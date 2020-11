Nu doar PSD și Dacian Cioloș îl taxează pe președintele Klaus Iohannis pentru campania electorală pe față pe care o face pentru PNL în conferințele de presă de la Cotroceni, ci și liderul UDMR, Kelemen Hunor.



Întrebat dacă șeful statului ar fi trebuit să reacționeze mai ferm în cazul tragediei de la Piatra Neamț, Kelemen a spus că președintele nu putea face altfel, din moment ce a ales să fie părtinitor.

„Președintele ne-a obișnuit cu un comportament absolut partizan și de aceea mi-e greu să cred că ar fi putut să fie altfel decât a fost în aceste zile. El nu trebuie să politizeze discursul, fiindcă nu e corect până la urmă. Rolul constituțional al președintelui e mult mai orientat spre mediere și nu de a trage concluzii politice că unii sunt răi, alții sunt buni, unii sunt ca noaptea întunecată, alții sunt ca ziua, la amiază, când e și soare. Nu e bine să facă astfel de lucruri președintele”, a spus acesta.

El se implică în campanii electorale, e clar, dar asta a fost decizia lui personală, care lasă urme adânci. Când unii fac o analiză despre rolul președintelui în perioada mandatului, când se face bilanțul mandatului, aceste lucruri se vor vedea. Kelemen Hunor, președinte UDMR

„Acest lucru se simte, se vede, și dacă citești discursul și dacă te uiți la televizor, acest lucru se observă.”, a adăugat Kelemen.

„După Piatra Neamț, se impuneau demisii de onoare”

Tot legat de evenimentul dramatic de la Neamț, președintele UDMR crede că s-ar fi impus demisii de onoare, chiar dacă nu este de părere că vinovat direct este ministrul Sănătății.

„Sigur că sunt responsabili, sigur că există vinovăție individuală și nu se poate spune că suntem vinovați cu toții. Dacă cumva vom ajunge și noi, și sper că vom ajunge, în România, să existe și demisii de onoare, nu că tu, ministru, ești vinovat, dar tu gestionezi un sistem, probabil că în anii care urmează și aceste lucruri se vor așeza într-o matcă absolut normală”, spune acesta.

Libertatea: Considerați că această instituție a demisiei de onoare ar fi trebuit să funcționeze imediat după tragedia de la Neamț?

Kelemen Hunor: Da, și nu numai acolo, în orice situație când se întâmplă un lucru dramatic, o tragedie, de la prim-ministru și până la primar, de la președintele Consiliului Județean și până la miniștri demisia de onoare înseamnă că ți-ai asumat o responsabilitate.”, a răspuns Kelemen Hunor.

Acesta a explicat de ce crede că PNL nu a putut începe deja reforma sistemului de sănătate.

„Liberalii nu au vrut să guverneze în această formulă până în 2020, decembrie. Ei au vrut alegeri anticipate, ei nu au vrut să guverneze, ei s-au trezit că asta este viața, trebuie să guverneze. Fără un plan de guvernare e greu să acționezi. Dar nu este o scuză. Au avut la dispoziție, 8-9 luni din februarie, dacă nu luăm în calcul întreaga perioadă, din noiembrie 2019, și era clar că pandemia nu a plecat, nu ne-a lăsat singuri, în România. În sistemul sanitar trebuia o intervenție mult mai hotărâtă, mult mai dură, dacă vreți.”, este de părere liderul UDMR.

Cine ar trebui să plece din Guvernul Orban

Cât despre lipsa oricăror remanieri într-un an de zile de guvernare, Kelemen Hunor crede că nu există scuză. Din punctul său de vedere pe lista neagră sunt cel puțin doi miniștri: Violeta Alexandru și Monica Anisie.

– Ar fi fost miniștri de remaniat în acest an?

– Absolut. Pandemia nu te oprește să schimbi un ministru, dacă greșește. Așa cum a plecat ministrul Sănătății, undeva la începutul pandemiei, puteai să schimbi și alți miniștri. Pandemia nu este o scuză și un pretext să nu schimbi. Atunci de ce schimbi guvernul după alegeri. Dacă e în pandemie, ar trebui să rămână până se termină pandemia. Sigur, nu sunt în guvern, nu văd analizele lor, încerc să mă gândesc cu capul lor, dar nu mi-e ușor și de aceea nici nu știu de ce nu au luat decizii rapide, acolo unde era cazul.

– Unde era cazul?

– La Ministerul Muncii. Era momentul în care doamna ministru, nu că nu avea bani, că nu ea are bani. Tu, ca ministru al Muncii, trebuie să mergi la ministrul de Finanțe, trebuie să cauți soluții, nu să te comporți ca un activist din zona fundațiilor și să pornești o petiție pe pagina ta de Facebook. Eu am crezut că ministrul are posibilitatea de a se comporta responsabil, ca un ministru. Dacă ești activist, nicio problemă, dar atunci să nu vrei să fii și ministru.

– Doamna Anisie, ministrul Educației, ar trebui să rămână în funcție?

– Sunt convins că România are multe personalități pentru Ministerul Educației mult mai bine pregătite și oameni care cunosc mult mai bine sistemul decât doamna Anisie. Dar acum suntem în campanie electorală și nu vreau să atac pe fiecare din Guvernul Orban, fiindcă acum bătălia mea nu este cu ei.”

Foto: Hepta

