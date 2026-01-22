Chiar în prima săptămână de show, Mitzuu și Ariana au avut o superputere prin care puteau să salveze de la eliminare un cuplu, astfel că i-au ajutat pe Adda și Cătălin Rizea să rămână în continuare în show-ul de la Antena 1. Iată însă că acum pe ei nu i-a salvat nimeni, astfel că au plecat acasă.

„Le mulțumim tuturor pentru susținere. A fost o experiență minunată. Nu avem niciun regret. Plecăm cu zâmbetul pe buze, cu câteva lacrimi, dar fără niciun regret”, a spus Mitzuu, după ce el și Ariana au fost eliminați de la Power Couple România 2026.

Foarte cunoscuți în mediul online, se pare că Mitzuu și Ariana și-au negociat destul de bine contractul cu Antena 1. Astfel, pentru a participa în emisiune, ei au primit o sumă destul de frumușică de bani.

Mai exact, potrivit jurnaliștilor de la Cancan, cuplul a primit nu mai puțin de 3.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută la filmările din Malta. Și cum Mitzuu și Ariana au rezistat la Power Couple România 2026 timp de trei săptămâni, lor le-a intrat în cont, împreună, suma de 9.000 de euro!

„Power Couple este cu adevărat un challenge, care o să ne pună ceva probleme, dar pe care sper să le trecem cu succes. Motivația este dorința noastră de a ne distra, de a ne simți bine și de a face cât mai multe chestii împreună”, spunea Mitzuu înainte să plece în Malta, acolo unde s-a filmat emisiunea de la Antena 1.

