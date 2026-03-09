Un semnal de forță pentru flancul estic al NATO

Impact26 nu mai este doar o conferință de business, ci o platformă de reziliență într-o Europă aflată la granița cu conflictul. Prezența lui Trudeau și a lui Clooney la Poznań este un semnal de forță pentru flancul estic al NATO și o recunoaștere a importanței strategice a regiunii.

Într-un comunicat entuziast, organizatorii Impact26 au confirmat prezența celui care a reformat politica canadiană: „Suntem încântați să anunțăm că Onorabilul Justin Trudeau, fost prim-ministru al Canadei, ni se va alătura live pe scenă la Impact26! De la conducerea Canadei printr-un deceniu de șocuri economice și de securitate globală, până la numirea primului cabinet echilibrat din punct de vedere al genului, domnul Trudeau a fost un campion al schimbării progresiste și al rezilienței societale.”

La Poznań, Trudeau va aduce o perspectivă unică asupra punctelor fierbinți ale prezentului. Diplomația internațională în timp de criză: cum se negociază pacea și stabilitatea când vechile tratate nu mai au valoare. Va vorbi de asemenea despre economii incluzive și sustenabile: modele de dezvoltare care să reziste inflației și schimbărilor climatice. Dar și despre democrația în era AI: consolidarea instituțiilor democratice în fața dezinformării și a atacurilor cibernetice masive.

Amal Clooney vine și ea la Impact 2026

Alături de Trudeau, Amal Clooney va urca pe scenă pentru a discuta despre pilonul juridic al lumii moderne. Într-o perioadă în care dreptul internațional este pus la încercare, Clooney — laureată a numeroase distincții pentru apărarea drepturilor omului — va analiza mecanismele prin care agresorii pot fi trași la răspundere.

Prezența ei este crucială pentru Polonia și statele vecine (inclusiv România), oferind expertiză asupra modului în care comunitatea internațională poate proteja democrațiile fragile prin pârghii legale.

De ce este Poznań „kilometrul zero” pentru România în mai 2026?

Impact26 reunește peste 6.000 de lideri, de la giganți tech la miniștri de Externe. Pentru publicul român, temele abordate de Trudeau – un lider premiat cu Planetary Leadership Award de către National Geographic – sunt de o actualitate arzătoare:

-Protecția în fața dezinformării: România este, ca și Polonia, o țintă constantă a fermelor de troli, iar soluțiile discutate la Poznań vor deveni standarde europene.

-Parteneriatul Transatlantic: Prezența unui lider canadian de top în inima Poloniei garantează că America de Nord rămâne conectată la nevoile de securitate ale Europei de Est.

Impact este cel mai mare congres de economie și noi tehnologii din regiune. Ediția din acest an din Polonia promite să fie cea mai spectaculoasă de până acum, transformând Poznań într-o veritabilă „ambasadă a viitorului”.

Impact Bucharest 2026

IMPACT Bucharest a făcut de asemenea un anunț de referință pentru ediția sa din 2026 (29–30 septembrie): Ryan Reynolds se alătură evenimentului în calitate de speaker de top, într-o primă apariție oficială în România.

IMPACT a devenit un brand bine cunoscut în întreaga Europă. Evenimentele IMPACT reunesc, din 2016, în Polonia, lideri din mediul de afaceri și politic, experți academici și voci influente din lumea artei și culturii. A treia ediție IMPACT Bucharest va fi cel mai mare și mai important eveniment economic din Europa de Sud-Est, oferind o oportunitate unică de a urmări opiniile liderilor pe o gamă largă de teme și de a crea conexiuni cu lideri de business din întreaga Europă.

În ultimii ani, IMPACT Bucharest a găzduit voci recunoscute la nivel global, precum Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, și Erin Meyer, una dintre cele mai influente experte din lume în management și cultură organizațională, alături de sute de experți internaționali, lideri de opinie și inovatori.

Organizatorii afirmă că, în urma succesului ediției de anul trecut, ediția din acest an va fi și mai amplă și mai dinamică. Aproximativ 2.000 de participanți din România, Bulgaria, Serbia, Croația, Albania și alte țări din regiunea Europei de Sud-Est, precum și din Polonia și restul Europei, sunt așteptați să participe.

