Klaus Iohannis a făcut mai multe declarații despre principalele dosare politice, după ce a ieșit la o plimbare cu bicicleta în Parcul Herăstrău. Șeful statului a vorbit despre sesizarea la CCR, despre mutarea ambasadei României la Ierusalim, precum și despre o mediere între Guvern și BNR.

Îmbrăcat lejer, cu pantaloni de stofă și un tricou, Klaus Iohannis a ieșit la o plimbare cu bicicleta în zona Parcului Herăstrău.

“Observând vremea splendidă de primăvară, am decis să fac o plimbare. Traficul este infernal indiferent de vreme. Se impun măsuri serioase de îmbunătăţire. Aş vrea mai multă lume pe jos şi mai multă lume pe bicicletă. Am făcut 3 minute de la reşedinţă până aici, m-am salutat cu câţiva şi am văzut feţe surprinse”, le-a spus Klaus Iohannis jurnaliștilor care îl așteptau.

Klaus Iohannis, despre mutarea ambasadei României la Ierusalim

Șeful statului a făcut apoi declarații despre principalele dosare politice. Printre primele subiecte abordare a fost cel legat de controrversele stârnite cu anunțul făcut de Liviu Dragnea privind mutarea ambasadei României la Ierusalim.

Astfel, Klaus Iohannis a atras atenția că România trebuie să respecte o serie de tratate și rezoluții ONU, care prevăd că ambasadele nu se vor muta în Ierusalim până când Israelul și Autoritatea Palestiniană nu vor ajunge la un acord în privința statutului acestui oraș. “S-a mers cam departe cu unele afirmaţii destul de contondente în ultima vreme”, a punctat președintele.

Iohannis, despre sesizarea la CCR: “Nu am emoții”

Totodată, șeful statului a vorbit și despre sesizarea făcută la CCR privind decizia sa de a respinge cererea de revocare a procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi.

“Nu am emoţii, dar dacă există acest demers din partea Guvernului, aşteptăm să vedem documentul. Nici nu poate fi vorba de un conflict instituţional”, a spus Iohannis.

Anterior, Curtea Constituţională a României (CCR) a dat Guvernului termen până pe 3 mai pentru a depune punctele de vedere privind sesizarea formulată după refuzul preşedintelui Klaus Iohannis de a o revoca din funcţie pe şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi.

Iohannis anunță o mediere mediere între Guvern și BNR

Tot la plimbarea cu bicicleta, președintele a anunțat că va încerca o mediere între Guvern și BNR. El a punctat că îi va chema la Cotroceni “şi pe unii, şi pe alţii” în zilele următoare. Reacția șefului statului a venit în urma unor atacuri dure din ultime vreme ale coaliției PSD-ALDE, și în special a liderului PSD Liviu Dragnea, la adresa guvernatorului BNR Mugur Isărescu.