Atac lângă spitalul al-Chifa

Potrivit Al Jazeera, jurnaliștii se aflau într-un cort amenajat în fața spitalului al-Chifa, când a avut loc ceea ce televiziunea a descris drept „un atac israelian țintit”. Pe lângă Anas al-Sharif, au murit și Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal și Moamen Aliwa.

The names of the five Al Jazeera journalists assassinated by Israel in a strike on their tent in Gaza on Sunday night:



• Anas Al Sharif

• Mohammed Qreiqea

• Ibrahim Zaher

• Mohammed Noufal

• Moamen Aliwa pic.twitter.com/fnTbZZXUa8 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 10, 2025

În ultima perioadă, operațiunile armatei israeliene în Fâșia Gaza, teritoriu afectat de 22 de luni de război, după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, s-au intensificat. Organizația Reporteri fără Frontiere estimează că aproape 200 de jurnaliști au fost uciși de la începutul conflictului.

Anas al-Sharif, reporterul devenit simbol

Anas al-Sharif, 28 de ani, era unul dintre cei mai cunoscuți corespondenți din Gaza. Armata israeliană a confirmat că l-a vizat, susținând că acesta „se dădea drept jurnalist” și era responsabil de atacuri cu rachete asupra Israelului.

„Era șeful unei celule teroriste din Hamas și pregătea atacuri împotriva civililor israelieni și a trupelor”, a transmis armata israeliană pe Telegram.

Recomandări Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

În ultimele sale postări pe rețelele sociale, al-Sharif relata despre bombardamente „intense” asupra orașului Gaza și publica imagini video ale atacurilor, dar și despre înfometarea la care este supusă populația.

Ultimul mesaj al jurnalistului care își aștepta sfârșitul

Jurnalistul palestinian Anas Jamal Al-Sharif a scris pe 6 aprilie 2025 un mesaj testamentar, cerând ca acesta să fie publicat doar dacă va fi ucis. Familia l-a făcut public acum, după moartea sa.

În rândurile sale, Al-Sharif nota că, dacă mesajul ajunge să fie citit, „Israelul a reușit să mă omoare și să îmi reducă la tăcere vocea”. El spunea că și-a dedicat viața pentru a fi „sprijin și voce pentru poporul meu”, de la copilăria în tabăra de refugiați Jabalia, până la documentarea atacurilor din Gaza, fără a distorsiona realitatea. Apelul său a fost ca lumea să protejeze Palestina, „bijuteria coroanei lumii musulmane”, copiii nevinovați „zdrobiți sub mii de tone de bombe și rachete israeliene” și familia sa – fiica Sham, fiul Salah, mama și soția Bayan.

Recomandări Agențiile antidrog și antidoping, două instituții-cheie politizate și ineficiente. Cine sunt sinecuriștii susținuți de PSD și de PNL care le conduc

„Nu uitați Gaza… și nu mă uitați în rugăciunile voastre”, a încheiat Al-Sharif, cerându-I lui Allah să îl primească printre martiri și ca sângele său să fie „lumină pe drumul libertății” pentru poporul său.

Acuzații de campanie de defăimare

Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) a criticat dur armata israeliană pentru modul în care etichetează jurnaliștii.

„Tendința Israelului de a-i prezenta pe jurnaliști ca militanți, fără dovezi credibile, ridică semne serioase de întrebare. Jurnaliștii sunt civili și nu trebuie niciodată să fie ținta atacurilor”, a declarat Sara Qudah, directoare regională CPJ.

În mai 2024, Israelul a interzis difuzarea Al Jazeera pe teritoriul său și a închis birourile televiziunii, acuzând-o de afiliere cu Hamas. Presa internațională nu are acces liber în Gaza, iar majoritatea relatărilor se bazează pe jurnaliști locali, care se confruntă cu riscuri extreme.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE