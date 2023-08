Judi Dench, în vârstă de 88 de ani, a declarat duminică pentru revista britanică Daily Mirror’s Notebook că este greu să învețe replicile în condiția în care se află.

„Vreau să spun că nu mai pot vedea pe un platou de filmare”, a spus actrița, potrivit cnn.com.

„Și nu văd să citesc. Așa că nu prea văd mare lucru. Dar știi că trebuie să te obișnuiești cu asta. Să mergem mai departe. E dificil pentru mine dacă am un rol cât de cât lung. Nu am găsit încă o cale. Pentru că am atât de mulți prieteni care mă vor învăța scenariul. Dar eu am o memorie fotografică.”

Judi Dench, care a câștigat un Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul Elisabeta I din filmul „Shakespeare in Love” din 1998, a dezvăluit în anul 2012 că a fost diagnosticată cu această afecțiune oculară, numită degenerescență maculară legată de vârstă (DMLV).

În ciuda acestor dificultăți, Judi Dench a declarat că va încerca să lucreze cât de mult poate.

Jurnaliștii de la CNN au luat legătura cu reprezentanții actriței din Marea Britanie. La începutul acestui an, Judi Dench a declarat pentru „The Graham Norton Show” că învățarea replicilor a „devenit imposibilă”.

„În mod normal, cineva ar putea să te învețe replicile, și Dumnezeu știe că asta s-a mai întâmplat, dar acum am descoperit că am o memorie fotografică”, a spus ea. Memoria ei este atât de impresionantă încât a spus că este capabilă să recite întreaga „A douăsprezecea noapte” a lui William Shakespeare.

„Acesta este motto-ul meu: «Trăiește clipa!»”

Actrița care a câștigat două Globuri de Aur și mai multe premii BAFTA, a mai declarat pentru Notebook că încearcă să trăiască fiecare zi din plin.

„Am o teamă irațională de plictiseală”, a spus ea. „De aceea am acum acest tatuaj pe care scrie «carpe diem» (trăiește clipa). Așa ar trebui să trăim”. Judi Dench și-a făcut tatuajul în 2016, la vârsta de 81 de ani, ca un cadou din partea fiicei sale.

„Acesta este motto-ul meu: «Trăiește clipa!»”, a declarat Dench pentru revista Surrey Life la acea vreme. „Finty (fiica ei) mi l-a dăruit pentru a 81-a mea aniversare. Este minunată cu surprizele”.

În mai 2020, la vârsta de 85 de ani, Judi Dench a devenit cea mai în vârstă persoană care a apărut vreodată pe coperta revistei British Vogue. Redactorul-șef Edward Enninful a numit-o ca fiind „unul dintre cei mai iubiți cetățeni ai națiunii” într-o postare pe Instagram la acea vreme.

