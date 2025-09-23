La ce secție de votare votezi la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025

Alegerile parlamentare 2025 în Republica Moldova

Alegerile parlamentare în Republica Moldova constituie procesul democratic prin care cetățenii acestei țări care au drept de vot își aleg reprezentanții în organismul legislativ. Deputații aleși în Parlament preiau ulterior atribuții importante precum elaborarea și adoptarea legilor, controlul asupra activității Guvernului, aprobarea bugetului național, stabilirea direcțiilor de politică internă și externă, precum și exercitarea altor funcții esențiale. Organizarea și desfășurarea scrutinului parlamentar au loc în baza Codului Electoral nr. 325/2022, iar mandatul parlamentar are o durată de patru ani, cu excepția situațiilor în care legislativul este dizolvat anticipat, conform cadrului legal. Campania electorală pentru alegerile parlamentare din această lună a început la 29 august și se va încheia în ziua de vineri, 26 septembrie.

Câți moldoveni au drept de vot

Potrivit CEC, la 1 august 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.298.443 de cetățeni moldoveni. Dintre aceștia, 2.759.169 sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II ale Republicii Moldova. Diferența este reprezentantă de persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, conform agenției ipn. Printre acestea se numără cetățenii care au emigrat autorizat în străinătate, adică 262.388 de persoane. De asemenea, sunt incluși și cetățenii cu drept de vot care au domiciliul înregistrat în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate temporar în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova (276.886 de persoane).

Cadrul legal al alegerilor parlamentare

La fel cum s-a întâmplat și la scrutinul anterior, în 2021, alegerile parlamentare din acest an se vor desfășura în baza unui sistem proporțional, într-o singură circumscripție națională, pe liste de partid, aflăm de pe Alegeri.md. Pragurile electorale sunt stabilite astfel: 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidați independenți. Doar concurenții electorali care depășesc aceste praguri electorale sunt eligibili pentru distribuirea celor 101 de mandate de parlamentar. Repartizarea mandatelor se realizează prin metoda dHondt, care presupune divizarea voturilor obținute la un șir de numere naturale, mandatele fiind alocate în funcție de cele mai mari rezultate. Pentru validarea alegerilor este necesară o prezență de cel puțin o treime din alegătorii înscriși în listele electorale. De asemenea, pentru acest tip de alegeri nu este prevăzut un al doilea tur de scrutin.

Parlament unicameral

Republica Moldova funcționează pe baza unui sistem parlamentar unicameral, în care Parlamentul este organul reprezentativ suprem și unica autoritate legislativă a țării. Legislativul este alcătuit din 101 deputați, care sunt aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, pentru un mandat de patru ani. În situații excepționale, precum războiul sau dezastrele majore, durata mandatului deputaților poate fi extinsă prin adoptarea unei legi organice. Deputații își exercită funcțiile în interesul poporului, iar statutul lor este incompatibil cu orice altă activitate remunerată, cu excepția celei didactice sau științifice. De asemenea, membrii Parlamentului beneficiază de imunitate parlamentară. Scrutinul din 28 septembrie reprezintă cel de-al unsprezecelea exercițiu electoral de acest tip de la proclamarea independenței țării, în august 1991.

Cum se fixează data alegerilor parlamentare

Data la care au loc alegerile parlamentare este decisă prin hotărâre adoptată de către Parlament, cu cel puțin 70 de zile înainte de ziua în care are loc votul. Conform legii, în cazul în care mandatul Parlamentului ajunge la termen, scrutinul trebuie organizat în cel mult trei luni de la expirarea acestuia. Aceeași procedură se aplică și în cazul în care Parlamentul este dizolvat. De asemenea, în situațiile de dizolvare anticipată, Președintele Republicii Moldova este singurul care are competența de a emite un decret prezidențial prin care stabilește data noilor alegeri.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul CEC, procedura este obligatorie și transparentă. Pentru scrutinul din 2025, Parlamentul a adoptat la data de 17 aprilie a.c. Hotărârea nr. 77 prin care a fost fixată oficial data de 28 septembrie pentru desfășurarea alegerilor, actul fiind ulterior publicat în Monitorul Oficial. În premieră pentru un scrutin parlamentar, alegătorii din diaspora vor putea vota prin corespondență, în zece state selectate, cu condiția să se fi înregistrat până la data de 14 august 2025.

Cine va putea vota și cine nu

Dreptul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie îl dețin toți cetățenii Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 18 ani. Alegătorii care nu dețin o înregistrare la domiciliu sau la reședința temporară pot vota la orice secție de votare, unde vor fi adăugați pe lista electorală suplimentară.

În schimb, nu au dreptul să voteze persoanele care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova, cei care nu au împlinit 18 ani până în ziua alegerilor și cei care sunt private de dreptul de vot prin hotărâre judecătorească, odată cu instituirea măsurii de ocrotire judiciară.

Pentru ca scrutinul să fie recunoscut ca valid, este necesar ca la urne să se prezinte cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși pe listele electorale. În același timp, Curtea Constituțională are rolul de a valida și confirma rezultatele finale, verificând respectarea procedurilor legale.

În cadrul alegerilor parlamentare de la sfârșitul acestei luni, ziua scrutinului este, așadar, 28 septembrie, iar cele peste 2.200 de secții de votare de pe teritoriul Republicii Moldova și de peste hotare (pentru moldovenii din diaspora) vor funcționa între orele 7:00 și 21:00. Dacă după închiderea oficială a urnelor, la ora 21:00, în secții se vor mai afla persoane care așteaptă să voteze, acestea își vor putea exercita în continuare dreptul, fiind primite până la epuizarea rândului.

Documente necesare pentru vot

La scrutinul parlamentar programat în ultima duminică din septembrie, cetățenii Republicii Moldova vor putea vota doar în baza unui act de identitate emis de către autoritățile moldovene. Sunt acceptate următoarele documente:

cartea de identitate sau buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;

cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate provizoriu;

pașaportul de cetățean al Republicii Moldova, inclusiv cu termenul de valabilitate expirat, cu condiția să nu fi intervenit și alte situații în care, potrivit prevederilor legale, acesta a devenit nevalabil.

Este important de menționat faptul că cetățenii moldoveni care dețin și pașaport românesc nu își pot exercita dreptul de vot folosind acest document.

Secțiile de votare din Republica Moldova

Cetățenii Republicii Moldova vor putea vota în cadrul a 2.274 de secții de votare. Dintre acestea, 1.973 vor fi organizate pe teritoriul național al țării vecine, inclusiv 12 pentru locuitorii din stânga Nistrului (regiunea transnistreană). Restul de 301 de secții vor fi constituite în străinătate. În circumscripția electorală Chișinău, inclusiv în suburbii, vor fi deschise 313 secții de votare. Alegătorii moldoveni vor putea verifica online secția de votare la care sunt arondați, accesând pagina CEC www.cec.md, la rubrica „Registrul de stat al alegătorilor”, sau pagina verifica.cec.md, la rubrica „Află unde să votezi”. După ce se va introduce adresa de domiciliu, sistemul va afișa secția la care este arondată adresa de domiciliu al alegătorului.

Cum votează alegătorii din stânga Nistrului?

Statutul aparte al zonei din stânga Nistrului impune o serie de măsuri organizatorice distincte pentru alegerile din 28 septembrie. Concret, autoritățile au decis deschiderea a 12 secții de votare destinate alegătorilor cu drept de vot domiciliați în localitățile situate în stânga Nistrului, municipiul Bender și în localitățile aflate temporar sub controlul autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Secțiile sunt amplasate astfel încât să permită accesul cât mai larg al alegătorilor din această regiune, în baza reglementărilor legale și în conformitate cu practicile anterioare de organizare a scrutinelor. Aceștia vor fi trecuți pe listele electorale suplimentare.

Secțiile de votare din străinătate

Pentru alegerile parlamentare programate pe 28 septembrie 2025, autoritățile de la Chișinău au decis organizarea a 301 secții de votare peste hotare pentru cetățenii moldoveni din diaspora. Dintre acestea, patru vor fi destinate exclusiv alegătorilor care au ales să-și exprime opțiunea prin corespondență, folosind această metodă alternativă. Cea mai mare parte a acestor secții va fi organizată în Italia, unde vor funcționa 75 de centre de vot. Urmează Germania, cu 36 de secții, Franța cu 26, Marea Britanie cu 24 de secții, România cu 23 de secții și Statele Unite ale Americii, unde vor fi deschise 22 de secții. În Ucraina, Israel și Federația Rusă vor funcționa câte două secții de votare. Lista completă cu secțiile de votare din diaspora poate fi văzută aici.

Cum va decurge votarea

Cetățenii Republicii Moldova, inclusiv cei aflați peste hotare și înscriși cu drept de vot, vor putea participa la scrutinul din 28 septembrie în orice secție de votare organizată pe teritoriul țării sau în străinătate. Procesul de vot se desfășoară în mai multe etape, care trebuie respectate de fiecare alegător, după cum urmează:

Alegătorul prezintă actul de identitate operatorului de calculator. Datele personale sunt introduse în sistemul informatic, care verifică îndeplinirea condițiilor legale pentru exercitarea votului și semnalează dacă persoana a mai votat în altă secție la același scrutin.

Votanții se prezintă apoi la masa biroului electoral al secției, unde un membru identifică numele pe lista electorală, pe baza actului de identitate.

După primirea buletinului de vot, alegătorul semnează pe lista electorală, în dreptul numelui său, sau aplică semnătura electronică simplă, conform procedurii.

Urmează intrarea în cabina de vot, unde votul se exprimă în mod secret. Dacă există motive obiective care împiedică persoana să voteze singură, aceasta are dreptul să fie asistată de un însoțitor ales de aceasta, se precizează pe Votează.md.

Alegătorul aplică ștampila „Votat” în interiorul cercului corespunzător candidatului sau formațiunii politice preferate. Cercurile celorlalți candidați trebuie lăsate neatinse. În situația în care buletinul a fost completat greșit și nu a fost introdus încă în urnă, se poate solicita eliberarea unuia nou, dar doar o singură dată. Incidentul este consemnat într-un proces-verbal, iar în lista electorală se face mențiunea corespunzătoare la rubrica „Notă”. Este interzis să votezi pentru altcineva, să votezi împreună cu alte persoane, să fotografiezi sau să faci public buletinul completat, să îl scoți din secția de votare ori să îl înmânezi unei alte persoane.

La final, buletinul de vot se pliază și se introduce în urna destinată votului.

