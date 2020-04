De Paul Tecuceanu,

Vedeta CNN a povestit, într-un mesaj publicat pe Instagram, că și-a făcut testul pentru COVID-19, după ce în weekend a început să tușească.

Jurnalistul american a precizat că se simte “norocos și binecuvântat”, pentru că nu are și alte simptome ale bolii. Richard Quest a dezvăluit că medicii i-au spus că are toate șansele să se recupereze rapid.

„În weekend, am început să tușesc puțin. Așa că am făcut testul și am fost diagnosticat cu coronavirus. Sunt pozitiv pentru COVID-19. Sunt norocos și binecuvântat că nu am simptomele pe care le au ceilalți. Doar am tușit puțin. Nu am febră, nu am probleme cu respirația. Sunt, într-adevăr, foarte norocos. Voi urma un tratament de recuperare și sunt pe drumul cel bun”, a spus Richard Quest.

