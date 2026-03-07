SUA aprobă vânzarea de arme către Israel în valoare de 151 de milioane de dolari

Hezbollah declară că a avut loc o confruntare cu Israelul la granița dintre Liban și Siria

Iranul a lansat un nou „val de atacuri masive cu drone” împotriva Israelului

Toate zborurile către şi dinspre Dubai sunt suspendate, anunţă compania Emirates

Israelul interceptează multiple valuri de atacuri iraniene după ce a lansat o „serie de lovituri la scară largă” împotriva Teheranului. Imagini dramatice au arătat aeroportul Mehrabad din Iran în flăcări.

Armata SUA a lovit peste 3.000 de ținte în Iran de la sfârșitul săptămânii trecute, a declarat Comandamentul Central.Președintele Donald Trump a ridicat miza și a declarat că nu va exista niciun acord cu Iranul până la „capitularea necondiționată”.

09:35 - Acum 43 minute Toate zborurile către şi dinspre Dubai sunt suspendate, anunţă compania Emirates Compania aeriană Emirates a anunţat, sâmbătă dimineaţă, pe reţeaua socială X că toate zborurile către şi dinspre Dubai sunt „suspendate până la noi ordine”. „Vă rugăm să nu vă prezentaţi la aeroport”, solicită compania călătorilor.



„Emirates va comunica ultimele informaţii imediat ce vor fi disponibile. Le mulţumim clienţilor noştri pentru înţelegere şi răbdare. Siguranţa pasagerilor şi a echipajului nostru este prioritatea noastră absolută şi nu va fi compromisă în niciun caz”, adaugă comunicatul. All flights to and from Dubai have been suspended until further notice.



⚠️Please do not go to the airport.



Emirates will share updates when available. We would like to thank our customers for their understanding and patience.



The safety of our passengers and crew is our… pic.twitter.com/6NhEajVslU — Emirates Support (@EmiratesSupport) March 7, 2026

08:44 - Acum 2 ore Iranul a lansat un nou „val de atacuri masive cu drone” împotriva Israelului Armata iraniană a anunţat, sâmbătă, că a lansat un nou „val de atacuri masive cu drone” împotriva Israelului şi forţelor americane, potrivit unui post de televiziune de stat. „Marina iraniană a vizat bazele americane şi teritoriile ocupate (Israel, nerecunoscut de Iran, NDLR) cu un val masiv de atacuri cu drone”, au declarat forţele armate într-un comunicat transmis de agenţia oficială de presă iraniană Irna.



Printre ţintele menţionate se numără baza Al Minhad din Emiratele Arabe Unite, care găzduieşte soldaţi americani, o altă bază din Kuweit, precum şi o „instalaţie strategică” din Israel, potrivit aceleiaşi surse.



Tot sâmbătă, Gardienii Revoluţiei Iraniene au afirmat că „aşteaptă” forţele americane care trebuie să escorteze navele comerciale prin strâmtoarea strategică Ormuz, unde traficul maritim este practic paralizat din cauza războiului din regiune.



„Aşteptăm prezenţa lor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Gărzii, Ali Mohammad Naini, după ce ministrul american al Energiei, Chris Wright, a anunţat că marina americană se pregăteşte să escorteze navele în strâmtoare. „Recomandăm americanilor, înainte de a lua orice decizie, să-şi amintească de incendiul superpetrolierului american Bridgeton din 1987 şi de petrolierele care au fost recent ţinta unor atacuri”, a adăugat Ali Mohammad Naini, potrivit agenţiei de presă Fars.

