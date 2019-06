Avocatul lui Julio Iglesias în procesul deschis la Valenci, privind o posibilă paternitate a acestuia, a anunţat miercuri că va face recurs împotriva acestei cauze considerată deja judecată, subliniind ca îndepărtată posibilitatea ca artistul să se supună unui test ADN, relatează EFE.

Avocatul cântărețului a asigurat că va face recurs în faţa Tribunalului de Primă Instanţă cu numărul 13 din Valencia pentru a expune motivele, sprijinite de procuratură, pentru care consideră că cererea de paternitate prezentată de valencianul Javier Sánchez-Santos a fost deja judecată, în 1991 şi 2004, potrivit Agerpres.

„Considerăm că acest caz a fost deja supus mai multor proceduri anterioare, în total trei: două la Valencia (1991 şi 1992) şi unul la Marbella în 2004”, a declarat avocatul cântăreţului, Fernando Falomir.

„Noutatea de data aceasta este o probă genetică – pe care avocatul lui Sanchez-Santos a obţinut-o prin intermediul unui detectiv la Miami (SUA), din resturile menajere ale lui Julio Jose, fiul lui Julio Iglesias – însă noi punem în chestiune atât modul în care a fost obţinută proba precum şi analizarea acesteia”, a precizat avocatul lui Iglesias.

Avocatul a recunoscut că judecătorul i-a cerut lui Julio Iglesias să se supună unui test ADN, cu „toate garanţiile judiciare”, însă apărarea a cerut să se aştepte să se afle dacă actuala cauză va fi sau nu continuată.

Viitoarea înfăţişare a fost stabilită pentru 4 iulie, potrivit avocatului cântăreţului, care a asigurat că va ataca în justiţie orice sentinţă care va fi contrară intereselor clientului său.



Javier Sanchez Santos în anul 2017

Javier Sanchez Santos, 43 de ani, a încercat timp de mai mulți ani să obţină dovada că este fiul lui Julio Iglesias, încercare ce a eşuat din cauza deficienţelor procedurale.



María Edite Santos, mama lui Javier, a spus în 1992 că fiul ei a fost conceput pe 19 iulie 1975 în Sant Feliú de Guíxols (Girona) şi s-a născut în aprilie, anul următor. María Edite Santos susţine că a avut o relaţie cu Julio Iglesias pe vremea când acesta era căsătorit cu Isabel Preysler.

Julio Iglesias are oficial 9 copii. Cu Isabel Preysler are trei copii Chabeli, Julio José şi Enrique, iar cu actuala lui soţie, Miranda Rijnsburger, are cinci: Miguel Alejandro, Rodrigo, Victoria, Cristina şi Guillermo.

Foto: EPA

DJ Geo da Silva s-a pocăit! ”Eram beat, drogat. Mi-a vorbit Dumnezeu și s-a schimbat totul. M-am botezat cu dealerul meu de droguri”





Citește mai multe despre Julio Iglesias pe Libertatea.