„Pensiile sunt prea mici, în consecinţă se impune o astfel de lege, nemaivorbind de anumite inechităţi din sistem. O lege care corectează aceste erori este corectă”, a spus preşedintele.

El a menţionat că, p de altă parte, s-a pus problema de unde se iau banii pentru plata acestor pensii.

„Pot spune că în această chestiune am discutat cu doamna prim-ministru şi am întrebat-o direct şi clar: Aveţi bani pentru pensii? M-a asigurat că la nivel de guvern s-a făcut o analiză şi sunt bani pentru pensii, după care am promulgat legea”, a spus preşedintele.

Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea Pensiilor, care va avea un impact bugetar de 8,4 miliarde de lei în acest an, de 24,8 miliarde de lei în 2020, de 58,1 miliarde de lei în 2021, iar în 2022, ar urma să ajungă la un impact de 81,1 miliarde de lei.

