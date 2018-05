Aflat într-o continuă călătorie, între țara natală și țara adoptivă – Canada, Iulian Gamentz scrie într-o limbă română de mare acuratețe, prin care reușește să surprindă emoții și stări, trăiri și extaz sufletesc, care așează în cărțile sale o atmosferă specială, de un modernism evident, fără complexe și false pudori. Iulian celebrează familia, soția, copiii, părinții, și scrie despre pierderea mamei soacre o carte-recunoștință, care creionează în mod rarisim în literatură un personaj luminos, generos și esențial.

Paginile celor două cărți – ”40 de zile”, un roman al despărțirii de un parinte și ”Cuvântul care mă însoțește”, un jurnal de versuri și gânduri, împletite într-o fuziune de stiluri și abordări – îl descriu fidel pe autor drept un om echilibrat, dinamic, un familist și un patriot total angajat în misiunile vieții sale: de tată și soț și de român monarhist convins.

Cititorii și prietenii lui Iulian Gamentz au putut să se întâlnească cu acesta la Bibilioteca Județeană ”Marin Preda” din Alexandria, pe 14 mai, la ”Ateneul din Iași” pe 15 mai, la ”Casa Radio România” din Cluj, pe 16 mai, la Biblioteca Județeană ”ASTRA” din Sibiu, pe 17 mai, și în Bucureşti, la Librăria ”Seneca Anticafe” din București, pe 18 mai.

„Povestea acestor două cărți mă are pe mine în centru, pe soția mea, pe Regele meu, Regele Mihai, viață mea în general, cu trăiri de fericire, extaz, depresie, cu tot ceea ce eu am trăit. Încerc că de fiecare dată când am o emoție, să o pun în scris. Este un fel de jurnal, totul este cronologic, și urmează încă două cărți pe care le voi definitivă în cursul acestui an. Cărțile mele sunt despre iubire, despre familie, despre iubirea penteu copii, pentru Rege. Este un curs despre patriotism. O spune cineva care e plecat din 1995, a trăit în multe locuri din lume, și are o concluzie: nicăieri nu este mai bine că acasă!”, a declarat Julian Gamentz.

Prietenii virtuali și nu numai ai autorului îl pot urmări zilnic, începând din 1 mai, pe contul său de Facebook – Julian Gamentz, unde acesta postează zilnic un preambul introspectiv – ”Dialogul cărții cu autorul”- al celor mai relevante fragmente din cărțile lansate.

La eveniment au participat câteva zeci de persoane, iar jurnalistul Claudiu Săftoiu a prefațat această lansare. De asemenea, actorul Adrian Titieni, care este prieten cu Iulian Gamentz, a spus despre acesta că e un om complet, cu o relație de lungă durata, cu doi copii frumoși, iar acum se dovedește a fi și un scriitor desăvârșit.