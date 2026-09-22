Situat în rezervația Scolivski Beskidi din Carpații Ucrainei, Lacul Cocorilor, cunoscut drept Lacul Mort, fascinează prin apa sa întunecată și legendele despre un fund misterios, relatează portalul Konkurrent.

Situat lângă cascada Kamianka, în inima munților, Lacul Cocorilor este cunoscut drept „Lacul Mort” sau „Lacul Negru”.

Aceste denumiri provin din culoarea întunecată a apei și credința localnicilor că viața nu poate exista în această apă.

Deși numele „Lacul Mort” poate induce în eroare, realitatea este diferită. Ecosistemul lacului este viu, în ciuda faptului că în apă nu trăiesc pești, din cauza prezenței hidrogenului sulfurat și a altor caracteristici chimice.

În mâlul lacului trăiesc mici crustacee, iar în apă se dezvoltă larve de libelule. Lângă un trunchi de copac scufundat pot fi observați tritoni.

Aspectul de „oglindă neagră” al apei este explicat de specialiști prin prezența zonei mlăștinoase din jur, a turbei și a resturilor organice de pe fundul lacului, care în unele locuri depășesc doi metri grosime.

De asemenea, pe suprafața apei se poate observa un fenomen unic: insulițe plutitoare compuse din rădăcini și crengi.

Cu toate acestea, turiștii sunt avertizați să nu pășească pe mușchiul din marginea lacului, deoarece solul mlăștinos este instabil și periculos.

Pe lângă peisajul sălbatic și misterios, lacul adăpostește și specii rare de plante, precum Drosera rotundifolia, o plantă carnivoră care se hrănește cu insecte, dar și merișorul de mlaștină.

În ciuda poveștilor locale despre un „lac fără fund”, oamenii de știință susțin că toate fenomenele misterioase sunt rezultatul unor procese naturale ale mlaștinii.