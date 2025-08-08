Aproape 800.000 de concedii medicale în doi ani

Cifrele puse la dispoziția Libertatea de CJAS Timiș arată că doar în anii 2023 și 2024 în județ au fost eliberate 776.853 de concedii medicale. În 2023 au fost înregistrate 339.365, iar în 2024 au fost eliberate 383.488 concedii medicale.

Problema concediilor medicale din România, care sunt decontate din fondurile Casei de Asigurări de Sănătate, a fost reclamată încă de la începutul anului 2024 atât de fostul ministru al sănătății Alexandru Rafila, cât și de către fostul premier Marcel Ciolacu. Rafila spunea că există medici care eliberează un număr foarte mare de documente pentru concedii de boală, iar Marcel Ciolacu a cerut controale extinse pentru a combate acordarea abuzivă de concedii medicale.

Scădere puternică a numărului de concedii medicale în 2025

Statisticile CJAS Timiș arată că, în comparație cu anii precedenți, în prima jumătate a anului 2025 s-a înregistrat o scădere masivă a numărului de concedii medicale eliberate de medici. Potrivit purtătorului de cuvânt al CJAS Timiș, Mariana Marcu, dacă în primele șase luni din 2024 au fost eliberate 216.971 de concedii medicale, în prima jumătate a anului 2025 medicii din Timiș au acordat doar 63.112 concedii de boală. În procente, scăderea este de peste 70 la sută.



„În anul 2024, cele mai multe concedii medicale s-au înregistrat în luna aprilie 2024, când au fost depuse un număr de 50.821 de concedii medicale, iar cele mai puține au fost depuse în luna mai: 29.744. În anul 2025, cele mai multe concedii medicale au fost înregistrate în luna mai, 12.377, iar luna cu cele mai puține concedii medicale depuse la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș a fost luna aprilie, cu 9.074 de concedii medicale”, a declarat Mariana Marcu pentru Libertatea.

Mariana Marcu. Foto: renasterea.ro

Explicațiile uriașei scăderi a numărului de concedii medicale din Timiș

Scăderea numărului de concedii medicale eliberate de medici vine pe fondul controalelor efectuate de Serviciul Control din cadrul CJAS Timiș, susțin reprezentanții instituției.

„În anul 2024, au fost acțiuni de control la 270 de medici aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Timiș, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 72.000 de lei, precum și avertismente. În anul 2025, în perioada 1 ianuarie-30 iunie, Serviciul Control al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Timiș a efectuat 102 acțiuni de control la furnizorii de servicii medicale. În urma verificărilor au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 8.000 de lei, precum și avertismente cu privire la respectarea prevederilor legale în vigoare”, a mai explicat purtătoarea de cuvânt a CJAS Timiș.

Potrivit reprezentantei CJAS, „acțiunile de control au vizat, printre altele, verificarea existenței și valabilitatea Convenției de Eliberare de Certificate de Concediu Medical, verificarea adeverinței de la plătitor, în care se menționează numărul de zile de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, în baza căreia se poate elibera certificatul medical, cu excepția urgențelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A, precum și recomandările comunicate de medic bolnavului și consemnate în documentele medicale”.

„Controalele la furnizorii de servicii medicale din județul Timiș vor continua și în perioada următoare și au ca scop respectarea normelor legale, corectarea acolo unde este cazul a disfuncționalităților și asigurarea unei practici medicale corecte”, a mai declarat Mariana Marcu.

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat pentru Libertatea că nu are încă centralizată situația din celelalte județe, dar scăderea înregistrată în Timiș este „foarte bună”. „Nu se mai dau concedii medicale fictive”, a reacționat Rogobete.

Reprezentant al medicilor de familie: „O vânătoare de vrăjitoare”

Iacob Mihai, președinte al Societății de Medicină de Familie Timiș și vicepreședinte la nivel național, susține că problema concediilor medicale este una „importantă și extrem de delicată, care trebuie abordată în mod inteligent, în interesul pacientului”.

„La urma urmei (n.r. – concediul medical) este un drept al pacientului, nu este un drept al medicului în mod general spus. Adică, un om care este bolnav și care dorește să se însănătoșească are nevoie și de odihnă. În aceste condiții sigur că boala și convalescența sunt mult mai scurte dacă pacientul stă, se odihnește și poate să-și refacă sistemul imunitar și, pe de altă parte, sistemele metabolice”, a declarat Iacob Mihai.

„Am avut chiar o mare surpriză”

Reprezentantul medicilor de familie susține că „având în vedere că există această vânătoare de vrăjitoare” a verificat statisticile europene referitoare la numărul de zile de concedii medicale pe cap de locuitor.

„Am avut chiar o mare surpriză. Sigur că sunt sisteme diferite în toată Uniunea Europeană și există, să zicem așa, două aspecte pe care le putem analiza. Țările nordice, Suedia, Danemarca, Finlanda, tind să aibă un număr mult mai mare de concedii medicale datorită sistemelor de asigurări de sănătate eficiente și a unor politici mai flexibile privind concediul pentru boală.

Există, pe de altă parte, țările mediteraneene, unde, într-adevăr, populația este și mai sănătoasă, Italia, Spania, Grecia, care au de obicei o politică de concediu medical mai relaxat, dar și aici numărul de concedii medicale fluctuează în funcție de sănătatea publică”, a declarat Mihai Iacob.

Iacob Mihai, președinte al Societății de Medicină de Familie Timiș. Foto: spatiulmedical.ro

Medicii se tem să mai elibereze concedii medicale

Președintele Societății de Medicină de Familie Timiș susține că Ministerul Sănătății „trebuie să aibă foarte mare grijă” pentru că „medicii ajung să nu mai elibereze concedii medicale de frica sistemului”.

„Pur și simplu din ambulatorii de specialitate din spitale vin pacienți care nu își mai primesc dreptul de concediu medical și fac o presiune enormă asupra medicului de familie. Pe de altă parte, medicul de familie este discriminat în România față de celelalte țări ale Uniunii Europene, unde medicul de familie poate elibera un număr de 5, 7, 10, 14 zile.

În România medicul de familie poate da maximum 3 – 4 zile de concediu medical, după care trebuie să recheme pacientul la cabinet să facă o evaluare specială și să îl trimită mai departe la medicul specialist”, a mai reclamat reprezentantul medicilor de familie din Timiș.

„Suntem medici, nu funcționari publici”

În privința controalelor derulate în Timiș, Iacob Mihai susține că „există o presiune foarte mare”. „Statistica și toate aceste evaluări ar trebui să țină cont de faptul că există o limitare și o discriminare în ceea ce privește eliberarea concediului medical de către medicul de familie. El nu poate da mai mult de 3-4 zile și din acest punct de vedere eu cred că se încalcă dreptul pacientului de a putea beneficia de o protecție, de un mecanism de protecție socială până la urmă”, a insistat președintele Societății de Medicină de Familie Timiș.

Iacob Mihai consideră că dacă numărul de concedii medicale a scăzut în urma controalelor, e vorba de scăderi doar în ambulatorii și spitale. „Puțin probabil să fi scăzut la medicul de familie, unde există o presiune din ce în ce mai mare pentru că toți pacienții care nu-și primesc concediile medicale în spitale sau în ambulatorii specialitate vin la medicul de familie cu revendicări de a primi acest concediu de la medicul de familie”, a mai arătat Iacob Mihai.

Medicul din Timiș a mai declarat că el și colegii lui trebuie să țină cont în final de starea de sănătate a pacientului. „Să nu uităm că suntem medici, nu funcționari publici. Pe de altă parte să nu uităm faptul că și pacientul beneficiază de niște drepturi pentru care el plătește la rândul lui o serie de sume de bani pentru a beneficia de aceste concedii medicale în cazul în care într-adevăr ele sunt necesare”, a mai declarat președintele Societății de Medicină de Familie Timiș.

Iacob Mihai mai reclamă faptul că verificările pe concedii medicale nu țin cont de numărul de pacienți pe care îl are un medic de familie. „Există medici care au 3.000-4.000 de pacienți și medici care au doar 1.000 de pacienți pe listă. Sigur că cei care au 3.000-4.000 de pacienți eliberează un număr proporțional mai mare de concedii medicale față de cei care au mai puțini pacienți. Aceste controale trebuie să aibă în vedere și numărul de pacienți de pe lista medicilor de familie. De asta am spus că este o problemă foarte delicată și trebuie analizat într-un mod obiectiv și nu făcut pompieristic în stilul românesc”, a conchis Iacob Mihai.

Timișul, sub media pe țară la decese cauzate de boli de inimă și cancer

Ultimul raport al stării de sănătate a populației din Timiș publicat pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Timiș este cel pentru anul 2023. Documentul arată că, la nivel național, prima cauză de deces o reprezintă bolile aparatului cardiovascular, urmată de tumorile maligne, bolile aparatului respirator, cele ale aparatului digestiv și leziunile traumatice și otrăviri.

„Valorile cele mai crescute ale mortalității prin boli cardiovasculare (n.r. – principala cauză de deces) au fost în Teleorman și cele mai scăzute la Iași. La nivelul județului Timiș s-au înregistrat valori sub media pe țară”, arată raportul DSP referitor la anul 2023.

Același document arată că cele mai multe decese prin tumori maligne (a doua cauză de deces la nivel național) s-au înregistrat în Tulcea și cele mai puține în Vâlcea. „La nivelul județului Timiș, mortalitatea prin tumori maligne a fost sub media pe țară”, mai arată documentul DSP Timiș.

Timișorenii, tot mai îngrijorați de starea de sănătate

Barometrul Calității Vieții din Timișoara pentru anul 2024, un studiu sociologic realizat în fiecare an începând cu 2016, de specialiști din cadrul Facultății de Sociologie a Universității de Vest din Timișoara, arată că numărul timișorenilor mulțumiți de sistemul medical de sănătate din Timișoara este mare, dar în ușoară scădere.

Studiul realizat de UVT (doar pentru Timișoara, nu pentru tot județul) arată însă o ușoară creștere a numărului de timișoreni care au sau consideră că au probleme de sănătate.

„La întrebarea «Cât de mulțumit ești de serviciile de sănătate?» avem peste 80 la sută grad de mulțumire, dar este în ușoară scădere în ultimii patru ani, un punct procentual – două pe an. A doua întrebare a fost «Cât de mulțumit ești de starea de sănătate pe care o ai?». E vorba de starea de sănătate percepută, în urma unui diagnostic sau a unor analize. Aici avem o ușoară scădere. Tocmai din acest motiv ne propunem ca anul viitor să introducem un calup mai extins pe sănătate”, a declarat lectorul universitar Alexandru Drăgan, implicat în realizarea studiului.

Lectorul universitar Alexandru Drăgan

Pe de altă parte, decanul Facultății de Sociologie Facultatea de Sociologie și Psihologie din cadrul UVT, Marius Matichescu, consideră că răspunsurile referitoare la Sănătate ar putea sugera o îmbătrânire a populației din Timișoara, în condițiile în care populația tânără a migrat în comunele periurbane.

„Am observant că percepția asupra stării de sănătate începe ușor-ușor să scadă. Pot să fie mai multe motive. Unul e faptul că populația Timișoarei, nu vorbesc de zona metropolitană, începe să îmbătrânească. Datele din punct de vedere sociologic au o mare relevanță și ne oferă o diagnoză cât se poate de concludentă asupra orașului nostru, a lucrurilor care merg bine sau a lucrurilor care merg mai puțin bine”, a explicat decanul Marius Matichescu, la prezentarea Barometrului Calității Vieții din Timișoara pentru anul 2024.

Fotografie ilustrativă: Shutterstock

