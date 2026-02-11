Moartea lui Kurt Cobain, posibilă crimă

Cu toate acestea, o echipă neoficială de experți criminaliști din sectorul privat a redeschis cazul pentru a analiza din nou probele medico-legale și cele de la locul faptei.

Brian Burnett, un specialist cu experiență în cazuri complexe de supradoze urmate de traume prin împușcare, a fost implicat în această investigație.

După doar trei zile de analiză a probelor, Burnett a declarat: „Este o crimă. Trebuie să facem ceva în privința asta”.

Raportul echipei de experți, publicat în „International Journal of Forensic Science”, sugerează că moartea lui Kurt Cobain nu ar fi fost rezultatul unei sinucideri. Conform cercetătoarei independente Michelle Wilkins, analiza autopsiei indică semne care nu corespund unei morți imediate prin împușcare.

Printre acestea se numără deteriorarea organelor cauzată de lipsa de oxigen – o caracteristică tipică supradozelor de heroină, dar nu și împușcăturilor fatale.

„Necroza creierului și a ficatului este specifică supradozelor. Nu se întâmplă în cazul deceselor prin împușcare”, a explicat Wilkins pentru Daily Mail.

De asemenea, poziția mâinilor și lipsa urmelor de sânge pe mâna stângă a cântărețului au ridicat semne de întrebare cu privire la autenticitatea scenariului inițial al sinuciderii.

„Dacă te uiți la fotografiile de la locul faptei, mâna lui este incredibil de curată. Este imposibil ca ea să nu fie acoperită de sânge într-un caz de sinucidere cu pușca”, a adăugat aceasta.

Îndoieli privind arma crimei și biletul de adio

Conform raportului, arma utilizată în incident, având o greutate de aproximativ 2,7 kilograme, era dificil de manevrat în starea de comă indusă de o supradoză de heroină. Dacă te uiți la fotografiile locului faptei, poți vedea cât de mare este pușca. Este greu de imaginat cum Cobain aflat în comă ar putea să o manevreze”, a declarat Wilkins.

Mai mult, existența unui bilet de sinucidere a fost și ea contestată. Potrivit lui Wilkins, partea superioară a biletului pare să fi fost scrisă de Cobain, însă ultimele patru rânduri par a fi scrise de o altă persoană.

„Dacă te uiți la bilet, poți vedea că ultimele patru rânduri sunt scrise diferit – textul este mai mare, mai dezordonat”, a explicat cercetătoarea. Ea a sugerat că biletul ar fi fost falsificat pentru a înscena o sinucidere.

Poziția autorităților după noua analiză a morții lui Cobain

În ciuda concluziilor puse în lumină de echipa de experți, Biroul Medicilor Legiști din King County și Departamentul de Poliție din Seattle refuză să redeschidă cazul.

„Biroul nostru este deschis să reanalizeze concluziile sale dacă apar dovezi noi, însă până acum nu am văzut nimic care să justifice redeschiderea acestui caz”, a declarat purtătorul de cuvânt al Biroului Medicilor Legiști.

La rândul său, un reprezentant al Departamentului de Poliție din Seattle a reiterat poziția oficială: „Detectivul nostru a concluzionat că moartea lui Cobain a fost cauzată de sinucidere, iar aceasta rămâne poziția departamentului nostru”.

Întrebări fără răspuns și cereri de transparență în cazul morții solistului Nirvana

Raportul echipei de experți a scos la iveală și alte detalii controversate. De exemplu, în buzunarul din față al pantalonilor lui Cobain s-a descoperit un bilet cu detalii despre pușca și cartușele folosite.

„Pentru mine, arată ca și cum cineva ar fi regizat o scenă de film și ar fi vrut să fie absolut clar că a fost o sinucidere”, a spus Wilkins.

De asemenea, aceasta a subliniat faptul că kit-ul de heroină găsit lângă corpul cântărețului era ordonat, cu acele acoperite și obiectele aranjate.

„Trebuie să credem că și-a pus la loc toate acele lucruri după ce s-a injectat de trei ori? Sinuciderile sunt dezordonate, iar scena aceasta era extrem de curată”, a mai explicat Wilkins.

Experții au mai observat urme de sânge pe partea inferioară a tricoului lui Cobain, ceea ce ar sugera că trupul său a fost mișcat după moarte.

„Singura explicație pentru sângele de pe partea de jos a tricoului este că trupul lui Kurt a fost ridicat cu capul în jos”, a spus Wilkins.

Echipa nu cere arestări, ci doar transparență și reanalizarea probelor: „Nu am cerut să fie arestați oameni mâine. Am cerut doar să ni se demonstreze că greșim”, a declarat Wilkins.

Ea a adăugat că unii tineri și-au luat viața inspirându-se din moartea lui Cobain.

„În 2022, un copil și-a luat viața pentru că a crezut că și Cobain a făcut asta. Sinuciderile de tip copycat nu s-au oprit niciodată”, a mai explicat ea.

Deocamdată, cererile de redeschidere a cazului au fost respinse. „Dacă greșim, dovediți-ne asta. Asta am cerut”, a concluzionat Wilkins.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE