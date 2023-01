„Felicitări preşedintelui nou ales al Republici Cehe, Petr Pavel. Aştept cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru a întări relaţiile bilaterale şi pentru a ne coordona îndeaproape în cadrul UE şi al NATO”, a scris Iohannis, pe contul oficial de Twitter.

Congratulations to the newly elected President of the Czech Republic, Petr Pavel @general_pavel. I look forward to working together to strengthen the bilateral relations ??-?? & to closely coordinate within the EU ?? and #NATO.