08:32 - Acum 2 ore Donald Trump spune că liderii Iranului au fost „castrați” și caută o nouă conducere Președintele Donald Trump a declarat vineri pentru CNN că liderii Iranului au fost „castrați” și că este în căutarea unei noi conduceri care să trateze bine Statele Unite și Israelul, chiar dacă este vorba de un lider religios și nu este un stat democratic. „Iranul nu mai este aceeași țară ca acum o săptămână. Acum o săptămână erau puternici, iar acum au fost într-adevăr neutralizați”, a declarat el pentru CNN într-un interviu telefonic scurt, dar amplu. În cadrul acelei convorbiri, el a mai spus că Cuba va cădea „destul de curând” și a subliniat importanța legislației privind identificarea alegătorilor, despre care a sugerat că ar putea fi decisivă în susținerea sa de către Senatul Texasului. Trump și-a exprimat încrederea în ușurința alegerii unui nou lider în Iran – în care a spus că trebuie să fie implicat – și a comparat din nou misiunea cu Venezuela, unde SUA l-au capturat pe Nicolás Maduro la începutul acestui an și l-au pus la putere pe adjunctul său. „Va funcționa foarte ușor. Va funcționa ca în Venezuela. Avem o lideră minunată acolo. Face o treabă fantastică. Și va funcționa ca în Venezuela”, a spus el, referindu-se la președintele interimar Delcy Rodriguez. Trump a mai spus că este deschis la ideea de a avea un lider religios în Iran. „Ei bine, s-ar putea să fiu, da, adică, depinde cine este persoana. Nu mă deranjează liderii religioși. Am de-a face cu mulți lideri religioși și sunt fantastici”, a spus el. Și, fiind întrebat dacă insistă că trebuie să existe un stat democratic, Trump a declarat pentru CNN: „Nu, eu spun că trebuie să existe un lider care să fie corect și drept. Să facă o treabă excelentă. Să trateze bine Statele Unite și Israelul și să trateze celelalte țări din Orientul Mijlociu – toate sunt partenerii noștri.”

08:11 - Acum 2 ore Arabia Saudită avertizează Iranul împotriva „greșelilor de calcul” Ministrul saudit al apărării, prințul Khalid bin Salman, a îndemnat sâmbătă Iranul să „evite calculele greșite” după lansările de rachete și drone asupra regatului . Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat în cursul zilei că a blocat lansări repetate de rachete asupra unei baze aeriene care adăpostește personal militar american și atacuri cu drone asupra unui important câmp petrolier. Regatul a raportat cel puțin două atacuri cu drone în această săptămână care au vizat rafinăria de petrol Ras Tanura. Prințul Khalid a postat pe X sâmbătă, după întâlnirea cu șeful armatei pakistaneze: „Am subliniat că astfel de acțiuni subminează securitatea și stabilitatea regională și ne-am exprimat speranța că partea iraniană va da dovadă de înțelepciune și va evita calculele greșite.”

08:04 - Acum 2 ore Hezbollah declară că a avut loc o confruntare cu Israelul la granița dintre Liban și Siria Ciocniri au izbucnit în timp ce forțele israeliene au încercat o operațiune de debarcare de-a lungul frontierei dintre Liban și Siria, Hezbollah afirmând că luptătorii săi au fost implicați, au relatat sâmbătă presa oficială libaneză. Agenția Națională de Știri (NNA), de stat, citând Ministerul Sănătății din Liban, a declarat că atacurile israeliene asupra raidului Nabi Sheet au ucis cel puțin trei persoane și au rănit alte 16. Armata israeliană nu a făcut niciun comentariu imediat. Dacă se confirmă, cel mai recent raid raportat ar fi cel mai aprofundat la care au ajuns forțele israeliene în Liban de când trupele unităților speciale l-au arestat pe agentul Hezbollah Imad Amhaz din orașul nordic Batroun în noiembrie 2024, relatează Agence France-Presse. NNA a declarat că au loc ciocniri „în lanțul muntos estic, de-a lungul frontierei libanezo-siriene… pentru a respinge tentativele de debarcare israeliene”. A indicat locația ca Nabi Sheet, în districtul estic Baalbek, unde Hezbollah deține controlul.

07:51 - Acum 2 ore Explozii auzite în Dubai și Manama Două explozii au fost auzite în Dubai și una în Manama, capitala Bahrainului, unde a declanșat o sirenă de avertizare, a relatat recent AFP. Ministerul de Interne al Bahrainului a postat pe X: „Cetățenii și locuitorii sunt îndemnați să rămână calmi și să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur.” Exploziile au avut loc în contextul în care Iranul și-a continuat atacurile de represalii împotriva țărilor din Golf care găzduiesc forțe americane. Autoritățile din Dubai ar fi declarat anterior că un „incident minor” rezultat în urma căderii de moloz după o interceptare a fost ținut sub control.

07:44 - Acum 3 ore Explozie la Ierusalim după o alertă cu rachete O explozie a fost auzită sâmbătă la Ierusalim, după ce sirenele de raid aerian au avertizat asupra unui atac cu rachete iraniene, relatează AFP. Armata israeliană a declarat anterior că apărarea aeriană „operaționează pentru a intercepta amenințarea”, înainte de a da undă verde.

Share

Google News

Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații