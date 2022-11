„Călătoria noastră ca familie a fost foarte traumatizantă și mă simt pregătită pentru acest moment al vieții mele. Când am auzit de bani, am izbucnit în lacrimi, nu am crezut că sunt reali. Încă mă gândesc dacă este real sau nu”, a declarat Carolynne Hunter, după gestul făcut dece Kate Winslet i-a donat 17.000 de lire sterline pentru plata facturii la energie.

Actrița a donat 17.000 de lire sterline paginii GoFundMe a familiei și a contactat-o ​​personal pe Carolynne Hunter pentru a-i ura sănătate.

Înainte de ajutorul financiar acordat de Kate Winslet, cea mai mare îngrijorare a femeii a fost să se confrunte cu problema energetică, pe fondul crizei economice din Marea Britanie.

Împreună cu fiica sa, Carolynne Hunter locuiește într-o casă mare din Tillicoultry, care nu este eficientă din punct de vedere energetic, dar are spațiu suficient pentru echipamentele necesare fiicei sale.

În prezent factura pentru energie costă în jur de 6.500 de lire sterline pe an, în condițiile în care Carolynne Hunter a oprit încălzirea în majoritatea camerelor pentru a economisi bani.

Femeia în vârstă de 49 de ani lucrează cu normă întreagă, având un salariu mediu și nu primește același sprijin ca persoanele cu venituri mici.

Familia are nevoie de ajutor de la cel puțin două asistente medicale NHS sau personal de la suport auto-dirijat (SDS) – o formă de îngrijire socială.

Personalul monitorizează ritmul cardiac al Freyei, precum și nivelul de oxigen și efectuează aspirații frecvente pentru a-i menține căile respiratorii curate.

În ultimele luni, camera Freyei a fost singura care a fost încălzită pentru a-i menține confortabil pe ea și pe personalul ei, dar și aici a fost nevoită să facă economii.

„Înghețăm și nici măcar nu am ajuns la temperaturi negative. Rog personalul să nu pornească încălzirea decât dacă este strict necesar.Consiliul a montat panouri solare pentru a ajuta, dar nu cred că factura va fi mai mică”, a precizat Carolynne Hunter.

