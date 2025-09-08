Seceta severă în Polonia

Un simbol al deficitului de apă în țară a devenit lacul de acumulare Klimkówka din sud-estul voievodatului Małopolska (județul Gorlice), care se usucă într-un ritm îngrijorător.

Lacul Klimkówka, situat în sud-estul voievodatului Małopolska, are mai multe funcții vitale. Furnizează apă potabilă localităților din apropiere, servește scopurilor energetice și este o importantă zonă de agrement. Seceta actuală, care se intensifică de la an la an, provoacă uscarea lacului.

„Din frumosul lac plin de apă, în care se reflectau dealurile din jur, s-a transformat într-o baltă”, se arată pe portalul local sadeczanin.info.

Pescarii polonezi s-au implicat în problema secetei

Asociația Poloneză de Pescuit a avertizat cu câțiva ani în urmă despre scăderea nivelului apei în lac, observând schimbările rapide. Acum există temeri că continuarea acestei tendințe va cauza în viitor nu doar probleme cu aprovizionarea cu apă pentru localități precum Gorlice și Jasło, ci și probleme energetice.

„Oamenii de știință au avertizat despre asta de decenii, acum previziunile lor se adeveresc”, a scris jurnalistul Jakub Wiech pe rețelele sociale, referindu-se la predicțiile climatologilor conform cărora astfel de fenomene periculoase urmau să se intensifice.

Pescarii au decis să se implice în această chestiune și au trimis o scrisoare către Administrația Regională a Gospodăririi Apelor (RZGW), o unitate organizațională a Apelor Poloneze.

Ei consideră că trebuie luate măsuri urgente pentru a modifica instrucțiunile privind gestionarea apei.

Aceasta deoarece documentul s-a concentrat în principal pe amenințările de inundații, nu pe secetă, care devine din ce în ce mai periculoasă din cauza schimbărilor climatice.

Răspunsul autorităților poloneze la criza provocată de secetă

Deși RZGW a recunoscut în răspunsul său că situația hidrologică este dificilă, a adăugat că modificările acestor instrucțiuni reprezintă un proces complex, în mai multe etape, care nu poate fi realizat de pe o zi pe alta și care necesită multe măsurători și studii în zona lacului.

Toate acestea înseamnă că, dacă ploaia va continua să fie slabă, Klimkówka nu va înceta să se usuce. Mai puțină apă în acest lac înseamnă niveluri mai scăzute ale râurilor locale, amenințări pentru ecosisteme și restricții în prelevarea pentru sistemele de alimentare cu apă.

Lukasz Kosiba, președintele Asociației Poloneze de Pescuit din orașul Gorlice, critică acțiunile funcționarilor și lipsa oricăror măsuri.

ntr-o declarație pentru „Gazeta Krakowska”, el subliniază că există locuitori care spun că pescarii vor să lupte doar pentru „ale lor”, ca să aibă ce să pescuiască. El susține că în curând toți vor putea discuta despre acest subiect lângă cisternele cu apă.

