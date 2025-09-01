Cum funcționează lacul efemer

Trei pâraie alimentează lacul, dar singura ieșire este un canal de scurgere aflat pe fundul său. Acesta se blochează și se deblochează frecvent, ceea ce provoacă schimbări ale nivelului apei. Sistemul subteran transportă apa către un izvor mare din râul Carey, aflat la 2,5 kilometri depărtare. Totuși, geologii nu pot explica exact cum funcționează acest mecanism sau când s-a format.

„Loughareema este un peisaj dinamic, iar când te apropii de lac, este interesant să ghicești în ce stare se află”, a declarat Paul Wilson, hidrogeolog la British Geological Survey din Belfast, Irlanda de Nord, pentru Societatea Geologică.

„Apa dispare într-un sistem subteran de drenaj, despre detaliile căruia știm în prezent foarte puțin”.

Apa care intră în lac aduce cu ea resturi care se depun pe fund și acoperă treptat canalul de scurgere. Când orificiul este complet blocat, nivelul apei crește rapid. Totuși, odată ce apa atinge un anumit nivel, presiunea exercitată de aceasta deblochează brusc canalul, iar apa se scurge rapid, lăsând lacul aproape gol.

Un loc izolat și plin de legende

Un drum mic traversează Loughareema, dar este suficient de ridicat încât mașinile să poată trece chiar și atunci când nivelul apei este ridicat. Lacul este situat într-o zonă izolată, caracterizată de soluri mlăștinoase și condiții cețoase.

Coaliția stă pe un butoi cu pulbere. Liderii PSD îi numără zilele la Guvern lui Ilie Bolojan
Recomandări
Coaliția stă pe un butoi cu pulbere. Liderii PSD îi numără zilele la Guvern lui Ilie Bolojan

Legenda spune că, la un moment dat în secolul al XIX-lea, oamenii aflați într-o trăsură trasă de cai care încercau să traverseze lacul pe timp de noapte s-au înecat. Conform folclorului, trăsura și caii bântuie încă malurile lacului și apar ca fantome în nopțile când lacul este plin.

Natura ascunde încă numeroase mistere pe care oamenii de știință încearcă să le descifreze. Potrivit unui articol publicat de Business Insider, există fenomene naturale uimitoare care continuă să intrige comunitatea științifică, în ciuda eforturilor de a le explica.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Forțele ucrainene au nimicit o coloană rusească cu HIMARS și drone kamikaze în contraofensiva de la Pokrovsk
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă fata cea mai mare a lui Ilie Bolojan. Lucia-Maria nu are o meserie ușoară, fiind căutată chiar și de clienți din străinătate. Detalii neștiute ies la iveală
Viva.ro
Cum arată și cu ce se ocupă fata cea mai mare a lui Ilie Bolojan. Lucia-Maria nu are o meserie ușoară, fiind căutată chiar și de clienți din străinătate. Detalii neștiute ies la iveală
Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de sindicatele din Educație
Unica.ro
Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de sindicatele din Educație
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Elle.ro
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu”. Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.RO
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu”. Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Daniel David anunță când începe școala: „Cu siguranţă, copiii vor intra la clasă şi vor fi supravegheaţi”
Știri România 01 sept.
Daniel David anunță când începe școala: „Cu siguranţă, copiii vor intra la clasă şi vor fi supravegheaţi”
Mesajul livratorului din Bangladesh pentru români după ce a fost bătut în București
Știri România 01 sept.
Mesajul livratorului din Bangladesh pentru români după ce a fost bătut în București
Parteneri
Ce spune despre români livratorul din Bangladesh lovit pe o stradă din Capitală
Adevarul.ro
Ce spune despre români livratorul din Bangladesh lovit pe o stradă din Capitală
Șase zodii care trec prin transformări majore în viața personală. Devin favoritele astrelor în perioada următoare
Fanatik.ro
Șase zodii care trec prin transformări majore în viața personală. Devin favoritele astrelor în perioada următoare
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!
Financiarul.ro
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!

Monden

Imagini cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul pe litoralul românesc
Stiri Mondene 01 sept.
Imagini cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul pe litoralul românesc
Cum se implică Anghel Damian în viața fiului său. Theo Rose l-a dat de gol. „Chiar mi se pare că sunt cam norocoasă”
Stiri Mondene 01 sept.
Cum se implică Anghel Damian în viața fiului său. Theo Rose l-a dat de gol. „Chiar mi se pare că sunt cam norocoasă”
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Parteneri
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
TVMania.ro
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
O familie de români a rămas fără maşina de 35.000 de euro, în Grecia. Hoţii au furat-o din curte
ObservatorNews.ro
O familie de români a rămas fără maşina de 35.000 de euro, în Grecia. Hoţii au furat-o din curte
Are boala secolului! Celebrul om de televiziune tocmai a făcut anunțul înfiorător, la 58 de ani.
Libertateapentrufemei.ro
Are boala secolului! Celebrul om de televiziune tocmai a făcut anunțul înfiorător, la 58 de ani.
Parteneri
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
GSP.ro
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
Americanii au luat decizia de urgență, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită în hotelul din New York
GSP.ro
Americanii au luat decizia de urgență, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită în hotelul din New York
Parteneri
Un copil de 1 an și 8 luni, înecat într-un iaz când se afla la grădiniță privată
Mediafax.ro
Un copil de 1 an și 8 luni, înecat într-un iaz când se afla la grădiniță privată
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
Wowbiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
Când vor fi încărcate cardurile sociale cu 125 de lei
KanalD.ro
Când vor fi încărcate cardurile sociale cu 125 de lei

Politic

Bolojan, la asumarea răspunderii pe măsurile fiscale din pachetul 2: „România nu poate funcționa pe privilegii, sinecuri și raportări false” / AUR anunță mai multe moțiuni de cenzură
Politică 01 sept.
Bolojan, la asumarea răspunderii pe măsurile fiscale din pachetul 2: „România nu poate funcționa pe privilegii, sinecuri și raportări false” / AUR anunță mai multe moțiuni de cenzură
Grindeanu spune că PSD nu va ieși de la guvernare: „Astăzi, da, pot să garantez acest lucru”. Ce spune despre o posibilă majorare de TVA
Politică 01 sept.
Grindeanu spune că PSD nu va ieși de la guvernare: „Astăzi, da, pot să garantez acest lucru”. Ce spune despre o posibilă majorare de TVA
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din Turcia, după ce a refuzat oferta din La Liga! Exclusiv
Fanatik.ro
Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din Turcia, după ce a refuzat oferta din La Liga! Exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile