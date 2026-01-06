Noile prevederi ale Codului Fiscal introduc diferențieri bazate pe norma de poluare și capacitatea cilindrică a vehiculelor, se mai arată în comunicat.

Primar: În Sfântu Gheorghe, de 10-15 ani avem impozitul minim

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a precizat că politica de impozitare minimă pentru locuințele persoanelor fizice se menține de peste un deceniu.

„În Sfântu Gheorghe, noi și în ultimii 10-15 ani, în ceea ce privește imobilele la persoanele fizice am avut impozitul la minimum permis de lege și vom rămâne în continuare la acest nivel, deși asta va însemna o creștere a impozitelor pentru că Guvernul a crescut acest plafon minim. În ceea ce privește autoturismele, se merge pe ideea că poluatorul plătește. Este un alt mod de calcul decât până acum, fiind luată în calcul și norma de poluare, nu doar capacitatea cilindrică”, a declarat edilul, conform comunicatului publicat pe site-ul primăriei.

Primarul din Sfântu Gheorghe, municipiu de reședință al județului Covasna, a subliniat că majoritatea locuitorilor au autoturisme de până la 1.600 cmc și apartamente cu două sau trei camere, ceea ce implică un impozit anual de aproximativ 600 de lei, echivalentul a 50 de lei lunar.

„De banii ăștia, fiecare familie primește mai multe servicii asigurate de Primărie: creșă, grădiniță, școală, iluminat public, curățenia orașului, instituții de cultură, de recreere și așa mai departe”, a adăugat Antal Arpad.

În Târgu Secuiesc, impozitele nu s-au mărit de peste 10 ani

În Târgu Secuiesc, autoritățile locale au adoptat o abordare similară, menținând impozitele pe locuințe la nivel minim timp de peste zece ani, o politică ce va continua și în 2026.

„În municipiul Târgu Secuiesc nu au avut loc majorări de taxe în ultimii ani, în fiecare an fiind aplicate doar creșterile prevăzute de lege pentru anumite categorii. De mai bine de zece ani, în cazul imobilelor deținute de persoane fizice, impozitul a fost menținut la nivelul minim permis de lege, iar acest lucru va continua în 2026, chiar dacă aceasta va însemna o creștere, deoarece Guvernul a majorat pragul minim”, se arată într-un comunicat al primăriei.

În cazul autoturismelor, noile reguli vor favoriza proprietarii de mașini hibride și electrice, care vor plăti impozite simbolice, în timp ce pentru mașinile vechi, taxele pot crește cu până la 70%.

„Se va aplica principiul «poluatorul plătește»: cu cât mașina este mai veche, cu atât proprietarul va trebui să achite un impozit mai mare. Noua metodă de calcul elaborată de Guvern ia în considerare nu doar capacitatea cilindrică, ci și norma de poluare, motiv pentru care vor exista, în unele cazuri, modificări semnificative ale impozitului auto”, precizează autoritățile din Târgu Secuiesc.

Aceste măsuri fiscale vin în contextul modificărilor legislative implementate de Guvern, care afectează pragurile minime ale impozitelor și introduc noi criterii de calcul pentru mașini.

Taxele și impozitele, majorate din 2026

Noile taxe și impozite, intrate în vigoare de la 1 ianuarie 2026, aduc majorări semnificative atât pentru românii persoane fizice, cât și pentru companii.

Românii vor plăti impozite de până la trei ori mai mari pentru locuințe și terenuri, în conformitate cu cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan.

Totodată, impozitul pentru autoturisme a fost majorat și va fi plătit inclusiv pentru mașinile full-electrice, anterior scutite de taxe.

O altă schimbare notabilă este introducerea normei de poluare ca factor de calcul al impozitului auto, aplicându-se principiul „poluatorul plătește”.

Taxele vor varia în funcție de gruparea cilindrică și norma de poluare, iar consiliile locale pot ajusta valorile față de baza națională, ceea ce înseamnă că impozitele vor diferi de la județ la județ.

Impozit redus cu 10%, dacă e plătit până pe 31 martie

Reamintim că românii care își achită integral taxele și impozitele locale în avans, până pe 31 martie, vor beneficia și în 2026 de o reducere de 10%.

În ultimii ani, plata s-a simplificat considerabil, după ce numeroase primării au implementat soluții digitale. Pentru a plăti online, persoanele fizice din România trebuie să își creeze un cont pe ghișeul.ro.

Începând de luni, 5 ianuarie 2026, românii își pot achita taxele și impozitele majorate, atât online, cât și la sediile ANAF din țară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
10.000 de litri de Agheasmă Mare au fost împărțiți la slujba de Bobotează de la Catedrala Patriarhală din București
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Demisie după demisie la Antena 1! Tocmai s-a anunțat decizia și toți au rămas înmărmuriți când au aflat cine a decis să încheie contractul, după muuulți ani, cu postul TV, la scurt timp după plecarea lui Dan Capatos: "Ceva mai bun, mai mare, mai adevărat..."
Viva.ro
Demisie după demisie la Antena 1! Tocmai s-a anunțat decizia și toți au rămas înmărmuriți când au aflat cine a decis să încheie contractul, după muuulți ani, cu postul TV, la scurt timp după plecarea lui Dan Capatos: "Ceva mai bun, mai mare, mai adevărat..."
“Fără să spun nimănui, am pus busuioc sub pernă în noaptea de Bobotează ca să-mi visez ursitul”. Detalii neștiute din viața amoroasă a Dacianei Sârbu. Ce a dezvăluit fosta soție a lui Victor Ponta
Unica.ro
“Fără să spun nimănui, am pus busuioc sub pernă în noaptea de Bobotează ca să-mi visez ursitul”. Detalii neștiute din viața amoroasă a Dacianei Sârbu. Ce a dezvăluit fosta soție a lui Victor Ponta
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a făcut apariția în timpul unui dineu de gală fastuos. Foto
Elle.ro
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a făcut apariția în timpul unui dineu de gală fastuos. Foto
gsp
Scandalurile se țin lanț în celebrul divorț al vedetei. Motivul incredibil pentru care l-a dat din nou în judecată pe fostul soț
GSP.RO
Scandalurile se țin lanț în celebrul divorț al vedetei. Motivul incredibil pentru care l-a dat din nou în judecată pe fostul soț
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
GSP.RO
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Parteneri
Știrea începutului de an! Dan Petrescu a rupt tăcerea, nu i-a mai lăsat pe ceilalți să vorbească în locul lui! A spus stop speculațiilor, nu a mai suportat și a vorbit clar! Adevărul despre boală
Libertateapentrufemei.ro
Știrea începutului de an! Dan Petrescu a rupt tăcerea, nu i-a mai lăsat pe ceilalți să vorbească în locul lui! A spus stop speculațiilor, nu a mai suportat și a vorbit clar! Adevărul despre boală
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

10.000 de litri de Agheasmă Mare au fost împărțiți la slujba de Bobotează de la Catedrala Patriarhală din București
Știri România 12:54
10.000 de litri de Agheasmă Mare au fost împărțiți la slujba de Bobotează de la Catedrala Patriarhală din București
Au făcut scandal la UPU Constanța ca să creeze content, live pe TikTok, în timp ce primeau cadouri de la urmăritori
Știri România 11:55
Au făcut scandal la UPU Constanța ca să creeze content, live pe TikTok, în timp ce primeau cadouri de la urmăritori
Parteneri
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Adevarul.ro
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi: „S-a întâlnit MM cu el”
Fanatik.ro
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi: „S-a întâlnit MM cu el”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat: "Fusese avertizat..."
Elle.ro
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat: "Fusese avertizat..."
Și-a făcut iubit de vârsta băiatului ei?! Vedeta noastră nu se mai ascunde! „Important e că sunt fericită”. Wooow!
Unica.ro
Și-a făcut iubit de vârsta băiatului ei?! Vedeta noastră nu se mai ascunde! „Important e că sunt fericită”. Wooow!
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Când începe „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, sezonul 3. Ies la iveală noi adevăruri crude și noi intrigi nebănuite
Stiri Mondene 12:53
Când începe „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, sezonul 3. Ies la iveală noi adevăruri crude și noi intrigi nebănuite
Adevărul despre averea lui Cătălin Botezatu. „Provin dintr-o familie cu bani, care mi-a oferit un statut financiar ridicat”
Stiri Mondene 12:41
Adevărul despre averea lui Cătălin Botezatu. „Provin dintr-o familie cu bani, care mi-a oferit un statut financiar ridicat”
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Reacţia unei americance când s-a trezit la uşă cu preotul cu Boboteaza, în Oradea
ObservatorNews.ro
Reacţia unei americance când s-a trezit la uşă cu preotul cu Boboteaza, în Oradea
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Parteneri
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
GSP.ro
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
GSP.ro
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
Parteneri
„Gerul Bobotezei” săptămâna aceasta. Când se îmblânzește vremea?
Mediafax.ro
„Gerul Bobotezei” săptămâna aceasta. Când se îmblânzește vremea?
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
Wowbiz.ro
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Redactia.ro
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru
KanalD.ro
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru

Politic

„Ce politică externă trebuie să facă România?”, întreabă un lider PSD, după ce Maduro a fost răpit de SUA din Venezuela
Politică 04 ian.
„Ce politică externă trebuie să facă România?”, întreabă un lider PSD, după ce Maduro a fost răpit de SUA din Venezuela
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Politică 04 ian.
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Parteneri
Primii ieșeni care au avut emoții la plata noilor taxe mărite pe 2026: mulți au pierdut programarea. Impozitele s-au dublat la Iași față de anul trecut
ZiaruldeIasi.ro
Primii ieșeni care au avut emoții la plata noilor taxe mărite pe 2026: mulți au pierdut programarea. Impozitele s-au dublat la Iași față de anul trecut
Ioan Becali, destăinuiri despre soția columbiană: “Tatăl ei s-a prăbușit cu avionul! E greu să iei o nevastă din America de Sud”
Fanatik.ro
Ioan Becali, destăinuiri despre soția columbiană: “Tatăl ei s-a prăbușit cu avionul! E greu să iei o nevastă din America de Sud”
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York
Spotmedia.ro
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York