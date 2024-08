„Dacă mă întrebați despre cum funcționează Coaliția, cum funcționează Guvernul și cum vor fi următoarele luni, vor fi foarte agitate. Nu cred că are rost să ne imaginăm altceva. Sunt campanii extrem de complicate, care trebuie să fie organizate de partide, de candidați și am văzut deja că foarte ușor în spațiul public se ajunge la acuzații reciproce, la tot felul de discuții care câteodată nu mi s-au părut neapărat principiale, dar ele au loc atunci când sunt campanii electorale cu miză foarte mare și noi nu am avut de mult campanii și alegeri cu mize așa de mari ca acum”, a spus Klaus Iohannis, aflat la Palatul Prezidențial din Republica Moldova.

El a adăugat că se va strădui „și cred că voi reuși să păstrez calmul la un nivel rezonabil în administrație”, dar nu se va implica în campaniile electorale ale candidaților la prezidențiale.

„După părerea mea, cu toată agitația din campanie care este creată de candidați, de partide și de media, cred că România nu va intra într-o fază de instabilitate sau să ajungă într-o fază în care cu greu poate fi guvernată. Vom trece prin aceste alegeri și sunt încredințat că românii vor ști ce să aleagă”, a conchis șeful statului.

Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, liderii PSD și PNL, au decis pe 4 iulie ca primul tur al prezidențialelor să fie pe 24 noiembrie, al doilea tur pe 8 decembrie, iar alegerile parlamentare să fie 1 decembrie. Calendarul alegerilor prezidențiale a fost decis pe 28 august, în ședința de Guvern.

Până în acest moment, cei care au anunțat că vor candida la președinția României sunt Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, Elena Lasconi și George Simion. Mircea Geoană a spus că nu poate face un anunț cât timp este adjunctul NATO.

