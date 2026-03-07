Live text
Acum 43 minute
Toate zborurile către şi dinspre Dubai sunt suspendate, anunţă compania Emirates
Acum 2 ore
Iranul a lansat un nou „val de atacuri masive cu drone” împotriva Israelului
Acum 2 ore
Donald Trump spune că liderii Iranului au fost „castrați” și caută o nouă conducere
Acum 2 ore
Arabia Saudită avertizează Iranul împotriva „greșelilor de calcul”
Acum 2 ore
Hezbollah declară că a avut loc o confruntare cu Israelul la granița dintre Liban și Siria
Acum 2 ore
Explozii auzite în Dubai și Manama
Acum 3 ore
Explozie la Ierusalim după o alertă cu rachete
Acum 3 ore
SUA aprobă vânzarea de arme către Israel în valoare de 151 de milioane de dolari

Israelul interceptează multiple valuri de atacuri iraniene după ce a lansat o „serie de lovituri la scară largă” împotriva Teheranului. Imagini dramatice au arătat aeroportul Mehrabad din Iran în flăcări.

Armata SUA a lovit peste 3.000 de ținte în Iran de la sfârșitul săptămânii trecute, a declarat Comandamentul Central.Președintele Donald Trump a ridicat miza și a declarat că nu va exista niciun acord cu Iranul până la „capitularea necondiționată”.

09:35 - Acum 43 minute
07-03-2026

Toate zborurile către şi dinspre Dubai sunt suspendate, anunţă compania Emirates

Compania aeriană Emirates a anunţat, sâmbătă dimineaţă, pe reţeaua socială X că toate zborurile către şi dinspre Dubai sunt „suspendate până la noi ordine”.

 „Vă rugăm să nu vă prezentaţi la aeroport”, solicită compania călătorilor.

„Emirates va comunica ultimele informaţii imediat ce vor fi disponibile. Le mulţumim clienţilor noştri pentru înţelegere şi răbdare. Siguranţa pasagerilor şi a echipajului nostru este prioritatea noastră absolută şi nu va fi compromisă în niciun caz”, adaugă comunicatul.
08:44 - Acum 2 ore
07-03-2026

Iranul a lansat un nou „val de atacuri masive cu drone” împotriva Israelului

Armata iraniană a anunţat, sâmbătă, că a lansat un nou „val de atacuri masive cu drone” împotriva Israelului şi forţelor americane, potrivit unui post de televiziune de stat.

„Marina iraniană a vizat bazele americane şi teritoriile ocupate (Israel, nerecunoscut de Iran, NDLR) cu un val masiv de atacuri cu drone”, au declarat forţele armate într-un comunicat transmis de agenţia oficială de presă iraniană Irna.

Printre ţintele menţionate se numără baza Al Minhad din Emiratele Arabe Unite, care găzduieşte soldaţi americani, o altă bază din Kuweit, precum şi o „instalaţie strategică” din Israel, potrivit aceleiaşi surse.

Tot sâmbătă, Gardienii Revoluţiei Iraniene au afirmat  că „aşteaptă” forţele americane care trebuie să escorteze navele comerciale prin strâmtoarea strategică Ormuz, unde traficul maritim este practic paralizat din cauza războiului din regiune.

„Aşteptăm prezenţa lor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Gărzii, Ali Mohammad Naini, după ce ministrul american al Energiei, Chris Wright, a anunţat că marina americană se pregăteşte să escorteze navele în strâmtoare.

„Recomandăm americanilor, înainte de a lua orice decizie, să-şi amintească de incendiul superpetrolierului american Bridgeton din 1987 şi de petrolierele care au fost recent ţinta unor atacuri”, a adăugat Ali Mohammad Naini, potrivit agenţiei de presă Fars.

08:32 - Acum 2 ore
07-03-2026

Donald Trump spune că liderii Iranului au fost „castrați” și caută o nouă conducere

Președintele Donald Trump a declarat vineri pentru CNN că liderii Iranului au fost „castrați” și că este în căutarea unei noi conduceri care să trateze bine Statele Unite și Israelul, chiar dacă este vorba de un lider religios și nu este un stat democratic.

„Iranul nu mai este aceeași țară ca acum o săptămână. Acum o săptămână erau puternici, iar acum au fost într-adevăr neutralizați”, a declarat el pentru CNN într-un interviu telefonic scurt, dar amplu.

În cadrul acelei convorbiri, el a mai spus că Cuba va cădea „destul de curând” și a subliniat importanța legislației privind identificarea alegătorilor, despre care a sugerat că ar putea fi decisivă în susținerea sa de către Senatul Texasului.

Trump și-a exprimat încrederea în ușurința alegerii unui nou lider în Iran – în care a spus că trebuie să fie implicat – și a comparat din nou misiunea cu Venezuela, unde SUA l-au capturat pe Nicolás Maduro la începutul acestui an și l-au pus la putere pe adjunctul său.

„Va funcționa foarte ușor. Va funcționa ca în Venezuela. Avem o lideră minunată acolo. Face o treabă fantastică. Și va funcționa ca în Venezuela”, a spus el, referindu-se la președintele interimar Delcy Rodriguez.

Trump a mai spus că este deschis la ideea de a avea un lider religios în Iran. „Ei bine, s-ar putea să fiu, da, adică, depinde cine este persoana. Nu mă deranjează liderii religioși. Am de-a face cu mulți lideri religioși și sunt fantastici”, a spus el.

Și, fiind întrebat dacă insistă că trebuie să existe un stat democratic, Trump a declarat pentru CNN: „Nu, eu spun că trebuie să existe un lider care să fie corect și drept. Să facă o treabă excelentă. Să trateze bine Statele Unite și Israelul și să trateze celelalte țări din Orientul Mijlociu – toate sunt partenerii noștri.”

08:11 - Acum 2 ore
07-03-2026

Arabia Saudită avertizează Iranul împotriva „greșelilor de calcul”

Ministrul saudit al apărării, prințul Khalid bin Salman, a îndemnat sâmbătă Iranul să „evite calculele greșite” după lansările de rachete și drone asupra regatului .

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat în cursul zilei că a blocat lansări repetate de rachete asupra unei baze aeriene care adăpostește personal militar american și atacuri cu drone asupra unui important câmp petrolier.

Regatul a raportat cel puțin două atacuri cu drone în această săptămână care au vizat rafinăria de petrol Ras Tanura.

Prințul Khalid a postat pe X sâmbătă, după întâlnirea cu șeful armatei pakistaneze: „Am subliniat că astfel de acțiuni subminează securitatea și stabilitatea regională și ne-am exprimat speranța că partea iraniană va da dovadă de înțelepciune și va evita calculele greșite.”

08:04 - Acum 2 ore
07-03-2026

Hezbollah declară că a avut loc o confruntare cu Israelul la granița dintre Liban și Siria

Ciocniri au izbucnit în timp ce forțele israeliene au încercat o operațiune de debarcare de-a lungul frontierei dintre Liban și Siria, Hezbollah afirmând că luptătorii săi au fost implicați, au relatat sâmbătă presa oficială libaneză.

Agenția Națională de Știri (NNA), de stat, citând Ministerul Sănătății din Liban, a declarat că atacurile israeliene asupra raidului Nabi Sheet au ucis cel puțin trei persoane și au rănit alte 16.

Armata israeliană nu a făcut niciun comentariu imediat.

Dacă se confirmă, cel mai recent raid raportat ar fi cel mai aprofundat la care au ajuns forțele israeliene în Liban de când trupele unităților speciale l-au arestat pe agentul Hezbollah Imad Amhaz din orașul nordic Batroun în noiembrie 2024, relatează Agence France-Presse.

