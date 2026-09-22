Nicușor Dan, prima reacție după reținerea lui Călin Georgescu: „Nu are nimic de-a face cu alegerile din 2024”

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la New York, că dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore nu are legătură cu alegerile prezidențiale din 2024. Șeful statului a precizat că este responsabilitatea DIICOT să lămurească faptele și a subliniat că trebuie respectată prezumția de nevinovăție.

Nicușor Dan: „Dosarul nu are nimic de-a face cu alegerile din 2024”

Întrebat despre reținerea lui Călin Georgescu și despre legătura dintre acest dosar și alegerile prezidențiale anulate din 2024, Nicușor Dan a spus că sunt două situații distincte.

„Bun, sunt două lucruri complet diferite. Din ce am văzut și eu din comunicarea DIICOT, acest dosar nu are nimic de a face cu alegerile din 2024. Este vorba de o acuzație de înșelăciune, dacă am reținut eu bine încadrarea juridică, și e atributul și responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele și evident că respectăm prezumția de nevinovăție, asta e tot ce pot să spun”, a declarat președintele, conform presidency.ro.

Șeful statului a adăugat că între Administrația Prezidențială și sistemul judiciar există o separație prevăzută de Constituție. „Mai departe, între Administrația Prezidențială și sistemul judiciar, există o separație constituțională”, a afirmat Nicușor Dan.

Mesaj pentru susținătorii lui Călin Georgescu

Întrebat ce mesaj are pentru oamenii care îl consideră pe Călin Georgescu o victimă a sistemului și care nu au încredere în justiție, președintele a spus că înțelege această neîncredere, invocând nivelul redus de încredere în sistemul judiciar reflectat în sondaje.

„În primul rând, de înțelegere, chiar de simpatie. Pentru că, dacă ne uităm în sondaje, vedem că încrederea în sistemul de justiție e ba 25%, ba 30%. Asta înseamnă că cei care nu au încredere în sistemul de justiție sunt 70-75%. Și atunci evident că pare că totul este un aranjament, cu niște sfori trase din cine știe ce loc”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a precizat că va acționa în limitele atribuțiilor constituționale.

„Nu pot decât să spun că este o separație a puterilor și, în mandatul ăsta, acționez constituțional și voi acționa constituțional”, a declarat șeful statului.

La întrebarea directă dacă îl consideră pe Călin Georgescu o victimă, Nicușor Dan a făcut trimitere la acuzațiile formulate de DIICOT și la prezumția de nevinovăție.

„În acest moment, există o acuzație a DIICOT, care are o aparență – până la eventuala judecată de către judecător, discutăm de aparențe – deci, în acest moment, acuzația DIICOT are o aparență de veridicitate, pe de altă parte, suntem obligați, la fel, constituțional, să folosim prezumția de nevinovăție. Aici suntem”, a conchis președintele Nicușor Dan.

Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT luni, 21 septembrie, după aproximativ 8 ore de percheziții și peste 2 ore de audieri, într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, cu un prejudiciu estimat la peste 1,1 milioane de euro, sumă obținută, conform plângerilor unor oameni de afaceri, sub pretextul unor garanții pentru credite fictive.

Călin Georgescu a fost deja trimis în judecată în două dosare

Reamintim că, la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu și Elena Lasconi (USR) au obținut cele mai multe voturi, calificându-se în turul 2. Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur, câștigat de Călin Georgescu, după ce documente desecretizate și prezentate în ședința CSAT au arătat că Georgescu ar fi beneficiat de finanțări dubioase, promovări suspecte pe TikTok pentru creșterea rapidă a popularității și posibile ingerințe ale Rusiei în procesul electoral.

Pe 8 decembrie 2024, mercenarul Horaţiu Potra a fost oprit de polițiști în trafic în comuna Măneşti, judeţul Prahova. În maşina Mercedes, condusă de Andrei Florin Lup și în care pasager era Potra, a fost găsit un arsenal de război cu care venea spre București.

Pe 26 februarie 2025, Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la Parchetul General, care a stabilit că ar fi comis instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale cu ajutorul mercenarilor conduși de Potra, după ce CCR a anulat alegerile prezidențiale. Procurorii au susținut atunci că gruparea Potra voia să se infiltreze în protestele organizate în București, imediat după anularea alegerilor, pentru a crea haos. Ulterior, prin decizia BEC și a CCR, Călin Georgescu nu a mai avut voie să candideze pe 4 mai, în primul tur al alegerilor prezidențiale 2025, câștigate de Nicușor Dan în turul doi, contracandidat fiind George Simion.

Pe 2 iulie 2025, procurorii Parchetului General au anunțat că au finalizat cercetările și l-au trimis în judecată pe Călin Georgescu în primul dosar, pentru acuzații de propagandă legionară. Mai exact, anchetatorii l-au acuzat de promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război, dar și de promovarea de idei și concepții legionare, cu referire la Ion Antonescu, fostul conducător al statului din perioada septembrie 1940 - august 1944, și la Corneliu Zelea Codreanu, fost lider legionar.