit mai mare. Noua metodă de calcul elaborată de Guvern ia în considerare nu doar capacitatea cilindrică, ci și norma de poluare, motiv pentru care vor exista, în unele cazuri, modificări semnificative ale impozitului auto”, precizează autoritățile din Târgu Secuiesc.

Aceste măsuri fiscale vin în contextul modificărilor legislative implementate de Guvern, care afectează pragurile minime ale impozitelor și introduc noi criterii de calcul pentru mașini.

Taxele și impozitele, majorate din 2026

Noile taxe și impozite, intrate în vigoare de la 1 ianuarie 2026, aduc majorări semnificative atât pentru românii persoane fizice, cât și pentru companii.

Românii vor plăti impozite de până la trei ori mai mari pentru locuințe și terenuri, în conformitate cu cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan.

Totodată, impozitul pentru autoturisme a fost majorat și va fi plătit inclusiv pentru mașinile full-electrice, anterior scutite de taxe.

O altă schimbare notabilă este introducerea normei de poluare ca factor de calcul al impozitului auto, aplicându-se principiul „poluatorul plătește”.

Taxele vor varia în funcție de gruparea cilindrică și norma de poluare, iar consiliile locale pot ajusta valorile față de baza națională, ceea ce înseamnă că impozitele vor diferi de la județ la județ.

Impozit redus cu 10%, dacă e plătit până pe 31 martie

Reamintim că românii care își achită integral taxele și impozitele locale în avans, până pe 31 martie, vor beneficia și în 2026 de o reducere de 10%.

În ultimii ani, plata s-a simplificat considerabil, după ce numeroase primării au implementat soluții digitale. Pentru a plăti online, persoanele fizice din România trebuie să își creeze un cont pe ghișeul.ro.

Începând de luni, 5 ianuarie 2026, românii își pot achita taxele și impozitele majorate, atât online, cât și la sediile ANAF din țară.