NNA a declarat că au loc ciocniri „în lanțul muntos estic, de-a lungul frontierei libanezo-siriene… pentru a respinge tentativele de debarcare israeliene”.

A indicat locația ca Nabi Sheet, în districtul estic Baalbek, unde Hezbollah deține controlul.

07:51 - Acum 2 ore
07-03-2026

Explozii auzite în Dubai și Manama

Două explozii au fost auzite în Dubai și una în Manama, capitala Bahrainului, unde a declanșat o sirenă de avertizare, a relatat recent AFP.

Ministerul de Interne al Bahrainului a postat pe X: „Cetățenii și locuitorii sunt îndemnați să rămână calmi și să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur.”

Exploziile au avut loc în contextul în care Iranul și-a continuat atacurile de represalii împotriva țărilor din Golf care găzduiesc forțe americane.

Autoritățile din Dubai ar fi declarat anterior că un „incident minor” rezultat în urma căderii de moloz după o interceptare a fost ținut sub control.

07:44 - Acum 3 ore
07-03-2026

Explozie la Ierusalim după o alertă cu rachete

O explozie a fost auzită sâmbătă la Ierusalim, după ce sirenele de raid aerian au avertizat asupra unui atac cu rachete iraniene, relatează AFP.

Armata israeliană a declarat anterior că apărarea aeriană „operaționează pentru a intercepta amenințarea”, înainte de a da undă verde.

07:30 - Acum 3 ore
07-03-2026

SUA aprobă vânzarea de arme către Israel în valoare de 151 de milioane de dolari

Departamentul de Stat al SUA a aprobat vineri vânzarea de muniții în valoare de 151,8 milioane de dolari către Israel, în contextul escaladării războiului din Orientul Mijlociu .

Vânzarea a 12.000 de corpuri de bombă solicitate, a câte 470 km, a fost aprobată de biroul pentru afaceri politico-militare al Departamentului de Stat, potrivit unui comunicat de presă publicat vineri.

„Vânzarea propusă va îmbunătăți capacitatea Israelului de a face față amenințărilor actuale și viitoare, va consolida apărarea sa națională și va servi drept factor de descurajare a amenințărilor regionale”, a declarat biroul într-un comunicat citat de agenția de știri AFP.

Principalele știri ale zilei de VINERI:

Libertatea a transmis LIVE TEXT evenimentele zilei de vineri: Război în Orient: Israelul a distrus majoritatea lansatoarelor de rachete ale Iranului / Condiția pusă de Trump pentru a pune capăt războiului / ONU cere oprirea atacurilor

Gheorghe Borcean, șeful Colegiului Medicilor din România în perioada tragediei de la Colectiv, obligă spitalul din Caransebeș să-l țină angajat chirurg la 72 de ani
Analiză
Știri România 10:00
Gheorghe Borcean, șeful Colegiului Medicilor din România în perioada tragediei de la Colectiv, obligă spitalul din Caransebeș să-l țină angajat chirurg la 72 de ani
Dragoș Pătraru negociază revenirea la TVR, după despărţirea tensionată din 2018
Știri România 09:20
Dragoș Pătraru negociază revenirea la TVR, după despărţirea tensionată din 2018
De ce este important ca femeile să înțeleagă modul în care funcționează corpul lor. Ana Lotts Nicolau, CEO Nemira, recomandă cartea „Biblia Corpului Feminin”
Exclusiv
Stiri Mondene 10:00
De ce este important ca femeile să înțeleagă modul în care funcționează corpul lor. Ana Lotts Nicolau, CEO Nemira, recomandă cartea „Biblia Corpului Feminin”
Imagini de la aniversarea Biancăi Drăgușanu. Iubita lui Gabi Bădălău a primit cadouri de zeci de mii de euro
Stiri Mondene 09:16
Imagini de la aniversarea Biancăi Drăgușanu. Iubita lui Gabi Bădălău a primit cadouri de zeci de mii de euro
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Politică 06 mart.
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
Politică 06 mart.
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
