Volan desprins în timpul unui test, la o mașină chinezească Omoda

O înregistrare devenită virală în ultimele ore pe aproape toate platformele online arată un bărbat care trage de volanul unei mașini chinezești Omoda, iar acesta se desprinde complet. În imagini, bărbatul strigă numele mărcii înainte ca volanul să-i rămână în mână. Clipul a fost distribuit masiv, iar multe comentarii au sugerat că scena ar fi fost regizată. Totuși, filmarea este reală și aparține televiziunii poloneze TVN Turbo, iar protagonistul este jurnalistul auto Lukasz Bak. Momentul a fost difuzat în emisiunea „Motor Kombat”, pe 19 octombrie 2025, relatează publicația piataauto.md.

Primele imagini cu volanul desprins au apărut ca material promoțional, emisiunea fiind filmată pe 3 octombrie. Clipul scurt a devenit rapid viral, fiind distribuit de numeroși creatori de conținut. Pe 19 octombrie, televiziunea poloneză a difuzat ediția completă, oferind și contextul întregului incident.

Test de rezistență: Omoda 5 versus Skoda Karoq

„Motor Kombat” este o emisiune care compară mașini în teste de rezistență. De această dată, jurnaliștii au pus față în față un model Omoda 5, produs în Spania la fosta fabrică Nissan, și o Skoda Karoq. Prima etapă a testului a inclus verificarea rezistenței componentelor, prin închiderea puternică a ușilor, urcarea pe acoperiș, traversarea terenurilor accidentate și lovituri accidentale simulate.

Recomandări Noul PSD. Care ar fi diferența dintre un PSD condus de Ciolacu și unul în care șef este „camaradul” Grindeanu: „Vorbiți cu unul care a fost acolo, la masa deciziilor”

În timpul testului, jurnalistul Lukasz Bak a vrut să verifice soliditatea mecanismului care fixează volanul și permite ajustarea poziției acestuia. După câteva mișcări în sus, în jos și spre el, volanul s-a desprins complet, ieșind din axul central, o situație care, în mod normal, nu ar trebui să se întâmple.

Televiziunea a publicat ulterior imagini suplimentare pentru a demonstra că volanul nu fusese modificat sau slăbit intenționat. Construcția sa a permis desprinderea din cauza ruperii unor elemente de plastic, ceea ce ridică semne de întrebare privind calitatea asamblării.

TVN Turbo: Imaginile cu volanul sunt reale

Echipa TVN Turbo a reușit cu dificultate să fixeze volanul la loc pentru a continua testul. Într-un exercițiu similar realizat cu Skoda Karoq, volanul acesteia a rămas perfect fixat, fără semne de slăbiciune.

Testele de anduranță au continuat până la o coliziune frontală parțială între cele două mașini. În urma impactului, sistemul Omoda 5 nu a apelat automat serviciile de urgență, în timp ce modelul european a reacționat corect. Următoarea etapă a proiectului va include estimarea costurilor și a timpilor de reparație pentru ambele mașini, însă această parte nu a fost încă difuzată.

TVN Turbo a publicat integral imaginile cu testul și a confirmat că desprinderea volanului nu a fost o înscenare, ci o consecință reală a calității construcției vehiculului testat.

Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România

Un număr de șase constructori auto din China vor să se lanseze în România în perioada următoare, arată datele Libertatea. Este vorba de Omoda și Jaecoo – branduri deținute de grupul Chery, Zeekr – deținut de Geely, Denza – brandul de lux al BYD, NIO – un concurent de lux pentru Mercedes, BMW și Audi, dar și Firefly – marca de mașini de oraș a NIO.

Pe lângă acestea, gigantul de stat Dongfeng analizează pentru anul viitor extinderea în România, dar și producătorul de mașini electrice Xpeng.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE