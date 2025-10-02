Potrivit unor oficiali citați de WSJ, președintele american Donald Trump a semnat recent un ordin prin care agențiile secrete din Statele Unite și Pentagonul sunt însărcinate să ajute Ucraina cu informații pentru atacuri în interiorul Rusiei.

Decizia vine după ce administrația Trump a decis să livreze Ucrainei arme puternice care ar putea plasa în raza de acțiune mai multe ținte din Rusia. Administrația Trump solicită aliaților din NATO să ofere un sprijin similar, spun sursele citate de WSJ.

Extinderea schimbului de informații cu Ucraina este cel mai recent semnal al deciziei lui Donald Trump de a ajuta forțele armate ale Kievului și de a crește presiunile asupra Moscovei pe cale militară, în condițiile în care negocierile de pace dorite de președintele american au stagnat din cauza opoziției liderului rus Vladimir Putin.

Ucraina ar putea avea posibilitatea să-și întețească atacurile asupra rafinăriilor de petrol, conductelor, centralelor electrice și altor infrastructuri critice din Rusia pentru a priva Kremlinul de veniturile necesare finanțării războiului.

Anterior, vicepreședintele american JD Vance a confirmat că administrația Trump discută pe tema furnizării de rachete Tomahawk Ucrainei. Această chestiune a fost abordată de Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski în timpul unei întrevederi în marja Adunării Generale a NATO.

