Momentul delicat a apărut în setul decisiv, în game-ul al șaptelea, când Sorana se afla la serviciu și s-a arătat iritată de faptul că Osaka vorbea între puncte.

Cîrstea a reclamat situația arbitrului de scaun și a considerat necesar să îi transmită nemulțumirea direct adversarei după încheierea partidei.

„Este în regulă să spui «come on» între puncte? Atunci pot vorbi și eu? Pot să spun și eu «come on», practic pot să vorbesc?”, a întrebat românca arbitrul.

După ce Osaka a câștigat următoarele două game-uri și a închis meciul, tensiunea a devenit evidentă la fileu. Sorana a salutat-o rece, iar japoneza a întrebat-o ce s-a întâmplat.

„Pentru ce a fost asta? Pentru că nu știi ce înseamnă fair play-ul. Joci de atâta timp și nu știi ce e fair play-ul!”, i-a răspuns Sorana Cîrstea, pe un ton dur.

Naomi Osaka a zâmbit forțat, părând vizibil afectată de schimbul de replici.

La interviul de pe teren, întrebată despre incident, Naomi Osaka a explicat că totul a pornit de la câteva exclamații de tip „come on”, care au deranjat-o pe adversara sa.

„Am încercat să joc cât mai bine. Cred că am făcut multe greșeli neforțate, dar am dat tot ce am avut. Este o jucătoare extraordinară și cred că acesta a fost ultimul ei Australian Open. Îmi pare rău că s-a supărat din cauza asta, dar putea să-mi spună”, a declarat Naomi Osaka, vizibil emoționată.

Meciul a marcat ultima participare a Soranei Cîrstea la Australian Open, jucătoarea de 35 de ani urmând să se retragă din activitate în cursul acestui an.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE