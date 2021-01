Senatoarea de California, prima femeie nominalizată pentru funcția de vicepreședinte al SUA, a mărturisit că „am trișat puțin la acel blind date, fiindcă nu am vrut să las totul chiar la voia hazardului. Înainte de întâlnire, am cerut în secret numele lui și am căutat imagini cu el”.

Această dezvăluire l-a surprins chiar și pe soțul Doug! Avocatul și-a descris, totuși, soția drept o persoană „șocant de normală”.

Harris și Emhoff s-au întâlnit în 2013 și s-au căsătorit cu un an mai târziu. A fost prima căsătorie pentru democrată și a doua pentru Emhoff.

În noaptea în care Joe Biden a fost declarat câștigător al alegerilor prezidențiale, Harris a postat o fotografie pe Twitter cu ea și Emhoff, cu explicația: „El este iubirea vieții mele”.

Meet the love of my life, @DouglasEmhoff. pic.twitter.com/YrhpWqI4bR — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 9, 2020

Emhoff și-a luat concediu pe perioadă nedeterminată de la cabinetul său particular de avocatură în august, când Biden a ales-o pe Harris drept partener în alegeri.

Doug va reveni la birou după 20 ianuarie, data la care e programată ceremonia de inaugurare a administrației Biden.

