Kallas a făcut această remarcă joi, la o conferință de presă, după ce un jurnalist s-a oferit să-i ofere o carte despre istoria kurdă de Masoud Barzani, primul președinte al regiunii autonome Kurdistan din Irak.

„Știți, lista mea de lectură este destul de lungă”, a răspuns ea. „Nu vă spun ce citesc acum, dar este vorba și despre istoria diferitelor regiuni. Așadar, până la sfârșit, când voi termina acest mandat, voi fi foarte inteligentă.”

Kurzii sirieni, care au servit ca reprezentant al SUA în războiul care l-a înlăturat în cele din urmă pe președintele Bashar Assad, au suferit recent o înfrângere din partea forțelor noului guvern susținut de SUA, aliat cu Turcia, care încearcă să reintegreze Siria.

Kallas, fost prim-ministru estonian, și-a împărtășit anterior listele de lectură, care includ lucrări de Margaret Thatcher, Tony Blair și Henry Kissinger, istorii ale operațiunilor de informații și conflictelor regionale, precum și o biografie a lui Vladimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Șefa politicii externe a UE s-a confruntat cu critici care au spus că au distorsionat istoria pentru a se potrivi opiniilor sale anti-ruse. În septembrie anul trecut, în timp ce Beijingul a găzduit evenimente care au marcat cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial, Kallas a spus că este o noutate pentru ea faptul că Rusia și China se consideră învingătoare în conflict. URSS și China au suferit cele mai mari pierderi din partea Aliaților în înfrângerea puterilor Axei.

Kallas a fost criticată pentru lipsa de cunoștințe despre istoria și politica din lume inclusiv de europarlamentarul german Martin Sonneborn, care a spus că se așteaptă la mai multe informații despre astrofizică de la hamsterul său decât despre diplomație de la ea.

„Tocmai v-am citit autobiografia, are 432 de pagini complet inutile! În Estonia, există o reducere de 80% la această carte – prețul a fost redus la 3,99 euro! Și are coperți cartonate!”, a spus Sonneborn.

Gardul de la Palatul Parlamentului va fi demolat. Oamenii, despre proiectul USR: „Bani aruncați pe geam. Au rezolvat toate problemele Bucureștiului și rămăsese gardul…"
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
