Nawrocki nu vrea bani de la UE pentru a proteja „suveranitatea țării”

Într-un discurs televizat, Karol Nawrocki a justificat vetoul, susținând că împrumuturile din cadrul schemei SAFE a UE ar încărca generațiile viitoare cu datorii și ar putea afecta suveranitatea Poloniei.

„Nu voi aproba niciodată o lege care este dăunătoare suveranității noastre sau independenței noastre economice și militare”, a declarat președintele.

Prim-ministrul Donald Tusk a criticat decizia, acuzându-l pe Nawrocki că nu acționează „ca un patriot”. El a subliniat că blocarea proiectului nu va opri complet planul de utilizare a împrumuturilor UE, ci doar îl va limita.

Fondurile SAFE: oportunitate sau amenințare pentru Polonia

Polonia a fost alocată cu 43,7 miliarde de euro, cea mai mare sumă dintre toate statele membre, prin schema SAFE a UE. Programul vizează consolidarea capacităților de apărare în contextul tensiunilor cu Rusia. Legea pentru deblocarea acestor fonduri, ce ar fi sprijinit 139 de proiecte militare în Polonia, a fost aprobată de parlament la sfârșitul lunii februarie.

Totuși, Nawrocki, susținut de partidul de opoziție Dreptate și Justiție (PiS), a sugerat de mult timp că ar putea respinge această lege. În locul ei, președintele promovează un plan alternativ controversat, „Polish SAFE 0%”, care se bazează pe utilizarea rezervelor de aur ale Poloniei.

„Polish SAFE 0% înseamnă zero dependență și 100% suveranitate”, a afirmat el.

Propunerea președintelui a fost criticată de guvern și analiști, aceștia avertizând că strategia de vânzare și răscumpărare a aurului ar putea eșua dacă condițiile de piață se schimbă.

Ministrul de Externe, Radosław Sikorski, a descris ideea drept „speculație pe prețul aurului”, subliniind că schema SAFE este o metodă mai fiabilă de finanțare.

Ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a numit vetoul o „decizie proastă și periculoasă”. El a confirmat că guvernul va încerca să implementeze schema SAFE prin alte mecanisme legale existente.

Impactul asupra forțelor de securitate

Ministerul de Interne a declarat că blocarea fondurilor SAFE va priva Poliția, Garda de Frontieră și Serviciul de Protecție Statului de peste 7 miliarde de zloți (aproximativ 1,6 miliarde de euro) pentru modernizare.

Guvernul centrist a convocat vineri o ședință extraordinară a cabinetului pentru a decide cum va reacționa la vetoul prezidențial. Zbigniew Bogucki, șeful biroului președintelui, este așteptat să participe la discuții.

De la preluarea mandatului în august 2025, Nawrocki a respins 28 de proiecte legislative, depășindu-l astfel pe fostul președinte Andrzej Duda, care a emis doar 19 vetouri în 10 ani de mandat, potrivit TVP World.

