Cum funcționează lacul efemer

Trei pâraie alimentează lacul, dar singura ieșire este un canal de scurgere aflat pe fundul său. Acesta se blochează și se deblochează frecvent, ceea ce provoacă schimbări ale nivelului apei. Sistemul subteran transportă apa către un izvor mare din râul Carey, aflat la 2,5 kilometri depărtare. Totuși, geologii nu pot explica exact cum funcționează acest mecanism sau când s-a format.

„Loughareema este un peisaj dinamic, iar când te apropii de lac, este interesant să ghicești în ce stare se află”, a declarat Paul Wilson, hidrogeolog la British Geological Survey din Belfast, Irlanda de Nord, pentru Societatea Geologică.

„Apa dispare într-un sistem subteran de drenaj, despre detaliile căruia știm în prezent foarte puțin”.

Apa care intră în lac aduce cu ea resturi care se depun pe fund și acoperă treptat canalul de scurgere. Când orificiul este complet blocat, nivelul apei crește rapid. Totuși, odată ce apa atinge un anumit nivel, presiunea exercitată de aceasta deblochează brusc canalul, iar apa se scurge rapid, lăsând lacul aproape gol.

Un drum mic traversează Loughareema, dar este suficient de ridicat încât mașinile să poată trece chiar și atunci când nivelul apei este ridicat. Lacul este situat într-o zonă izolată, caracterizată de soluri mlăștinoase și condiții cețoase.

Legenda spune că, la un moment dat în secolul al XIX-lea, oamenii aflați într-o trăsură trasă de cai care încercau să traverseze lacul pe timp de noapte s-au înecat. Conform folclorului, trăsura și caii bântuie încă malurile lacului și apar ca fantome în nopțile când lacul este plin.

Natura ascunde încă numeroase mistere pe care oamenii de știință încearcă să le descifreze. Potrivit unui articol publicat de Business Insider, există fenomene naturale uimitoare care continuă să intrige comunitatea științifică, în ciuda eforturilor de a le explica.



