Decizia vine după ce şi alte state din regiune, precum Irak şi Qatar, au redus producţia de petrol şi gaze în urma declanșării războiului, care a a blocat Strâmtoarea Ormuz.

Analiştii estimează că Emiratele Arabe Unite şi Arabia Saudită ar putea fi nevoite să reducă în curând producţia de petrol, în condițiile în care capacităţile de stocare se apropie de limită.

Motivele pentru care Kuweitul reduce producția de petrol

Compania petrolieră de stat din Kuweit nu a precizat cu cât va reduce producţia. În luna februarie, Kuweitul producea aproximativ 2,6 milioane de barili de petrol pe zi, notează Reuters.

KPC a precizat că reducerea producţiei este o măsură preventivă şi că situaţia va fi reevaluată în funcție de evoluția războiului, dând asigurări totodată că este pregătită să revină la nivelurile normale de producţie atunci când condiţiile o vor permite.

Compania a invocat ameninţările explicite ale Iranului la adresa securităţii transporturilor maritime prin Strâmtoarea Ormuz, atacurile continue asupra Kuweitului şi „absenţa aproape totală” a petrolierelor disponibile în Golful Persic.

KPC este un exportator important de nafta către Asia şi unul dintre principalii furnizori de combustibil pentru aviaţie către Europa de Nord-Vest. Nafta este utilizată ca materie primă în industria petrochimică, precizează sursa citată.

Preţul petrolului a înregistrat cea mai mare creştere săptămânală din istoria contractelor futures

Pe de altă parte, preţul petrolului a explodat în această săptămână, înregistrând cea mai mare creştere săptămânală din istoria tranzacţiilor futures, relatează CNBC, potrivit news.ro.

Cotaţia petrolului american West Texas Intermediate (WTI) a urcat vineri cu 12,21%, adică 9,89 dolari, închizând la 90,90 dolari pe baril. Referinţa globală Brent a crescut cu 8,52%, sau 7,28 dolari, până la 92,69 dolari pe baril.

Pe ansamblul săptămânii, ţiţeiul american a urcat cu 35,63%, cea mai mare creştere săptămânală din istoria contractului futures, care datează din 1983. Brent a avansat cu aproximativ 28%, cea mai mare creştere săptămânală din aprilie 2020.

Escaladarea conflictului dintre Statele Unite şi Iran a alimentat temerile privind o perturbare severă a aprovizionării cu petrol, după ce traficul prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul internațional de energie, pe unde traversează aproximativ 20% din livrările globale de petrol şi gaze naturale lichefiate, a ajuns aproape blocat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE