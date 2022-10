Întrebat cum vede problema plagiatului, în contextul în care în ultimele luni au apărut acuzații de plagiat în cazul colegilor de coaliție, precum premierul Nicolae Ciucă, fostul ministru al educației Sorin Cîmpeanu, și, mai nou, în cazul lui Lucian Bode, ministrul de interne, Kelemen Hunor a răspuns:

„Nu se plagiază. Aşa ceva nu se poate accepta. Furtul intelectual nu e mai puţin decât furtul material. Plagiatul e un furt intelectual. Există nişte reguli şi în literatură, dar mai ales în ştiinţe, în operele ştiinţifice, unde trebuie să spui dacă ai preluat ceva, de unde ai preluat, citezi, indici exact sursa, altfel se consideră furt”, a declarat Kelemen Hunor.

Vicepremierul nu a dorit să comenteze acuzaţiile de plagiat la adresa premierului Nicolae Ciucă.

„Este în acest moment în cercetare şi până când este în cercetare eu n-am cum să mă pronunţ. Nu am citit lucrarea lui Ciucă, nu este domeniul meu, habar n-am ce scrie în lucrare. Unii îl acuză de plagiat. El spune că nu este plagiat, este în cercetare, punct. Din punctul meu de vedere, asta este o poziţie extrem de simplă şi, bineînţeles, orice plagiat trebuie respins şi trebuie condamnat. Aici nu ştim dacă e plagiat sau nu e plagiat”, a subliniat Kelemen Hunor.

Recomandări Lista propagandiștilor care au inventat „denazificarea” și care au incitat la invadarea Ucrainei – presa ucraineană

Întrebat cine ar trebui să rezolve problema plagiatului, Kelemen Hunor a explicat că acest lucru ar trebui etapizat.

De asemenea, Kelemen Hunor a fost întrebat dacă are un doctorat, el răspunzând negativ.

„Nu. Nu am avut nevoie, că nu am ales carieră academică. La un moment dat era să mă înscriu la doctorat. Fostul meu profesor de filosofie tot a insistat, dar cum am spus că nu vreau să fac o carieră academică, n-aveam nevoie de acest doctorat din punct de vedere profesional şi nu m-am înscris la doctorat”, a declarat Kelemen.

Întrebat de ce este o modă printre politicieni de a deţine doctorate, Kelemen Hunor a spus că, după părerea sa, acest lucru se întâmplă din lipsă de titluri nobiliare.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Scene incredibile. A încercat să-l sărute de față cu toată lumea. Reacție uluitoare. „Tu să taci! Puteam să-ți fiu...”

Playtech.ro Pleacă de la Vocea! Tocmai a dat vestea BOMBĂ. Stupoare pentru fanii emisiunii

Viva.ro Îți mai amintești de Costel Busuioc? Dureros ce s-a întâmplat cu el după ce devenise celebru. A pierdut și premiul de 100.000 de euro

Observatornews.ro Afacerea cu care un român a dat lovitura. Un kilogram se vinde și cu 25 de lei

Știrileprotv.ro Românii care folosesc fose riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Ce trebuie să facă până la sfârșitul lunii octombrie

FANATIK.RO Cum arată Ana, fiica lui Mugur Ciuvică. Imagini nemaivăzute cu fata vedetei de la Antena 3

Orangesport.ro Anamaria Prodan s-a enervat când a auzit ce nume oficial e forţată să poarte: "Sunt prostiile lui Reghecampf astea". Cum o va chema în acte

HOROSCOP Horoscop 15 octombrie 2022. Berbecii au ocazia de a se detașa în mod real de orice problemă stresantă și de a se ocupa de ceea ce le face plăcere

PUBLICITATE Știi ce e cyberhondria? Are legătură cu internetul și mulți suferim de ea fără să știm