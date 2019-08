De Mihai Niculescu,

Din nefericire, găsirea unui simplu telefon este extrem de simplă pentru oricine, în timp ce prin sistemul 112 persoanele aflate în pericol nu pot fi localizate, a conchis amar Vlad Petreanu, referindu-se la Alexandra Măceșanu, adolescenta luată la ocazie și ucisă de Gheorghe Dincă, la Caracal.

„Duminica trecută mi-am pierdut telefonul. Mi-a căzut din buzunar în Boltul pe care-l comandasem la plecarea de la UNTOLD, pe la trei dimineața, și a mai durat vreo jumătate de oră până m-am prins că nu-l mai am. Am sunat, dar telefonul era pus pe silent, greu de presupus că șoferul l-ar fi putut auzi”, a povestit Vlad Petreanu, de la Europa FM, pe blog, potrivit monitorulcj.ro

„Aveam laptopul cu mine. Am deschis Find My iPhone și, în câteva secunde, pe hartă au apărut bulinele verzi ale tuturor dispozitivelor mele Apple. Am mărit harta și am identificat telefonul meu care se dădea cu Boltul prin Cluj. L-am blocat, l-am pus să afișeze un număr de contact și i-am dat comanda să emită un sunet de alarmă. Șoferul l-a observat și a telefonat la numărul indicat. Am vorbit cu el și am stabilit că mi-l aduce la hotel după ce-și termină cursa”, a mai povestit bloggerul

Petreanu a povestit apoi că stătea pe marginea patului, privind bulina verde „cum se deplasează prin oraș”, și a reflectat, amar, la cât de precisă poate fi tehnologia destinată recuperării unui simplu obiect și la cât de confuz și ineficient este sistemul național 112 dedicat, cel puțin în teorie, localizării oamenilor aflați în primejdie.

„Sistemul 112 este un motor cu aburi în vremea propulsiei electrice”, a spus Petreanu, cu referire la crimele de la Caracal

„Am ieșit din cameră chiar când bulina verde a intrat pe stradă. Ne-am sincronizat bine, șoferul a tras în fața scării exact când coboram treptele. N-a vrut nicio recompensă, ba chiar a refuzat cu indignare, a acceptat doar banii pentru drumul înapoi până la mine. Clujenii-s oameni faini”, a conchis Petreanu.

Citeşte şi:

12 investigații și dezvăluiri în cazul Caracal. Libertatea a aflat că interlopii fac legea în oraș și că proasta gestionare a situației a condamnat-o pe Alexandra la moarte

GSP.RO Scandal în direct, la TV: "Ești un cioban opărit, taci dracu' din gură!" Reacția lui Gigi Becali

Unica.ro 'Lady Diana ar fi fost îngrozită de un asemenea comportament...' Englezii au ajuns la capătul răbdării cu ducesa Meghan și nu îl mai suportă nici pe Harry