Invitată la podcastul lui Bursucu, Carmen Tănase a vorbit și despre Nicoleta Luciu, cea cu care a fost de mai multe ori colegă în telenovelele românești. Îndrăgita actriță mărturisește că Nicoleta a ratat o șansă extraordinară de a avea o carieră de succes în actorie. Deși nu a urmat studii de specialitate în domeniu, sora Iulianei Luciu a reușit să impresioneze pe toată lumea datorită talentului său natural.

Nicoleta Luciu a jucat roluri mari în producțiile cinematografice de succes, precum „Inimă de țigan” și „Regina”, telenovele difuzate în urmă cu mai mulți ani la Acasă TV. Ea a ales să se retragă la un moment dat din lumina reflectoarelor și să se mute la Miercurea Ciuc, unde s-a dedicat în totalitate familiei sale. Actrița, în vârstă de 43 de ani, este căsătorită din 2012 cu Zsolt Csergo și împreună au patru copii.

În podcastul moderat de Bursucu, Carmen Tănase a dezvăluit cât de impresionată a fost de pasiunea pe care Nicoleta Luciu a arătat-o pe platourile de filmare. Actrița a subliniat că, deși Nicoleta Luciu nu avea o pregătire, ea a reușit să se ridice la nivelul colegilor săi mai experimentați. De asemenea, Carmen Tănase a subliniat că fosta sa colegă de breaslă a făcut o mare greșeală atunci când a ales să renunțe la actorie.

Nicoleta în «Inimă de țigan» și în «Regina» a făcut. Erau momente când noi ne uitam cu gura căscată la ea, dar Nicoleta voia să învețe, mă suna pe mine dacă nu aveam filmare «Am scena asta, spune-mi, te rog, cum să fac, învață-mă, ce trebuie să simt?». Nicoleta a făcut o mare greșeală că a renunțat la profesia asta, pentru că ea ar fi putut să facă și lucruri extraordinare. Da, se întâmplă să nu ai nevoie de școală.

Școala e o etapă, dacă tu o înlocuiești cu dorința de a învăța făcând lucruri, atunci e tot o școală, pentru că Nicoleta la noi a făcut școală. Sunt atâția actori în străinătate care nu au trecut printr-o școală de actorie și care fac filme”, a spus Carmen Tănase în podcastul lui Bursucu.

Actrița a precizat că Nicoleta Luciu ar fi putut avea o carieră strălucită în actorie, chiar și fără o pregătire profesională, iar alegerea sa de a renunța la această carieră a fost una neinspirată.

Nicoleta Luciu: „Voiam să arăt că pot, pentru că nu aveam școală, nu aveam nimic”

După o perioadă în care a stat departe de micile ecrane, Nicoleta Luciu, mamă a patru copii, a bifat câteva emisiuni la Antena 1, iar recent, ea a urcat pe podium, pentru Liza Panait, în prima sa prezentare de modă, cu public, după mai bine de cinci ani.

„De când sunt eu, mie mi-a plăcut să lucrez. Pentru mine e o bucurie să urc din nou pe podium, să prezint pentru Liza Panait. N-am avut niciodată emoții la prezentările de modă. Emoții mari aveam doar la filmări, unde jucam cu actori cunoscuți. Voiam să arăt că pot, pentru că nu aveam școală, nu aveam nimic. Nici măcar un curs nu făcusem. Nici eu nu m-am așteptat să mă descurc așa”, a spus Nicoleta pentru Cancan.

În cadrul interviului, Luciu a dezvăluit detalii din trecutul ei. Vedeta a fost nevoită să lucreze încă de când era elevă și a câștigat primii săi bani la vârsta de 16 ani.

„Când am debutat eu, aveam foarte multe joburi în același timp, pe lângă faptul că eram elevă, și făceam și cursuri de Crucea Roșie. Aveam prezentări, mergeam și la cursuri de modă. Nu am spus NU niciodată. Stăteam în toate supermarketurile mari, cu parfumuri și altele. Primii bani i-am facut la 16 ani, ca hostess, promovând anumite produse în magazine și ca aplaudac. Stăteam în public la emisiunile lui Florin Călinescu și Mihai Călin, la fel și la Tele 7 ABC. Și tot la 16 ani am avut prima prezentare de modă.

Totodată, în paralel, făceam tratamente bolnavilor ca asistentă, la Universitar, am fost doi ani la chirurgie. Pe secție, mă ocupam cu bolnavii, să merg cu ei la explorări funcționale, să le duc analizele în diferite locuri, mă duceam la vizită, cu studenții de la Medicină. Învățam pentru școală doar prin autobuze și tramvaie și înainte să intru în emisiuni sau după ce terminam tratamentul bolnavilor. Am urcat treaptă cu treaptă, nu a fost așa ușor”, a povestit vedeta.

