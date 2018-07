La șase luni de la momentul care a îngrozit întreaga familie a artistului, polițiștii din Vrancea nu au reușit să dea de urma hoților. Soția lui Ruslan Lazarin a postat pe Facebook un mesaj îm care își arată amărăciunea față de această situație.

În luna ianuarie, trei indivizi au furat din casa artistului Ruslan Lazarin din Focșani tot ce le-a picat în mână. Indivizii au acționat când familia cântărețului ieșise în oraș, plecând din casa artistului cu nenumărate obiecte. Indivizii au vizat din timp bijuterii și bani, fapt întâmplat căci au plecat cu lucruri găsite la vedere și apoi înghesuite în ghiozdanul de școală al fetei cuplului.

Au mai dispărut electronice și bijuterii din aur, inclusiv verighetele soților Lazarin, dar si instrumente de cântat, paguba fiind estimată la circa 5.000 de euro.

Astăzi, la șase luni de la acest furt, soția lui Lazarin, psihologul Cristina Lazarin, a postat un mesaj pe contul său de Facebook în care își exprimă dezamăgirea, dezgustul față de situația în care se află autoritățile care nu au reușit până acum să dea de urma hoților pentru a fi trași la răspundere.

'Au trecut 6 luni! Ieșeau din casa mea, pe geamul de la baie, cu câteva lucruri înghesuite în ghiozdanul de școală al fetei, un amestec de suflet și muncă, furat dintr-un sertar al cutiei echilibrului nostru. Plecasem pe la 7, vineri seară, pe-aproape. Casa nu era armată. De altfel, mereu am comentat această investiție, nu înțelegeam de ce este nevoie de camere, senzori și atâta aparatură ptr „a păzi” locuința, casa ta, munca ta. Trebuie! Să urle alarma ca la cutremur ca atunci cînd face isu demonstrații. Enervezi vecinii, salve la o societate moartă. Am lucrat cu pui de hoț, mulți ani, într-un centru pentru delincvență. Așa am cunoscut și spiritul polițienesc în acțiune, altfel decât în conferințele de presă. Am rămas cu alifia între degete și i-am simțit mirosul iute abia acum. Cei 3 din poze, cei 3 care au fost în casa mea, din tagma Stăpînii zilelor noastre, n-au fost găsiți! A trecut juma de an! Poliția Focșani joacă puzzle. Piesele îi sînt amestecate noapte de noapte.', scrie femeia pe Facebook.