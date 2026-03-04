Procurorii au cerut 30 de zile de arest preventiv pentru Kader Keita. Imaginile video arată ce s-a petrecut

„La data de 04.03.2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, în urma cercetărilor efectuate de D.G.P.M.B. – Brigada de Poliție Rutieră București, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul K.A.K., cercetat sub aspectul săvârșirii infracţiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, prev. de art. 338 alin. (1) Codul penal”, a transmis PJS2.

Procurorii au stabilit că pe 3 martie, în jurul orei 05:45, Kader Keita a condus mașina „fără a acorda prioritate de trecere, accidentând-o pe persoana vătămată I.F., care era angajată în traversarea străzii de la stânga la dreapta privind sensul de mers al autovehiculului, pe marcajul trecerii de pietoni marcat și semnalizat corespunzător”.

Imaginile de pe o cameră de supraveghere din zonă arată momentul impactului. Atenție, urmează imagini cu puternic impact emoțional:

În urma accidentului, femeia are leziuni care necesită „130-150 de zile de îngrijiri medicale” și viața i-a fost pusă în pericol.

„La aceeași dată, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a formulat propunere de arestare preventivă față de inculpat, pentru o perioadă de 30 de zile”, au conchis procurorii de la PJS2.

Keita a lovit o femeie cu mașina pe trecerea de pietoni. Ce scrie în Codul Penal la capitolul „părăsirea locului accidentului”

Accidentul a avut loc în dimineața zilei de 3 martie, în jurul orei 6.00, pe strada Gherghiței, intersecție cu strada Nicolae Zamfir, iar ivorianul în vârstă de 25 de ani a părăsit locul faptei. Brigada Rutieră a precizat că femeia de 68 de ani a fost găsită întinsă pe asfalt cu leziuni în zona capului și că ea credea că a căzut singură.

Locul accidentului în care a fost implicat Keita: sectorul 2 al Bucureștiului, zona cartierului Colentina. Foto: Google Maps

Victima, care a fost lovită de mașină pe trecerea de pietoni, a fost luată de Salvare și dusă la Spitalul Floreasca, unde este internată „în stare destul de gravă”, potrivit surselor Libertatea.

După aproximativ 12 ore, polițiștii Capitalei au reușit să îl găsească pe Kader Keita și l-au dus la Brigada Rutieră, unde l-au audiat. La final, rapidistul a fost reținut pentru 24 de ore pentru infracțiunea de părăsirea locului accidentului.

Codul Penal prevede la articolul 338, punctul 1, că „părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului care efectuează cercetarea” se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Kader Keita de la Rapid a fost reținut 24 de ore după ce a lovit cu mașina o femeie și a fugit de la locul accidentului

Keita a venit în România acum doi ani

Kader Keita a venit în România în ianuarie 2024, la CFR Cluj. El a fost transferat definitiv de Rapid vara trecută, de la CFR, după ce inițial a evoluat în Giulești câteva luni sub formă de împrumut.

În acest sezon, ivorianul a jucat 26 de meciuri pentru Rapid, dar nu a marcat și nici nu a dat vreo pasă de gol.

