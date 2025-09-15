Potrivit Maiei Sandu, regimul de la Moscova și-a intensificat campaniile de dezinformare online, având ca țintă mai ales cetățenii Republicii Moldova stabiliți peste hotare.

„Rușii vizează diaspora”, a atenționat ea, subliniind că sprijinul moldovenilor din străinătate a fost esențial pentru obținerea celui de-al doilea mandat prezidențial în alegerile de anul trecut și pentru consolidarea cursului proeuropean al Republicii Moldova.

Maia Sandu a acuzat totodată Rusia că utilizează preoți ortodocși ruși pentru a răspândi propagandă și că a intensificat campaniile de dezinformare prin intermediul rețelei de boți Matrioșka, care produce conținut fals pe care îl prezintă drept materiale ale presei internaționale.

Președinta Republicii Moldova a reamintit că anul trecut au fost semnalate amenințări false cu bombă la mai multe secții de votare din străinătate, inclusiv în Germania, presupus orchestrate de agenți ruși. Moscova ar fi direcționat, în alegerile din toamna anului trecut, sume considerabile, echivalente cu circa 1% din PIB-ul Republicii Moldova, pentru a influența procesele electorale printr-o rețea de intermediari.

Maia Sandu avertizează că tacticile Kremlinului au devenit mai sofisticate. Pe lângă campaniile de propagandă online, autoritățile ruse implică grupări criminale cu scopul de a genera instabilitate în penitenciarele din Republica Moldova, parte a unei strategii mai ample de subminare a instituțiilor democratice.

„Este, într-adevăr, o gamă foarte largă de instrumente pe care Rusia le folosește, încercând să ne copleșească instituțiile”, a declarat a.

Șefa statului moldovean a calificat alegerile parlamentare din 28 septembrie drept „ultima provocare majoră” pe calea aderării la Uniunea Europeană.

Maia Sandu le-a prezentat marţea trecută deputaţilor din Parlamentul European tacticile pe care Rusia lui Vladimir Putin le-a folosit până acum în războiul hibrid pe care îl duce împotriva Republicii Moldova, avertizându-i că aceste stratageme pot fi folosite inclusiv pentru a interfera în procesele politice din statele membre UE. Președinta Republicii Moldova a subliniat trei trăsături ale acestor atacuri hibride şi a oferit cinci direcţii de contracarare.

