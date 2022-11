„Suntem profund întristați de veștile îngrozitoare care vin din Istanbul. Condoleanțe tuturor celor care au pierdut persoane dragi în această tragedie și însănătoșire grabnică celor răniți. România este alături de poporul din Turcia în aceste momente dificile”, a transmis Klaus Iohannis, într-un mesaj publicat în limba engleză pe Twitter.

We are deeply saddened about the horrific news coming from #Istanbul. Our condolences to all those who lost dear ones in this tragedy and a speedy recovery to the injured. Romania ?? stands by the people of Türkiye ?? in this difficult time.