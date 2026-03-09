Un semnal de forță pentru flancul estic al NATO

Impact26 nu mai este doar o conferință de business, ci o platformă de reziliență într-o Europă aflată la granița cu conflictul. Prezența lui Trudeau și a lui Clooney la Poznań este un semnal de forță pentru flancul estic al NATO și o recunoaștere a importanței strategice a regiunii.

Într-un comunicat entuziast, organizatorii Impact26 au confirmat prezența celui care a reformat politica canadiană: „Suntem încântați să anunțăm că Onorabilul Justin Trudeau, fost prim-ministru al Canadei, ni se va alătura live pe scenă la Impact26! De la conducerea Canadei printr-un deceniu de șocuri economice și de securitate globală, până la numirea primului cabinet echilibrat din punct de vedere al genului, domnul Trudeau a fost un campion al schimbării progresiste și al rezilienței societale.”

La Poznań, Trudeau va aduce o perspectivă unică asupra punctelor fierbinți ale prezentului. Diplomația internațională în timp de criză: cum se negociază pacea și stabilitatea când vechile tratate nu mai au valoare. Va vorbi de asemenea despre economii incluzive și sustenabile: modele de dezvoltare care să reziste inflației și schimbărilor climatice. Dar și despre democrația în era AI: consolidarea instituțiilor democratice în fața dezinformării și a atacurilor cibernetice masive.

Amal Clooney vine și ea la Impact 2026

Alături de Trudeau, Amal Clooney va urca pe scenă pentru a discuta despre pilonul juridic al lumii moderne. Într-o perioadă în care dreptul internațional este pus la încercare, Clooney — laureată a numeroase distincții pentru apărarea drepturilor omului — va analiza mecanismele prin care agresorii pot fi trași la răspundere.

Prezența ei este crucială pentru Polonia și statele vecine (inclusiv România), oferind expertiză asupra modului în care comunitatea internațională poate proteja democrațiile fragile prin pârghii legale.

De ce este Poznań „kilometrul zero” pentru România în mai 2026?

Impact26 reunește peste 6.000 de lideri, de la giganți tech la miniștri de Externe. Pentru publicul român, temele abordate de Trudeau – un lider premiat cu Planetary Leadership Award de către National Geographic – sunt de o actualitate arzătoare:

-Protecția în fața dezinformării: România este, ca și Polonia, o țintă constantă a fermelor de troli, iar soluțiile discutate la Poznań vor deveni standarde europene.

-Parteneriatul Transatlantic: Prezența unui lider canadian de top în inima Poloniei garantează că America de Nord rămâne conectată la nevoile de securitate ale Europei de Est.

Impact este cel mai mare congres de economie și noi tehnologii din regiune. Ediția din acest an din Polonia promite să fie cea mai spectaculoasă de până acum, transformând Poznań într-o veritabilă „ambasadă a viitorului”.

Impact Bucharest 2026

IMPACT Bucharest a făcut de asemenea un anunț de referință pentru ediția sa din 2026 (29–30 septembrie): Ryan Reynolds se alătură evenimentului în calitate de speaker de top, într-o primă apariție oficială în România.

IMPACT a devenit un brand bine cunoscut în întreaga Europă. Evenimentele IMPACT reunesc, din 2016, în Polonia, lideri din mediul de afaceri și politic, experți academici și voci influente din lumea artei și culturii. A treia ediție IMPACT Bucharest va fi cel mai mare și mai important eveniment economic din Europa de Sud-Est, oferind o oportunitate unică de a urmări opiniile liderilor pe o gamă largă de teme și de a crea conexiuni cu lideri de business din întreaga Europă.

În ultimii ani, IMPACT Bucharest a găzduit voci recunoscute la nivel global, precum Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, și Erin Meyer, una dintre cele mai influente experte din lume în management și cultură organizațională, alături de sute de experți internaționali, lideri de opinie și inovatori.

Organizatorii afirmă că, în urma succesului ediției de anul trecut, ediția din acest an va fi și mai amplă și mai dinamică. Aproximativ 2.000 de participanți din România, Bulgaria, Serbia, Croația, Albania și alte țări din regiunea Europei de Sud-Est, precum și din Polonia și restul Europei, sunt așteptați să participe.

În acest an, pe lângă experți de top și lideri de business, vor fi prezenți și mai mulți reprezentanți ai sectorului public din România și din regiunea SEE, inclusiv primari, reprezentanți ai guvernelor naționale și ai agențiilor Uniunii Europene.

