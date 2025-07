Iohannis, Ciolacu și Ciucă știau situația gravă

Europa Liberă a primit 6 documente oficiale, toate clasificate „strict confidențial”, care arată că, între august și decembrie 2024, Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au fost informați în mod repetat că România riscă să încheie anul cu un deficit bugetar mult peste cel asumat inițial.

De exemplu, un document intitulat „Riscuri bugetare pe anul 2024 luând în calcul execuția bugetului general consolidat pe primele 9 luni”, semnat de fostul ministru al Finanțelor, Marcel Boloș, de doi secretari de stat și de fosta șefă ANAF, avertiza că situația finanțelor era critică. Raportul arăta că bugetul este în picaj și că sunt riscuri majore dacă nu se iau măsuri urgente.

Avertismentul, marcat „strict confidențial” și „URGENT”, a fost trimis prin poșta militară a SRI pe 31 octombrie 2024, către Cotroceni, Palatul Victoria și Parlament.

Fostul ministru de Finanțe, Marcel Boloș, a spus că aceste informări au fost clasificate „confidențial” pentru că apariția lor în presă putea însemna declanșarea unei crize de încredere pe piețele financiare, care punea sub semnul întrebării capacitatea României de a-și plăti datoriile. „În anul 2024, întreaga clasă politică vorbea despre faptul că nu se majorează impozitele și taxele, singurul care trimitea informări în acest sens eram eu. Execuția bugetară a fost publicată lunar și s-a văzut evoluția deficitului bugetar”, a declarat Marcel Boloș pentru sursa citată.

Recomandări Elevii vor fi evaluați după noi criterii. Cum se vor da notele de 10. Interviu cu un expert străin în educație

În decembrie 2024, la plecarea din Ministerul Finanțelor, deficitul bugetar era de 8,43%, iar România a încheiat anul cu un deficit de 9,3%, adică aproape 153 de miliarde de lei.

Ultimul document trimis lui Iohannis, Ciolacu și Ciucă detalia măsuri urgente pentru a evita incapacitatea de plată: reducerea cheltuielilor cu salariile bugetarilor, sporurile, tichetele de vacanță, limitarea posturilor la stat și ajustarea drepturilor unor categorii de angajați. Oficialii avertizau că, fără aceste măsuri, deficitul pe 2025 ar putea urca la 14,3% din PIB (de aproape 5 ori peste limita europeană de 3%). Printre soluții era inclusă și înghețarea salariilor și pensiilor la nivelul din 2024, fără actualizare cu inflația.

Fostul premier Marcel Ciolacu a spus pentru Europa Liberă că deficitul mare a fost cauzat de investițiile pe care guvernul le-a făcut în România: „Dacă prin absurd am tăia acest buget, atunci deficitul Romaniei ar fi sub 3%. Însă nu am mai avea autostrăzi, școli, spitale sau rețele de apă și canalizare. Acest model a făcut să nu avem recesiune economică, așa cum s-a întâmplat deja în Germania, Austria sau Ungaria și să atingem un record în ceea ce privește numărul de salariați (peste 5,2 milioane)”.

Recomandări Stenograme din dosarul lui Florian Coldea: „Dacă se apucă să deschidă 2-3 vorbe, cade România”. Este invocat și numele Laurei Kovesi

Guvernul Bolojan a luat măsuri dure din cauza deficitului

Pe 2 iulie, la finalul şedinţei de coaliție în care s-au decis măsurile fiscale, premierul Bolojan a spus că situația bugetului este gravă și că trebuie luate măsuri de urgență, care nu mai pot fi amânate, altfel România riscă să intre în incapacitate de plată.

Apoi a anunțat pachetul fiscal pentru reducerea deficitului bugetar, pe care Guvernul își va asuma răspunderea săptămâna viitoare și care va intra în vigoare la 1 august, cu câteva excepții.

Cea mai importantă măsură care îi va afecta pe români, în afara creșterii TVA, este cea referitoare la pensii. Mai precis, bătrânii care au o pensie lunară de peste 3.000 de lei vor plăti CASS.

Ce măsuri fiscale pregătește Guvernul Bolojan:

România are acum trei cote de TVA: 5%, 11% și 19% și vor mai rămâne două: 11% și 21%. La cota redusă vor rămâne medicamentele, alimentele, serviciile publice de apă și canalizare, apa pentru irigații, cărțile, lemnele de foc și energia termică. Industria Horeca va rămâne nivelul actual, dar numai până în octombrie. Dacă veniturile la buget nu vor crește, atunci cota HoReCa se va majora la 21%.

creșterea accizelor de 10% pentru băuturile alcoolice și combustibili, de la 1 august; la combustibili, adică la motorină, va funcționa o schemă de restituire parțială a acestei creșteri către companiile care asigură transportul în România

va crește și acciza pentru țigări, de la 1 august

pensionarii care au o pensie mai mare de 3.000 de lei pe lună vor plăti CASS, adică un procent de 10% din suma care trece peste această limită, de la 1 august

majorare a impozitului pe dividende de la 10% la 16%, de la 1 ianuarie 2026

profiturile băncilor vor fi taxate suplimentar în 2026

toate câștigurile din jocurile de noroc vor fi suprataxate în 2026

pensiile și salariile bugetarilor vor fi înghețate în 2026

tăierea burselor pentru studenți

Recomandări Primele efecte ale măsurilor fiscale propuse de Guvernul Bolojan. Anunțul despre ROBOR făcut de Ministerul de Finanțe

Bolojan a adăugat că, dacă nu se iau acum aceste măsuri, România poate intra într-o recesiune brutală.

Noile decizii vizează reducerea cheltuielilor bugetare, în condițiile în care România a avut anul trecut cel mai mare deficit bugetar dintre țările europene, adică 9,3% din PIB.