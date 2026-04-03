După o perioadă extrem de activă, Kate Middleton și Prințul William ar urma să dispară, pentru o vreme, din lumina reflectoarelor. Deși vestea îi va dezamăgi pe fanii familiei regale, motivul din spatele acestei decizii este unul cât se poate de firesc: timpul petrecut alături de copii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Luna martie a fost una intensă pentru cuplul regal, care a participat la numeroase evenimente importante. Cei doi au fost prezenți la vizite oficiale, ceremonii și angajamente publice, inclusiv la serviciul de Commonwealth Day de la Westminster Abbey, dar și la alte apariții oficiale în Londra și în țară.

În plus, fiecare dintre ei a avut și activități separate, demonstrând încă o dată implicarea lor activă în îndatoririle regale.

Pauză pentru familie

În luna aprilie, însă, ritmul se schimbă. Cei trei copii ai lor — Prince George, Princess Charlotte și Prince Louis — sunt în vacanță școlară până pe 22 aprilie.

Ca de fiecare dată, William și Kate aleg să își adapteze programul astfel încât să petreacă cât mai mult timp în familie. Este o alegere conștientă, care reflectă valorile lor și dorința de a le oferi copiilor o copilărie cât mai normală.

Rămâne de văzut dacă familia va participa la slujba de Paște alături de ceilalți membri ai familiei regale sau dacă va alege să petreacă sărbătorile în liniște, la reședința lor de la Anmer Hall.

În trecut, au existat ambele variante: uneori au fost prezenți public, alteori au preferat intimitatea.

Viața simplă, prioritatea lor

Pentru Kate Middleton, cele mai valoroase momente sunt cele simple, petrecute în natură, alături de familie. Într-un interviu anterior, aceasta mărturisea că își dorește ca micuții să își amintească mai degrabă momentele autentice — joaca în aer liber, serile petrecute în jurul focului — decât rutina zilnică.

Decizia de a pune familia pe primul loc reprezintă o schimbare față de tradițiile regale, însă una care pare să dea roade. Surse apropiate Palatului susțin că cei trei copii sunt fericiți și echilibrați, iar acest lucru se datorează, în mare parte, stilului de viață ales de părinții lor.