Comedia savuroasă, „Brigada Nimic”, începe luni, 20 mai, la PRO TV și pe VOYO. Săgeată, Giovanni, Carmola și Toma sunt cei patru polițiști care urmăresc cazurile mici și neînsemnate, întâlnirile hilare dintre mafioți, gospodine, falși guru, dealeri, pensionari, politicieni corupți și legile confuze. Într-o abordare plină de umor, „Brigada Nimic” încearcă să facă dreptate. Serialul va fi în fiecare luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO.

Alexandru Papadopol (Giovanni), Irina Ștefan (Carmola), Iulian Postelnicu (Săgeată) și Nicu Banea (Toma) sunt actorii care dau viața personajelor din „Brigada Nimic”. Despre serial, aceștia spun că va fi cu siguranță o comedie ce-i va face pe telespectatori să se distreze.

„Sper că oamenii care ne vor urmări vor îndrăgi personajele astea sucite și se vor distra cel puțin la fel de mult ca noi la filmare. Și mai bine descoperă ei de ce li se spune Brigada Nimic (râde)”, a spus Iulian Postelnicu, cel care în Brigadă este Săgeată.

Irina Ștefan, actrița care joacă singura prezență feminină din Brigada Nimic, spune că există puține asemănări între ea și Carmola: „Serialul se concentrează pe povestea unei brigăzi de poliție, construită ad-hoc și formată din ofițeri foarte diferiți ca personalitate, cu un nivel de pregătire diferit, care încearcă, cu mari bătăi de cap, să rezolve o sumedenie de cazuri. Brigada Nimic este un roller coaster amuzant din care scapă cine poate! Asemănări între mine și Carmola? Amândouă știm să dăm cu mătura și să apostrofăm pe cineva care întrece limita. Restul cred că sunt diferențe.”

„Avem un caz clasic de criză a vârstei de mijloc, tratată de scenariști cu foarte mult umor”

Despre Giovanni, personajul pe care-l interpretează, actorul Alexandru Papadopol spune că încearcă să fie cuceritor, uitând că are o vârstă respectabilă, iar încercările acestuia de a seduce generează umor: „Îmi place foarte tare să-l joc și mă distrez când este pus în tot felul de situații hilare alături de colegii lui, iar ei tot niște oameni ajunși acolo (n.r.: în Brigada Nimic) din cauza a tot felul de neajunsuri și neînțelegeri sunt. Giovanni e curajos, dar și grandoman. Este invidios, dar și generos și un bun coleg. Încearcă să fie cuceritor, uitând, încă, că are o vârstă respectabilă, atât cât are și actorul Papadopol care-l interpretează. (râde) De cele mai multe ori, comicul se naște tocmai din încercările lui de a seduce cu orice preț orice femeie care îi iese în cale. Avem un caz clasic de criză a vârstei de mijloc, tratată de scenariști cu foarte mult umor”.

Toma este polițistul local transferat la București după ce a deranjat câțiva politicieni din satul natal. Despre personaj, actorul Nicu Banea spune: „Este un „pretor” din Roma Antică, care călătorește în timp. Sau e posibil să fie un polițist venit de la țară. Rămâne să vedem. Brigada Nimic este un proiect foarte distractiv și sper ca acest lucru să fie transmis și către telespectatori”.

Brigada Nimic – o comedie savuroasă, care îi va face pe toți cei de acasă să se bucure de fiecare secundă petrecută în fața televizorului, începe din 20 mai și este în fiecare luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO.

