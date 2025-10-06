Lansarea Choe Hyon „este o demonstraţie clară a dezvoltării forţelor armate orientate către doctrina Juche (ideologia autosuficienţei Coreei de Nord – n.r.)”, a declarat Kim Jong-un, citat de oficiosul KCNA.

„Capacităţile formidabile ale marinei noastre trebuie exercitate în vastul ocean pentru a descuraja sau contracara şi pedepsi provocările inamicului la adresa suveranităţii statului”, a adăugat liderul de la Phenian.

Distrugătorul Choe Hyon este una dintre cele două nave de război pe care Coreea de Nord le are în arsenalul său, ambele fiind finalizate în acest an. Kim Jong-un s-a angajat să construiască un alt distrugător de acelaşi tip până în octombrie 2026, pentru a-şi consolida capacităţile navale.

Coreea de Sud suspectează un ajutor din partea Rusiei

Potrivit armatei sud-coreene, această navă ar fi fost dezvoltată datorită Rusiei, probabil în schimbul trimiterii a mii de soldaţi pentru a ajuta regimul de la Moscova în războiul său împotriva Ucrainei.

Inspecția la bordul distrugătorului Choe Hyon avut loc după ce Kim Jong-un a anunţat desfăşurarea unor „mijloace speciale” împotriva Coreei de Sud, fără a preciza natura acestora.

Aproximativ 28.500 de soldaţi americani sunt staţionaţi în Coreea de Sud pentru a contracara ameninţările militare din partea regimului de la Phenian. Luna trecută, soldații americani au desfăşurat un exerciţiu militar comun cu aliaţii lor sud-coreeni şi japonezi.

Coreea de Nord denunţă de regulă aceste exerciţii și le interpretează drept repetiţii în vederea unei invazii, în timp ce Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia insistă asupra caracterului lor defensiv.

