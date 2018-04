Jurnalul lui Florin Buliga, criminalul de la Brașov. Ce a scris la scurt timp după ce și-a ucis familia

Florin Buliga, criminalul de la Brașov, și-ar fi notat gândurile într-un carnețel, la scurt timp după ce și-a ucis familia. Bărbatul se află acum în arestul poliției Brașov, după ce și-a uycis soția, dar și pe cei doi copii. Până acum, el nu ar fi dat semne că regretă ceea ce a făcut, considerând că cei dragi sunt acum într-o ”lume mai bună”.

Potrivit unor noțite depuse la dosarul lui Florin Buliga, acesta și-ar fi scris gândurile la scurt timp după ce și-a ucis famișia. Anchetatorii urmează să efectueze o expertiză pentru a dovedi că acestea sunt într-adevăr notițele lui Florin Buliga, criminalul de la Brașov, după cum notează EVZ.ro, care publică și fotografii cu notițele criminalului de la Brașov.

„26.03.2018 (trei rânduri șterse – n.n.)Astăzi Ștefan, Monica și Ioana au plecat la Dumnezeu. Să le fie sufletul ușor! Doamne ajută! Au plecat înaintea mea, aș fi dorit să plec eu, însă Dumnezeu nu m-a lăsat, cuțitul a intrat până la capăt, dar nu am murit fizic.”

Acesta este prima notiță a lui Florin Buliga, criminalul de la Brașov, care și-a ucis cu sânge rece familia.

„Au plecat într-un loc mai bun decât unde ne aflăm noi, pe Pământul subjugat, și noi sclavi pe el. Am înțeles că suntem ființe de lumină, dar am ajuns în Babilon, nimeni nu se mai înțelege cu nimeni, cuvintele aruncate sunt foarte des grele, chiar și în familie. Familiile sunt dezbinate, fugiți din țară, țara este sărăcită maxim, nimic nu mai are valoare, doar banii (scrie „frații tăi” și apoi șterge – n.n.) toți fug după bani și apoi vor sănătate. Am văzut aproape 11 ani cum oamenii. Uită că mai importantă este sănătatea sufletului. Pe el îl uită complet, se gândesc că e ceva acolo care se duce undeva, indiferent (cuvânt șters – n.n.) unde. Am văzut ieri la mănăstirea Șinca Veche cum un”, scrie în continuare criminalul de la Brașov, fără să își termine gândul.