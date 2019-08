De Andreea Radu,

„Noi am luat o decizie în mai, când am spus înainte de europarlamentare că nu susţinem Guvernul PSD-ALDE, nu s-a schimbat nimic de atunci. Noi am votat o moţiune de cenzură în iunie, nu a trecut moţiunea de cenzură nici cu voturile noastre, nu a avut majoritate de 233 de voturi, deci de atunci nu s-a schimbat nimic”, a spus Kelemen Hunor la RFI, potrivit Agerpres.

„Noi nu vedem în acest moment argumente pentru a susţine un Guvern care nu are o susţinere parlamentară, coaliţia nu mai există, PSD singur nu are, părăsesc parlamentarii PSD grupurile parlamentare şi ieri câţiva au anunţat că vor pleca, continuă această mişcare în interiorul PSD. Nu vreau să comentez aceste aspecte, dar noi nu găsim argumente, nu vedem raţionamentul pentru a susţine un guvern minoritar. Deci, toate speculaţiile sunt inutile şi nu au nici o bază”, a mai spus liderul UDMR.

Hunor a menţionat că UDMR nu a mai avut de mult discuţii cu PSD, nefiind solicitat în acest sens. De asemenea, președintele partidului a reafirmat că UDMR va vota moţiunea de cenzură, accentuând însă că PNL – iniţiatorul demersului – trebuie să se prezinte cu o majoritate şi cu un program de guvernare.

Citeşte şi:

Ce se întâmplă după ce ALDE iese de la guvernare. Viorica Dăncilă, obligată să vină cu un nou Executiv, în Parlament. PSD riscă să piardă Puterea

UDMR refuză oferta premierului Dăncilă. Uniunea nu va sprijini coaliția în Parlament

Surse: Miniștrii ALDE demisionează marți. Tăriceanu anunță lunea viitoare că demisionează din fruntea Senatului

GSP.RO O mulțime de invitați la nunta fetei lui Gigi Becali! Motivul incredibil pentru care alți miri au fost nevoiți să schimbe data evenimentului