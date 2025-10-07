Kremlinul este deranjat profund de înarmarea Ucrainei cu rachete Tomahawk

Întrebat marți despre posibilitatea ca Statele Unite să livreze Ucrainei temutele rachete Tomahawk, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că Moscova așteaptă clarificări din partea Washingtonului.

Peskov a susținut, citat de Reuters, că astfel de rachete „pot fi și nucleare”. „Aceasta va fi o rundă serioasă de escaladare, care, în același timp, nu va putea schimba starea de fapt de pe front”, a insistat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, cunoscut pentru faptul că exagerează de regulă, din rațiuni propagandistice, acțiunile armatei ruse pe frontul din Ucraina.

Peskov a făcut totodată o comparație între Donald Trump și fostul președinte american Joe Biden. „În ceea ce privește livrarea de arme – mai întâi au loc livrările, iar apoi sunt făcute declarațiile. Cel puțin, așa a fost întotdeauna sub administrația Biden, suntem conștienți de asta. La fel și de data aceasta – vom vedea”, a spus Peskov.

Mesaje coordonate din Rusia pentru a-l descuraja pe Donald Trump

Comparația cu Biden este menită cel mai probabil să-l facă pe Trump să se răzgândească, având în vedere animozitatea președintelui american față de predecesorul său. De altfel, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a făcut la rândul lui o comparație similară, dar exprimată într-un ton ironic cu nuanțe de descurajare.

„Ei bine, este clar: le vor folosi pentru a lovi Parisul, Berlinul, Varşovia. Chiar şi preşedintele SUA ar trebui să înţeleagă acest lucru”, a scris Medvedev pe blogul său de pe aplicaţia Max.

„Trump se pregăteşte să urmeze calea lui Biden către Nobel”, a adăugat fostul președinte și premier rus, în prezent o portavoce a propagandei de război a Kremlinului.

Președintele american Donald Trump a declarat luni că „a cam luat” o decizie în privința livrării de rachete Tomahawk, dar și-ar dori, inițial, să știe ce intenționează să facă Ucraina cu ele.

Obiectivul lui Donald Trump

Deputatul ucrainean Ihor Cernev spune, potrivit Unian, că Statele Unite vor livra Tomahawk-uri, cu un lot de câteva rachete în prima fază și cu condiția să nu fie folosite imediat. Obiectivul lui Donald Trump este să-l forțeze pe liderul rus Vladimir Putin să se așeze în mod serios la masa negocierilor de pace.

Între timp, administrația Trump a decis să furnizeze Ucrainei informații prin intermediul cărora să poată efectua atacuri cu rachete cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei, inclusiv împotriva infrastructurii energetice.

Extinderea schimbului de informații cu Ucraina și potențialele livrări de rachete Tomahawk sunt cele mai recente semnale al deciziei lui Donald Trump de a ajuta forțele armate ale Kievului și de a crește presiunile asupra Moscovei pe cale militară, în condițiile în care negocierile de pace dorite de președintele american au stagnat din cauza opoziției lui Vladimir Putin.