În acest an, pe lângă experți de top și lideri de business, vor fi prezenți și mai mulți reprezentanți ai sectorului public din România și din regiunea SEE, inclusiv primari, reprezentanți ai guvernelor naționale și ai agențiilor Uniunii Europene.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Asta e chiar știrea-surpriză! Ce tocmai s-a aflat despre soțul Oanei Țoiu
Viva.ro
Asta e chiar știrea-surpriză! Ce tocmai s-a aflat despre soțul Oanei Țoiu
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Unica.ro
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
Elle.ro
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
gsp
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
GSP.RO
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.RO
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Parteneri
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil: ”Am aflat ce o să avem". Vezi mai mult
Libertateapentrufemei.ro
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil: ”Am aflat ce o să avem". Vezi mai mult
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Transformare șoc! Cum arăta Karina Jianu înainte de „revoluția” părului scurt. Imagini rare din liceu: era de nerecunoscut cu păr lung și breton!
Tvmania.ro
Transformare șoc! Cum arăta Karina Jianu înainte de „revoluția” părului scurt. Imagini rare din liceu: era de nerecunoscut cu păr lung și breton!

Alte știri

Vremea se răcește și apar ploile în România, de săptămâna viitoare. Prognoza meteo ANM în perioada 9 - 23 martie 2026
Știri România 14:21
Vremea se răcește și apar ploile în România, de săptămâna viitoare. Prognoza meteo ANM în perioada 9 – 23 martie 2026
Insolvențe și executări silite pe piața imobiliară din Iași. Cât a ajuns să coste un bloc întreg scos la licitație în cartierul Bucium
Știri România 14:00
Insolvențe și executări silite pe piața imobiliară din Iași. Cât a ajuns să coste un bloc întreg scos la licitație în cartierul Bucium
Parteneri
Boala care afectează 70% dintre adulți, iar cifrele continuă să crească. „Autocontrolul nu poate rezolva problema unui mediu obezogenic”
Adevarul.ro
Boala care afectează 70% dintre adulți, iar cifrele continuă să crească. „Autocontrolul nu poate rezolva problema unui mediu obezogenic”
Fanii olteni au înnebunit când au aflat că Mirel Rădoi o va antrena pe FCSB: „Un arogant de doi lei!“. Mesaje dure pe rețelele de socializare
Fanatik.ro
Fanii olteni au înnebunit când au aflat că Mirel Rădoi o va antrena pe FCSB: „Un arogant de doi lei!“. Mesaje dure pe rețelele de socializare
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Elle.ro
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

„Desafio: Aventura” 9 martie 2026. Noi conflicte între concurenți. „Privesc cu milă spre ea”
Stiri Mondene 15:04
„Desafio: Aventura” 9 martie 2026. Noi conflicte între concurenți. „Privesc cu milă spre ea”
Momente de groază pentru Rihanna: Casa în care se afla vedeta, ținta unui atac armat. Imagini cu locuința
Stiri Mondene 14:24
Momente de groază pentru Rihanna: Casa în care se afla vedeta, ținta unui atac armat. Imagini cu locuința
Parteneri
Băiețel sau fetiță? Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil: „Le facem o surpriză. Îmi place simbolistica!”
TVMania.ro
Băiețel sau fetiță? Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil: „Le facem o surpriză. Îmi place simbolistica!”
Nou accident la circ. O acrobată a căzut 4 metri în gol tot de pe "Roata Morții" la un spectacol din București
ObservatorNews.ro
Nou accident la circ. O acrobată a căzut 4 metri în gol tot de pe "Roata Morții" la un spectacol din București
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Parteneri
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.ro
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Ce au remarcat americanii la noul model Dacia, denumit Striker: „Nu e o coincidență”
GSP.ro
Ce au remarcat americanii la noul model Dacia, denumit Striker: „Nu e o coincidență”
Parteneri
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Mediafax.ro
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Redactia.ro
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Nicolae, un bărbat de 57 de ani din Pitești, s-a stins în brațele medicilor, după ce i s-a făcut rău. Acasă îl aștepta o fiică
KanalD.ro
Nicolae, un bărbat de 57 de ani din Pitești, s-a stins în brațele medicilor, după ce i s-a făcut rău. Acasă îl aștepta o fiică

Politic

Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE, după scandalul cu Irina Ponta, fata lui Victor Ponta
Politică 11:58
Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE, după scandalul cu Irina Ponta, fata lui Victor Ponta
AUR rămâne sub 40% în intențiile de vot, PSD e la distanță mare. Diferență mică între locurile trei și patru - Sondaj Inscop
Politică 11:09
AUR rămâne sub 40% în intențiile de vot, PSD e la distanță mare. Diferență mică între locurile trei și patru – Sondaj Inscop
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Cine e milionarul român considerat de americani drept ”adevăratul magnat al tenisului mondial”. Are o avere uriașă
Fanatik.ro
Cine e milionarul român considerat de americani drept ”adevăratul magnat al tenisului mondial”. Are o avere uriașă
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului